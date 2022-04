Kölliken Jugendfest findet nach sechs Jahren wieder statt: Das Motto lautet «Film ab» Lange musste sich das Dorf gedulden, dann ging es plötzlich ganz rasch – im Juni findet das nächste Jugendfest statt. Der zuständige Gemeinderat gibt einen Einblick in die Vorbereitungen. Florian Wicki 13.04.2022, 05.00 Uhr

Das letzte Jugendfest fand in Kölliken 2016 statt. Martin Zürcher

(2016)

Vom 23. bis 26. Juni findet in Kölliken das Jugend- und Beizlifest wieder statt. Das letzte gab es 2016, 2020 – Kölliken hat auf Vierjahresturnus umgestellt – musste das Fest coronabedingt verschoben werden.

Laut dem seit kurzem für das Fest zuständigen Gemeinderat Sandro Suter gibt es denn auch noch viel zu tun, damit das Jugendfest Ende Juni über die Bühne gehen kann: «Lange herrschte Planungsunsicherheit, wir hatten erst Mitte März Gewissheit, dass das Fest wie geplant stattfinden kann.» Auch deshalb sei man mit den Vorbereitungen noch nicht so weit, wie Suter und das OK es sich zu diesem Zeitpunkt wünschen würden. Aber: «Ende Juni hat Kölliken wieder ein Jugendfest», so Suter, dies nicht zuletzt dank des grossen Einsatzes des Organisationskomitees Jugend- und Beizlifest.

Es braucht noch mehr Beizli

Das Fest beginnt am Donnerstag, 23. Juni, mit dem traditionellen Vorabend, erklärt Suter: «Um 19 Uhr öffnet der Barbetrieb, der alle drei Tage lang bis 2 Uhr geöffnet hat.» Am Freitag startet das Jugendfest mit dem Schüler-Spezial-Tag, an welchem alle Kölliker Schüler den Stufen entsprechende Events erleben dürfen. Um 17 Uhr öffnen die Beizli ihre Türen, genauso wie der Lunapark – beides hat eine langjährige Tradition in Kölliken. Im Festzelt findet am Freitagabend das Musikschulkonzert und danach ein Schülerband-Festival mit Bands aus Kölliken, Schöftland, Safenwil und Entfelden statt.

An Beizen ist das Beizlifest derzeit noch unterversorgt, sagt Suter, bisher seien der Fussballklub, der Volleyballklub, der Kölliker Verein BoA und die Feuerwehr (Aktive und Oldies) an Bord. «Wenn vier Beizli um die 1500 Gäste mit Essen versorgen müssen, wird das ein hektischer Abend.» Darum hofft er, dass sich bis zum Fest noch weitere Vereine melden.

Am Samstag gibt es ein Musikfestival

Am Samstag findet der Kinderumzug statt, in diesem Jahr unter dem Motto «Film ab». Der Umzug endet auf dem Schulhausplatz. Im Anschluss findet in der Mehrzweckhalle das «CelloStones»-Konzert statt. Danach gebe es einen fliessenden Übergang zum Festbetrieb zurück. Am Abend spielt die Musikgesellschaft Kölliken, danach die Lehrerband der Musikschule Kölliken, gefolgt von den «Special Acts», der Alternative Rock Band Vapourtrail und die Sängerin Sandra Rippstein. Bald können sich Interessierte auf der Jugendfest-Website und im Jugendfest-Programmheft detaillierte Informationen beschaffen. Die Schule informiert Schüler und Eltern noch zusätzlich über das Programm während der Festivitäten. Am Sonntag findet der traditionelle Jugendfest-Gottesdienst zum Abschluss des Fests statt.

Nach sechs Jahren darf man sich ein Jugendfest etwas kosten lassen. Das tut Kölliken auch, so Suter: «Die Gemeinde hat mehrere zehntausend Franken für die Durchführung budgetiert, hinzu kommt eine Defizitgarantie.» Daneben werde das Fest von diversen Firmen aus der Region unterstützt.