Hier wird in Kölliken im Herbst fast jede Woche gemostet

Kölliken Strouhusmärt auf dem Mattenhof: So wird Fallobst zum naturtrüben Most Bei der Familie Gamp auf dem Mattenhof in Kölliken wird im Herbst fast jede Woche gemostet. Rund 60 Apfelbäume sorgen dafür, dass die Packpresse mit Baujahr 1973 auch immer genügend Arbeit hat. Alfred Weigel, ZT Jetzt kommentieren 16.09.2022, 14.23 Uhr

Michael (rechts) und Simeon Gamp beim Mosten mit der Packpresse. zvg

Er ist die Spezialität des Mattenhofs, der selbst hergestellte, naturtrübe Apfelsaft der Familie Gamp. Auf den vom Mattenhof bewirtschafteten Parzellen stehen rund 60 Apfelbäume. Das Fallobst wird ab August gesammelt und mit einer Packpresse der Bucher-Guyer AG aus dem Jahr 1973 verarbeitet. Einmal pro Woche kommt die zuverlässige Presse zum Einsatz.

Die eigentlichen Produzenten des Süssmostes sind die Kinder Michael, 20, und Simeon, 14, der Mattenhofbesitzer Christian und Therese Gamp-Vogel. Michael und Simeon Gamp arbeiten als «Kundenmoster» in der Regel zwei Stunden pro Produktionsprozess. Pro Druck stellen sie ihren Eltern eine Rechnung über 20 Franken. Die an der Presse oben eingefüllten Äpfel durchlaufen den Schnitzler – Christian Gamp spricht von einem «Muuser» – und werden zu Maische verarbeitet.

Nach dem Pasteurisieren mehrere Jahre haltbar

Der 4-PS-Elektromotor presst in einem Druck die auf maximal sechs Stapeln verteilte Maische von Äpfeln aus zwei bis drei Harassen durch Siebtücher. Der so gefilterte Most läuft in einen Blecheimer. Geleert wird dieser in 25 Liter fassende, bereitstehende Ballonflaschen. Kühl gelagert hält der Most drei bis vier Wochen. Eine längere Lagerdauer von mehreren Jahren wird durch Pasteurisieren mit einem Elektrodenapparat bei 75 bis 80 Grad Celsius erreicht. Eine Konservierungsalternative wäre das Einfrieren des Saftes. Mit einem Birnenanteil von fünf bis zehn Prozent lässt sich ein noch süsserer Most erzeugen. Der Most wird im Hofladen das ganze Jahr über angeboten, die Kunden füllen ihn selbst ab.

Christian Gamp zeigt, wie die Maische gestapelt wird. Alfred Weigel

Handwerkskunst aus alten Tagen hautnah erleben

Wer genau wissen will, wie das Mosten mit der alten Packpresse, die der Hof eigentlich widerwillig angeschafft hatte, weil es in der Nähe keinen Kundenmoster mehr gab, vor sich geht, sollte den «Strouhusmärt» am Samstag, 17. September rund um das Dorfmuseum Kölliken besuchen. Neben landwirtschaftlichen und kunsthandwerklichen Produkten aus der Region hält der Markt weitere Attraktionen parat. Handwerkerinnen und Handwerker führen ihre Kunst aus alten Tagen vor. Neben dem Mosten dreht sich am «Strouhusmärt» alles ums Töpfern, Drechseln und Weben in traditionellen Gewändern, wie es sich für einen Museumsmarkttag gehört. Festwirtschaft und Kaffeestube bieten die Gelegenheit zu einem Plausch.

Der Apfelbaum direkt vor dem Stall ist der ertragreichste Most-äpfellieferant des Hofes. Alfred Weigel

36. Strouhusmärt beim Dorfmuseum in Kölliken Samstag, 17. September, 9 bis 16 Uhr.

