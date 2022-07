Kölliken Hier lernen Schüler, sich selbst zu sein: Förderprogramm «Cellostones Club» geht in die zweite Runde Bald startet der «Cellostones Club», aufgezogen von Magdalena und Silvan Sterki, an der Schule Kölliken ins zweite Jahr. Flurina Sirenio, ZT Jetzt kommentieren 25.07.2022, 05.00 Uhr

Magdalena Sterki und ihr Sohn Silvan Sterki sind Cellolehrer an der Musikschule Kölliken und haben das Freifach "Cellostones" ins Leben gerufen. Bild: Flurina Sirenio

Die Familie Sterki ist nicht wie jede andere. Mutter Magdalena Sterki ist ausgebildete Cellistin, die Kinder Julia und Silvan fingen als Knirpse an, Cello zu spielen, und studieren heute beide Musik. Magdalena Sterki und Sohn Silvan, der an der Hochschule Luzern Musik studiert, unterrichten unter anderem an der Musikschule Kölliken. Dort haben sie ein Projekt aufgezogen, das weit übers Musizieren hinausgeht. Der Cellostones Club, den die beiden ins Leben gerufen haben, trägt zwar das Cello im Namen, das Instrument ist aber nicht zwingend Programm.

Der einmal pro Woche stattfindende «Club» ist ein interdisziplinäres Angebot, es können ihn also auch Schülerinnen und Schüler besuchen, die ein anderes Instrument spielen oder nichts mit einem Musikinstrument anfangen können. Im Cellostones Club wird getanzt, gebastelt, gesungen, Musik gemacht – jeder und jede kann sich je nach Interessen in verschiedenen Bereichen entfalten. Was wollen Jugendliche spielen? Das Projekt, das nach den Sommerferien ins zweite Jahr geht, war das Produkt einer aufwendigen Vorarbeit von Magdalena Sterki. «Der Instrumentalunterricht hat heute einen schwereren Stand als früher», sagt sie. Nicht nur könnten Schulkinder aus viel mehr Hobbyangeboten wählen und würden viel Zeit im Internet verweilen, sondern seien auch schulisch sehr gefordert.

Deshalb wollte die Cellolehrerin genauer wissen, welche Musik Kinder und Jugendliche besonders anspricht. Die Gespräche reichten vom Thema «Welche Musik will ich spielen?» bis zu «Was beschäftigt mich sonst noch?». Sie erzählten, was gerade angesagt ist, was sie beschäftigt und umtreibt. «Mir ist aufgefallen, dass vor allem Jugendliche oft unter Leistungs- und sozialem Druck stehen», sagt Magdalena Sterki.

Schon das erste Projekt wird gewürdigt

So hatte sie nach geführten Gesprächen nicht nur genügend Inputs für den Instrumentalunterricht gesammelt, sondern auch eine neue Projektidee: Ein Club, in dem den Schülerinnen und Schülern Mut gemacht wird, eigene Ideen und Visionen zu verwirklichen. Zusammen mit Sohn Silvan erarbeitete sie ein Projekt, das die Unterstützung des Kölliker Schulleiters Philippe Fehr fand. So konnte man an den Schulwänden bald Flyer entdecken, auf denen zu lesen war: «Hast du Lust, deinen ganz eigenen Sound zu entdecken?» oder: «Hast du auch die Nase voll von Mainstream?».

Über 15 Kinder und Jugendliche fühlten sich angesprochen und nahmen bei Schulstart im August 2021 am neuen Angebot teil. Am Anfang seien viele Experimente angestanden, erinnern sich Mutter und Sohn. «Eigentlich wollten wir, dass die Schülerinnen zu einem grossen Teil beim Projekt mitbestimmen und wir höchstens Inputgeber sind», sagt Silvan Sterki. Das Ziel: Jeder und jede sollte selber erkennen, wie er oder sie sich am liebsten kreativ ausdrückt, wo die Talente stecken und wie sie einzusetzen sind.

Aus dieser Experimentierphase entstand das erste konkrete Projekt: In der Gruppe erarbeitete man eine Theaterform, in die alles, was im Cellostones Club entstanden war, eingebunden werden konnte: Mit Theater, Tanz, Instrumenten und gebastelten Kulissen erzählten die Kinder und Jugendlichen die Geschichte von Ole, der Pirat sein wollte, dazu aber eigentlich nicht taugte und am Ende trotzdem einen Schatz findet. Die Proben verliefen gemäss der Cellostones-Philosophie: es durfte viel experimentiert werden, niemand sollte ausgelacht werden, es musste nur wenig auswendig gelernt werden. «Die Kinder dürfen bei der Probe auch Sachen falsch machen», so die Musiklehrerin, «bei uns soll ja gerade kein Leistungsdruck herrschen.»

Die Aufführung im Januar 2022 war ein Erfolg. Der Club erhielt immer mehr Zulauf. Mutter und Sohn reichten das Piraten-Projekt bei zwei kantonalen Preisausschreibungen ein. Wegen seines wertvollen pädagogischen Konzepts erhielt Cellostones im Wettbewerb «über den Zaun musiziert» der Koordination Musikbildung Aargau (KMA) einen 1. Preis. Der Kanton Aargau zeichnete ihn in seinem Wettbewerb «Funkenflug» als besonderes Praxisbeispiel aus. «Wir haben dankbarerweise beim Verfassen des Eingabetextes auf die Ratschläge des Organisationsentwicklers Heinz Wettstein zählen dürfen», sagt Magdalena Sterki.

Alt Ständerätin Christine Egerszegi, die als Musikförderin bekannt ist, verriet den Sterkis, dass sie das Projekt «für unterstützenswert» hält. Alles Gründe genug, damit der Cellostones Club grünes Licht bekam, um nach den Sommerferien ins zweite Jahr zu starten.

Das dritte Projekt existiert schon als Idee

Wenn das Mutter-Sohn-Duo auf das erste Jahr zurückschaut, sind da viele anstrengende, aber vor allem viele schöne und inspirierende Stunden auf dem Zeitstrahl. «Beim Nachhausefahren haben wir immer eifrig diskutiert, wie welcher Input bei den Schülern angekommen ist und was wir besser machen könnten», sagt Silvan Sterki.

Er, der 22-Jährige, hat den Draht zur Jugend, die Mutter bringt 30 Jahre Erfahrung mit. «Zu Beginn haben wir einen zu grossen Rahmen gesteckt, womit die Kinder manchmal wenig anfangen konnten», sagt Magdalena Sterki. Praktische Experimente waren erfolgreicher als theoretische Ausführungen, für Schülerinnen wie auch die Leiter. Nach der Jugendfest-Aufführung wird im neuen Schuljahr ein neues Projekt angegangen. Ein Weihnachtsprojekt, dessen intensive Probephase nach den Herbstferien beginnt.

«Dazu suchen wir noch Lehrpersonen oder andere Leute, die bereit wären, das kreative Angebot des Cellostones Clubs zu erweitern und sich mit eigenen Ideen einzubringen», sagt Magdalena Sterki. In der Vorweihnachtszeit wird man in der Schule Kölliken das Ergebnis sehen können. In welcher Form, das hängt wie immer von den Schülern ab.

