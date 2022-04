Kölliken Die Deponie-Amphibien sind gerettet Naturschutzorganisationen konnten eine Vereinbarung für mehr Bio und den Erhalt des Laichgebiets auf der ehemaligen Sondermülldeponie in Kölliken bewirken. Flurina Sirenio Jetzt kommentieren 23.04.2022, 05.00 Uhr

Das Areal der ehemaligen Sondermülldeponie Kölliken, aufgenommen am 21. April 2022.

Seit Ende der 1970er-Jahre in Kölliken der Giftmüll verbuddelt wurde, ist das mehrere Hektaren grosse Areal ohne Planungszone. Am 13. Mai dürfen die Einwohner diese Lücke schliessen. Dann kommt die Teilrevision der Nutzungsplanung mit der Änderung des Kulturlandplans an die Gemeindeversammlung, die neue Zonen über die ehemalige Sondermülldeponie legt. Die Vorbereitung beschäftigt den Gemeinderat bereits seit fünf Jahren.

Für die Köllikerinnen und Kölliker ist dies mehr als ein formeller Beschluss. Das Areal ­offiziell wieder der Natur zurückzugeben, ist Teil der Ver­arbeitung des Traumas SMDK, entstanden durch das Versprechen, die Behälter des Giftmülls im Boden seien dicht. Wenige Jahre später stellte sich heraus, dass sie das nicht waren und die chemischen Abfälle in den Kölliker ­Boden sickerten.

Jetzt ist bekannt: Das Land der Ex-Deponie wird ein noch stärkeres Symbol für den Einklang mit der Natur als ursprünglich geplant. Wie die SMDK-Geschäftsleiter Bruno Covelli und Benjamin Müller an einer Infoveranstaltung bekannt gaben, wurde mit Umweltorganisationen im Rahmen des Einwendeverfahrens eine Vereinbarung unterzeichnet. Erstens soll auf der geplanten Landwirtschaftszone Bio-­Anbau betrieben werden. Zweitens wird das Amphibienlaichgebiet gerettet, indem die nötige Wasserversorgung gewährleistet wird.

Naturschutzorganisationen als zähe Verhandlungspartner

Damit haben die Naturschutzorganisationen, darunter Pro Natura Aargau, einen grossen Sieg errungen. Denn Details wie Bio-Landwirtschaft oder die Wasserversorgung für das Amphibienlaichgebiet im Osten des Areals werden nicht mittels Zonenplanung geregelt. Als bei der öffentlichen Auflage im Frühling 2021 entsprechende Einwendungen kamen, wurden die Einwendenden darauf aufmerksam gemacht, dass solche Anträge erst im Hinblick auf das definitive Baugesuch zur Endgestaltung gemacht werden können.

Offensichtlich gaben sich die Naturschützer damit nicht zufrieden und verhandelten hart, bis sie eine vertragliche Zusicherung separat zur Teiländerung der Nutzungsplanung bekamen. So zäh wurde verhandelt, dass sich die Sitzungen immer noch hinziehen und – so hofft der Gemeinderat – es am 25. April, also drei Wochen vor der Gemeindeversammlung, zur definitiven Einigung kommt. Theoretisch dürften die Organisationen gegen den Beschluss der Gmeind Beschwerde einlegen. Das möchte man unbedingt vermeiden.

Denn die Zeit drängt: Der Hang rutscht pro Jahr einen Zentimeter ab und wird mit zunehmender Aufschüttung stabilisiert. Doch der nächste grosse Schritt des Aufschüttens kann erst gemacht werden, wenn die Zonen abgesegnet und in Stein gemeisselt sind. Deshalb herrscht eine gewisse Nervosität bei SMDK-Konsortium und Gemeinderat. Sichtbar wurde diese etwa, als ein Teilnehmer der Infoveranstaltung darauf hinwies, dass das Gebiet eine zweite Hecken-Reihe vertragen könnte. Wie Ammann Mario Schegner dem Votanten entgegnete, würde das Projekt um Jahre zurückgeworfen, wenn man den Zonenplan erneut verändern wollte.

Auch dieses Entgegenkommen auf die Naturschutzorganisationen stellt für Letztere noch einen Kompromiss dar. Pro Natura Aargau wollte ursprünglich, dass das ganze Areal einer «Zone für nachhaltige Landwirtschaft und Naturerlebnis» zugewiesen wird, wie sie den Medien bei der Eingabe ihrer Einwendungen mitgeteilt hatte. Die geplante Zonierung ergebe keinen Einklang von Naturschutz und Landwirtschaft und bedrohe zudem das Amphibiengebiet von nationaler Bedeutung im Nordosten des Geländes, so die Erklärung. Das Laichgebiet wird heute von einer Drainageleitung mit Wasser gespeist, die zum Ableiten des Wassers während der Ausgrabung und Wiederauffüllung eingerichtet wurde. Nach der Auffüllung, die aktuell noch im Gang ist, sollte die Leitung abgebaut werden, was auch ein Ende für die Wasserversorgung für das Biotop bedeutet hätte. In der Vereinbarung ist nun die künftige Wasserzufuhr zugesichert.

Das Aufschüttmaterial als Lärmschutz

Die eigentliche Zonenplanung kommt praktisch unverändert an die Gmeind, so, wie sie im Mitwirkungsverfahren aufgelegen ist: Im oberen Teil entsteht eine 5,6 Hektaren grosse Landwirtschaftszone, davon sind 3,3 Hektaren Fruchtfolgeflächen. Die Fläche unterhalb bis zur Hauptstrasse (1,6 Hektaren) wird zur Magerwiese. Hinzu kommt das 1,5 Hektaren grosse Naturschutzgebiet (Laichgebiet) im Osten und eine Waldfläche dazwischen.

Fragen der Besucher kamen einige. So wollte jemand wissen, wie die Pflege des Amphibienschutzgebiets organisiert werde. Dazu müsse der künftige Eigentümer jemanden beauftragen, wie auch jetzt eine Organisation zur Pflege beauftragt sei, war die Antwort von Benjamin Müller. Ob die Bewohner der Hofstrasse nach der Auffüllung vom Strassenlärm befreit würden, wollte ein Ehepaar wissen. Ja, was die Haupt- sowie die Schnellstrasse nach Safenwil betreffe, die Autobahn würden die Anwohner aber weiterhin hören.

Mit dem Ende sämtlicher Arbeiten rechnet man bis Ende 2028. Dann möchte das Konsortium (die Kantone Aargau und Zürich, die Stadt Zürich und die Basler Chemische Industrie) sich auflösen und das Grundstück verkaufen. Dies zu einem «symbolischen Preis», wie Benjamin Müller sagte. Ein gern gesehener Käufer wäre etwa der Kanton.

