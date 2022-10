Kölliken Erwartungen übertroffen: Ein nicht abreissender Besucherstrom an der Kölliker Gewerbeausstellung OK-Präsident Klaus Reihlen ist mit dem Verlauf der Kölliker Gewerbeausstellung Köga zufrieden. Mitunter dank gutem Wetter und geschickt gewähltem Datum ist die Ausstellung zu einem eigentlichen Dorffest geworden. Lilly-Anne Brugger, ZT Jetzt kommentieren 17.10.2022, 20.26 Uhr

Eine typische Köga-Szene: Besucher informieren sich physisch und nicht nur digital bei den Kölliker Unternehmern. Alfred Weigel

Drei Tage mit guter, harmonischer und friedlicher Stimmung. So beschreibt OK-Präsident Klaus Reihlen die Kölliker Gewerbeausstellung Köga. Aussteller wie Besucher seien sehr zufrieden mit dem Event. «Der Besucherstrom ist von der Eröffnung am Freitag um 16 Uhr bis zum Schluss am Sonntag um 17 Uhr nie abgerissen», erzählt Reihlen. Die Kunden hätten die Chance genutzt, die Unternehmen wieder einmal physisch und nicht nur digital zu treffen.

Das OK hat mit einem Besucheraufmarsch von rund 4000 Personen gerechnet. Letztlich hätten rund 4500 bis 5000 Personen die Köga besucht, sagt Reihlen. Dazu beigetragen hat neben dem Wetter, das Klaus Reihlen als Traumwetter beschreibt, auch das gewählte Datum sowie die Tatsache, dass es für die 54 Aussteller nicht einzelne Stände gab, sondern sie sich zu viert bis sechst in grösseren Räumen organisiert haben.

Schule kann ab Mittwoch die Turnhallen wieder nutzen

Anders als an der letzten Köga, die vor sieben Jahren stattgefunden hat, lag das Datum nun erstmals nicht zwischen den beiden Herbstferienwochen, sondern am Ferienende. Dies sei auf Wunsch der Aussteller so eingerichtet worden, sagt Reihlen. So waren nicht beide Ferienwoche mit dem Auf- und Abbau für die Messe belegt. Dafür aber findet der Abbau noch bis Dienstagabend während der Schulzeit statt – die Schule kann während Zeit die Turnhallen nicht nutzen. «Wir sind sehr froh über den Goodwill der Schule, die mit ihren Schülern während dieser beiden Tage draussen turnt», sagt Reihlen.

Rahmenprogramm fand grossen Anklang

Während der Köga gab es ein breites Rahmenprogramm sowie verschiedene gastronomische Angebote. Auch diese hätten alle Anklang gefunden, sagt Reihlen. «Die Köga hat sich zu einem eigentlichen Treffpunkt für die Kölliker entwickelt, es war fast wie an einem Dorffest», zieht er Bilanz. Das Gastrozelt und die Mehrzweckhalle seien jeweils bis spät in die Nacht gut besetzt gewesen. Etwas enttäuscht war Reihlen jedoch, dass die Berufsschau, die am Samstagmorgen stattgefunden hat, nicht besser angekommen ist. Er hätte sich gewünscht, dass mehr Oberstufenschüler und ihre Eltern die Chance genutzt hätten, aus erster Hand etwas über die Lehrberufe in Kölliken zu erfahren.

Bis zur nächsten Köga werde es nun nicht wieder sieben Jahr dauern, sagt Klaus Reihen, auch wenn verschiedentlich der Wunsch geäussert worden sei, schon nächstes Jahr wieder eine Köga durchzuführen. Da Organisation und Aufbau der Gewerbeausstellung zusätzlich zur regulären Arbeitszeit stattfinden, sei dies aber in einem so kurzen Rhythmus nicht stemmbar, sagt Reihlen. «Ich denke, ein Fünfjahres-Rhythmus wäre ideal für Kölliken.»

