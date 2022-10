Kölliken Mit Poller und Fahrverbot: Schleichverkehr um Kölliker Fussballplatz soll unterbunden werden Das Quartier neben der Kölliker Sportanlage Walke leidet unter zu viel Durchgangs- und Schleichverkehr. Der Gemeinderat will dem nun einen Riegel vorschieben, auch mit baulichen Massnahmen. Florian Wicki 24.10.2022, 05.00 Uhr

Die Kölliker Walkestrasse soll in Zukunft mit dem Auto oder dem Motorrad nicht mehr befahren werden dürfen, auch nicht für Zubringer. Bild: Florian Wicki

Bereits heute herrscht auf der Kölliker Walkestrasse, welche am östlichen Dorfrand von den Sportanlagen Walke bis zur Schnellstrasse (parallel zur Schnellstrasse) führt, ein Fahrverbot. Ausgenommen sind bisher in beide Richtung jedoch Zubringer zum Sportplatz, sowie auch die Landwirtschaft.

Das soll sich nun ändern. Der Kölliker Gemeinderat publizierte im kantonalen Amtsblatt die Anpassung einer bestehenden Verkehrsbeschränkung. Es geht um das Verbotsschild, das vor der Uerkenbrücke – unmittelbar vor dem Sportplatz – steht.

Es geht um Schleichverkehr und Raser

Der für den Verkehr zuständige Gemeinderat Jan Siegenthaler erklärt auf Anfrage, man wolle damit den Verkehr im Quartier vermindern: «Verkehrsmessungen haben ergeben, dass die Walkestrasse zu oft befahren wird, häufig wird sie für den Schleichverkehr benutzt.» Ausserdem werde auf der Walkestrasse auch häufig das Tempolimit nicht eingehalten.

Beides will der Gemeinderat nun ändern. Deshalb wird das Schild am Dorfrand künftig Motorwagen und Motorräder generell verbieten. Weil ein Schild alleine Schleichverkehr nicht selten nicht zu unterbinden vermag, greift der Gemeinderat zu baulichen Massnahmen, wie Siegenthaler ausführt: «Wir werden beim Schild im Bereich Uerkenbrücke einen Poller in die Strasse einbauen.» Die Sportanlage könne man immer noch anfahren, neu dann halt nur noch aus einer Richtung.