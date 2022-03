Kölliken Pfarrerin Claudia Steinemann hat die Gemeinde verlassen – nun sucht die Kirche einen Ersatz und stellt dabei einiges um Die Reformierte Kirche Kölliken sucht eine Neubesetzung ihres Pfarramts. Die Kirchenpflege hat die Gelegenheit genutzt, um bei der Stellenaufteilung über die Bücher zu gehen. Florian Wicki Jetzt kommentieren 10.03.2022, 05.00 Uhr

Die ehemalige Kölliker Pfarrerin Claudia Steinemann, damals bei ihrem Stellenantritt 2019. Alfred Weigel

Sie hat während ihrer rund dreijährigen Tätigkeit in der Gemeinde Kölliken nationale Aufmerksamkeit erregt: die reformierte Pfarrerin Claudia Steinemann. Das liegt nicht zuletzt am Podcast «Holy Shit», den sie zusammen mit Pfarrerkollegin Priscilla Schwendimann ins Leben gerufen hat, in dessen Mittelpunkt etwa Themen wie psychische Gesundheit oder LGBTIQ-Anliegen stehen.