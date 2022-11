Kölliken Regula Meyer hilft anderen seit über 20 Jahren: «Ich gerate einfach an solche Menschen» Die Köllikerin Regula Meyer hat in ihrem Leben schon über 40 Kinder betreut. Häufig solche, die es nicht immer einfach hatten. Derzeit betreut sie eine alkoholdemente Frau. Für ihre Hilfsbereitschaft wurde sie nun mit einem Preis geehrt. Florian Wicki Jetzt kommentieren 25.11.2022, 05.00 Uhr

Sie nimmt nicht nur Kinder und Jugendliche auf, daneben organisiert Regula Meyer bei sich zu Hause auch einen Mittagstisch. zvg

Trifft man Regula Meyer bei ihr zu Hause in Kölliken, ist die Chance gross, dass sie nicht alleine ist. Gerade vorhin habe ihr eine Mutter ihre Tochter gebracht, um mit dem anderen Kind ins Spital fahren zu können, erklärt sie an einem gewöhnlichen Mittwochvormittag im Gespräch.

Genau so hat die 61-jährige Mutter von sechs Kindern schon unzähligen Frauen, Kindern und Familien geholfen. Alles begann vor über 20 Jahren mit einer alleinerziehenden Nachbarin, deren Tochter aufgrund der Arbeitsstelle der Mutter oft alleine zu Hause war und deshalb nicht selten bei Meyers Anschluss fand.

Die Mutter habe sie eines Morgens angerufen, erzählt Meyer: «Sie sagte mir, sie kenne eine Familie, wo die Mutter aufgrund starker psychischer Probleme in Behandlung musste, weshalb man für das zweieinhalb Monate alte Kind per sofort eine neue Bleibe suche.»

In solchen Situationen, besonders mit einem Kleinkind, muss es schnell gehen. Ging es auch damals, erinnert sich Meyer zurück: «Um 9 Uhr früh kam der Anruf, um 13 Uhr war das Kind bereits bei mir und ab da lebte es bei uns, bis sich die Mutter wieder fangen konnte.» Was nach ein paar Wochen bereits der Fall war, doch nur vorübergehend; aufgrund eines Rückfalls musste die Frau wieder in Behandlung, für ein paar Monate, und als sie sich – als das Kind etwa neun Monate alt war – das Leben genommen hat, kam das Kind für einige Jahre mehrere Tage pro Woche zu ihr.

Seit dieser Episode hat Regula Meyer sicher schon über 20 Kinder auf diese oder ähnliche Weise betreut. Es hätten sie nicht selten auch alleinerziehende Mütter aus der Umgebung selber angerufen, erzählt sie: «Die sagten, du Regula, ich kann nicht mehr, kann ich meine vier Kinder zu dir bringen?» Das sorgte dann jeweils für ein volles Haus, erinnert sich Meyer und lacht: «Mit meinen sechs eigenen haben dann gut und gerne zehn Kinder bei uns gelebt.»

Von der Pflege- zur Tagesmutter

Trotz grosser Familie und stressigen Berufs – Meyer war selbstständige Unternehmerin in der Werbebranche – sei es ihr einfach immer wichtig gewesen, sich sozial zu betätigen: «Ich habe mir gesagt, ich will im Leben nicht immer alles fürs Geld machen, sondern auch einfach mal für meine Mitmenschen.» In der Konsequenz habe sie für die Betreuung dieser Kinder auch nie nur einen Rappen verlangt.

Bis ihre jüngste Tochter neun Jahre alt wurde, denn da begann Meyer, Tageskinder bei sich aufzunehmen, bis dato ebenfalls rund 20 an der Zahl. Etwas ganz anderes, erklärt sie: «Diese Mütter waren gesund und in einem guten sozialen Umfeld, wollten aber mehr Zeit, um häufiger arbeiten gehen zu können. Da schien es mir vertretbar, als Tagesmutter etwas dafür zu verrechnen.»

Von diesem Nebenjob hätten auch ihre eigene Familie profitiert, erklärt sie: «So wurden meine Kinder schon früh mit der Thematik konfrontiert, haben gelernt, auf kleine Kinder aufzupassen und dass es halt nicht immer ganz ruhig ist zu Hause. Ihr selber sei es als Kind mit acht Geschwistern auch so ergangen: «Als ich zehn Jahre alt war, habe ich noch mal eine kleine Schwester bekommen und mit 14 Jahren noch eine.»

Invalidenrente für alkoholdemente Frau beantragt

Auch wenn Regula Meyer wie geschaffen wirkt, um anderen zu helfen, gesucht hat sie diese Rolle nie selber – wie etwa bei der alkoholdementen Frau, die Meyer derzeit betreut: «Ich habe drei Hunde, folglich auch ab und an junge Welpen, und sie hat sich bei mir gemeldet, um einen zu erwerben.»

Der Kontakt mit der Frau blieb über all die Jahre und Meyer merkte irgendwann, dass da etwas nicht stimmt: «Eines Tages ist sie im Alkoholrausch gestürzt, kam erst ins Kantonsspital Aarau und anschliessend nach Königsfelden zum Entzug. Da hat sie sich bei mir gemeldet, ob ich auf ihren Hund aufpassen könne.»

Meyer habe in der darauffolgenden Zeit bemerkt, dass die Frau mit vielen eigentlich alltäglichen Sachen wie etwa Rechnungen und Steuern zahlen oder allgemein bürokratischen Sachen massiv überfordert war. Da habe sie ihr kurzerhand gesagt: «Ich komme mal vorbei und wir schauen das zusammen an.»

Inzwischen hat sie sicher über 150 Stunden freiwillige Betreuung geleistet, und das hat sich gelohnt, wie sie sagt: «Kürzlich wurde ihr etwa die Invalidenrente zugesprochen, die wir zusammen beantragt haben.»

Auch Meyer selber sieht bei sich ein gewisses Muster, wenn es darum geht, andere zu unterstützen. Ihre simple Zusammenfassung: «Ich gerate einfach an solche Menschen. Und weil ich offen bin, sehe ich, dass ein Problem besteht, und dann helfe ich halt.»

Sie musste lernen, sich abzugrenzen

Für die ganze Betreuungsarbeit wurde Regula Meyer diesen Monat von ihrer Tochter – und ohne ihr Wissen, wie sie betont – für den mit 10'000 Franken dotierten Schweizer Gesundheitspreis Prix Sana nominiert, den sie schlussendlich auch gewann. Das hat sie sichtlich berührt, wie sie strahlend erzählt: «Auch wenn es mir schon unangenehm war, weil ich gar nicht gerne im Rampenlicht stehe – der Anlass an sich war wunderschön.»

Regula Meyer wurde für den Prix Sana nominiert. Youtube

Kann das zuweilen nicht zur Belastung werden, sich ständig für andere einzusetzen? Es habe auch schon Situationen gegeben, die Meyer zu nahe gingen, wie sie sagt: «Als sich eine Mutter das Leben genommen hat, das war schon hart.» Und es kam sogar zweimal vor. Aber sie habe gelernt, sich selber zu schützen und von solchen Situationen abzugrenzen.

Und schliesslich sehe sie auch das viele Gute, das durch ihre Hilfe entstehe, wie sie am Beispiel der alkoholdementen Frau aufzeigt:

«Ich sehe, wie sich ihr Leben um ein Vielfaches verbessert hat und wie es ihr jetzt besser geht. Das gibt mir so viel.»

Das habe sie auch gesehen, als eine Mutter ein Tageskind zu ihr gegeben habe – es war dieselbe Mutter, die vor über 20 Jahren in ihrer Nachbarschaft aufgewachsen war und als Kind zu ihr nach Hause kam, wenn ihre Mutter am Arbeiten war. Meyer: «Ich habe sie gefragt, ob sie eigentlich nicht wütend auf ihre Mutter sei, weil die sie so oft alleine gelassen habe. Sie sagte: ‹Nein, ich wusste ja, dass ich bei dir immer willkommen war, wenn meine Mutter nicht für mich da sein konnte.›»

