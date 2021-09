Stellenabbau Altersheim Corona

Kölliken Job- und Bettenabbau: Corona macht Alterszentrum «Sunnmatte» zum Sanierungsfall Die Auslastung des Alterszentrums Sunnmatte ist dramatisch gesunken. 20 der 64 Betten müssen abgebaut werden. Jede fünfte Stelle verschwindet. Und von der Gemeinde brauchts eine Finanzspritze, damit die «Sunnmatte» gerettet werden kann. Urs Helbling 15.09.2021, 16.03 Uhr

Im Alterszentrum Sunnmatte in Kölliken wird Platz frei. Wie er künftig genutzt werden kann, ist noch offen. Cynthia Mira / Aargauer Zeitung



Das Alterszentrum Sunnmatte war direkt nicht überdurchschnittlich stark von Corona betroffen. Aber indirekt schon. Die Neueintritte sind derart stark zurück gegangen, dass sich die Trägerorganisation jetzt zu einem radikalen Sanierungsschritt genötigt sieht: Ein Drittel der Betten wird abgebaut. Ebenso weitere Stellen. Seit Jahresbeginn wird das Alterszentrum etwa ein Fünftel seiner Jobs verloren haben.

Doch das alleine genügt noch nicht: Das Alterszentrum ist zudem auf eine Finanzspritze der Gemeinde angewiesen. Ob in Form einer Bürgschaft oder eines Kredits ist noch nicht entschieden. Es geht um Grössenordnung 800000 Franken, die der Souverän an der Gemeindeversammlung vom 26. November bewilligen soll.

«Bettenauslastung sank dramatisch auf 72 Prozent»

Dass die Pflegeheime unter den Auswirkungen von Corona leiden, ist bekannt. Aber noch keine Institution im Aargau musste deswegen derart radikale Massnahmen ergreifen wie jetzt das Kölliker Heim. «Das Alterszentrum Sunnmatte verzeichnete vor Corona regelmässig eine Bettenauslastung zwischen 93 bis 98 Prozent und erwirtschaftete einen positiven Betriebsertrag», heisst es in einer Medienmitteilung. Covid habe vieles verändert. «Die Bettenauslastung sank dramatisch auf 72 Prozent, mit gravierenden Folgen für die Erfolgsrechnung und Liquidität.»

Die Rede ist von einer «herausfordernden Situation», der man entschlossen entgegen treten wolle. Es seien verschiedene Massnahmen eingeleitet worden, «damit das Alterszentrum in eine gesicherte Zukunft geführt werden kann». Eine davon sei die Reduktion der Bettenkapazität um fast einen Drittel von 64 auf 44 Betten. Das Altersheim wird nach der Sanierung wieder die Grösse haben, die es vor 40 Jahren bei der Eröffnung hatte. 1982 wurde es mit 41 Betten in Betrieb genommen. Was jetzt mit den frei werdenden Räumen geschehen wird, ist noch offen.

Erst im Jahr 2023 aus den roten Zahlen

Das Alterszentrum wird ganz neu aufgestellt. Die Zahl der Vollzeitstellen wird auf noch 50 sinken. Seit Januar wird man damit etwa ein Dutzend Stellen abgebaut haben. Ein Projekt für den Anbau von Allgemeinräumen musste gänzlich gestoppt werden, obwohl das Geld dafür bereits bewilligt war.

Wie ernst die Situation des Alterszentrums Sunnmatte ist, zeigen neben den Betten- und Stellenabbauten auch die finanziellen Massnahmen, die ergriffen wurden. Das Ganze macht den Eindruck, als müsse das Alterszentrum richtiggehend gerettet werden. «Um die Liquidität kurz- und mittelfristig sicherstellen zu können, wurden in Zusammenarbeit mit der Bank Lösungen erarbeitet und umgesetzt», heisst es in der Medienmitteilung. «Damit verkoppelt ist auch eine angestrebte Bürgschaft/Kredit der Einwohnergemeinde, welche an der Gemeindeversammlung im November zur Abstimmung kommen soll.»

Die Durststrecke wird trotz der Massnahmen noch mindestens das ganze nächste Jahr anhalten: Aber die Verantwortlichen zeigen sich überzeugt, «die negativen Covidauswirkungen meistern zu können und das Alterszentrum ab 2023 wieder mit einem ausgeglichenen Betriebsergebnis führen zu können».

Vor 10 Jahren in einer Führungskrise

Das Alterszentrum Sunnmatte ist 1982 in Betrieb gegangen. Es steht zwischen dem Gahnhof und der Kirche auf Land der Gemeinde, das diese im Baurecht abgegeben hat. Die Gemeinde hat auch die ursprünglichen Gebäude bezahlt und diese dem Trägerverein (heute 165 Mitglieder, Präsident Roland Brauen) geschenkt. 2003 wurde ein Erweiterungsbau in betreib genommen.

In den Jahren 2011/12 steckte die «Sunnmatte» in Führungsturbulenzen. Es wurde sogar eine engere Zusammenarbeit mit dem Alterszentrum Schöftland (heute Suhrental Alterszentrum) in Erwägung gezogen. Eine Umwandlung in eine Aktiengesellschaft lehnten die Vereinsmitglieder damals ab. Mit dem Eintritt von Zentrumsleiter Daniel Stauffacher geriet die «Sunnmatte» in ruhigeres Fahrwasser. Er ist heute noch im Amt und muss jetzt mithelfen, die Institution aus der Corona-Krise zu führen.