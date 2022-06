Kölliken Haustiere in Panik und Lichtsignal ausser Betrieb – der «wilde Hausrüttler» schreckte Kölliken auf Der Blitz, der Montagfrüh in der Hard einschlug, wies eine Amplitude von 277 Kiloampère auf – was nicht einmal 1 Prozent aller Blitze zustande bringt. Flurina Sirenio/Zofinger Tagblatt Jetzt kommentieren 17.06.2022, 09.39 Uhr

Ein Blitz in der Stärke eines «wilden Hausrüttlers» ist äusserst selten (Symbolbild). Alessandro Della Bella / KEYSTONE

Der Blitz, der im Morgengrauen vom Montag auf Kölliker Gemeindegebiet einschlug, war bis in die Nachbarsgemeinden zu hören – und zu spüren. Um exakt 4.46 Uhr und 16 Sekunden traf ein Blitz das Beton- und Kieswerk Hochuli im Gebiet Kölliken-Hard. Der Negativblitz schlug mit einer Blitzstärke von 277 Kiloampère ein, wie Meteoswiss auf Anfrage sagt, und gehört damit zu den heftigsten Blitzen überhaupt.

«Ich han de Schock vom Läbe gha», schreibt eine Facebooknutzerin in der Gruppe «Du besch vo Köllike wenn…». «Wer das nicht gehört hat, ist tot beim Schlafen», kommentiert eine andere. Offenbar war der Chlapf bis Staffelbach, Entfelden und Hirtschthal hörbar. Die Kommentatoren berichten ausserdem über Haustiere, die aus Panik davonrannten und Lampen, die sich nach dem Einschlag wie von Geisterhand einschalteten.

So heftig ist weniger als 1 Prozent aller Blitze

Blitzentladungen in dieser Stärke sind selten, wie Meteoswiss sagt. Die meisten Blitze betragen 10 Kiloampère oder weniger. Von den Hunderttausenden Blitzen, die pro Jahr in der Schweiz einschlagen, weist weniger als 1 Prozent eine Amplitude über 200 Kiloampère aus. Der Wettermann Jörg Kachelmann hat für Blitze solch intensiver Stärke den Begriff «Wilder Hausrüttler» kreiert, abgeleitet vom englischen «Houseshaker», der in der Szene von Sturmjägern und Wetter-Enthusiasten verwendet wird.

Dass der Blitz derart Stark an den Hochuli-Werken gerüttelt hat, war weder am Gebäude noch am Gelände sichtbar, wie es vonseiten des Unternehmens heisst. Folgen hatte der Einschlag jedoch für die Lichtsignalanlage im Hard ein paar Meter weiter, wo Richtung Aarau, Muhen und Schöftland abgebogen wird. Gemäss Facebook-Kommentaren soll sie mehrere Stunden nicht gegangen sein, es habe auf der Kreuzung Chaos geherrscht. Wie die Kantonspolizei auf Anfrage mitteilt, sei sie von einem Automobilisten informiert worden, das die Anlage ausgefallen sei, worauf sie entsprechende Techniker zur Reparatur aufboten.

