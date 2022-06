Kölliken will sich für Hochwasser wappnen

Kölliken Der Köllikerbach soll in Zukunft mehr Wasser schlucken – so wird das Dorf gewappnet für Hochwasser Derzeit können Planungsbüros Angebote fürs Vorprojekt zur Hochwasserprävention Kölliken machen. Das Grobkonzept steht schon fest. Flurina Sirenio/Zofinger Tagblatt Jetzt kommentieren 17.06.2022, 05.00 Uhr

Der Köllikerbach soll dank Hochwasserschutzmassnahmen nicht mehr so schnell überschwemmen. Lilly-Anne Brugger

Für gravierende Hochwasser möchten die Gemeinden der Region besser gerüstet sein. Die verheerenden Überschwemmungen im Uerkental und in Zofingen vom Juli 2017, verursacht durch stundenlangen Starkregen, sorgten für Flutungen von Kellern und bedrohten die Existenz vieler Gewerbler. Es war ein Hochwasser, wie es in der Stärke nur alle 300 Jahre vorkommt, beziehungsweise in der Vergangenheit vorkam. Denn bereits heute ist messbar, dass das sich ändernde Klima öfter extreme Wetterereignisse mit sich bringt.

Die Projekte in manchen betroffenen Gebieten sind am Laufen. In Uerkheim wird nahe der Grenze zu Bottenwil ein Hochwasserrückhaltebecken quer übers Tal entstehen. Auch Kölliken erlitt schwere Überschwemmungen an jenem Juliwochenende 2017. Die Unterführung unter der A1 wurde geflutet, es kam an mehreren Gebäuden zu Schäden. Um besser gegen Hochwasser gerüstet zu sein, will man in Kölliken Arbeiten am Köllikerbach und seinen Zuflüssen vornehmen.

Die Gemeindeversammlung vom vergangenen November sprach 193‘000 Franken für ein Vorprojekt, das die genauen Massnahmen definieren soll. Der Rest der insgesamt 350‘000 Franken zahlt der Kanton. Derzeit läuft die Ausschreibung für die Planerleistungen zur Erarbeitung eines Vor- und Bauprojektes. Interessierte Planungsfirmen können noch bis Ende August ihre Angebote einreichen. Das Ziel des Auftrags ist die Hochwassersicherheit von Kölliken und gleichzeitig eine ökologische Aufwertung des Köllikerbachs und der Uerke.

Umleitungsstollen vom Köllikerbach in die Uerke

Was betreffend Hochwasserschutz gemacht werden muss, steht bereits fest, wie der für Tiefbau verantwortliche Gemeinderat Jan Siegenthaler sagt. Das Grobkonzept stammt vom Kanton, der die Federführung im Hochwasserprojekt hat. Die gemeinsam ausgewählte «Variante III» sieht eine Hochwasserschutzmassnahme mit Überlaststollen am Ortsanfang in Richtung des Sportplatzes bei der Uerke vor. Der Überlastabfluss wird vom Köllikerbach in die Uerke umgeleitet.

Damit die Uerke die zusätzliche Wassermenge des Köllikerbachs aufnehmen kann, sind auch Massnahmen an der Uerke notwendig, wo vor allem einzelne Brücken und Durchlässe ausgebaut werden. «Zwar wird das Rückhaltebecken in Uerkheim bereits eine grosse Wassermenge der Uerke aufhalten, aber wir können so das Restrisiko minimieren», sagt Jan Siegenthaler. Denn es gilt zu bedenken: Auch wenn ein grosser Teil des Wassers schon im Uerkental aufgefangen wird, so werden Gitter in Bächen schnell verstopft durch das Geschiebe, das der Fluss mitreisst. Zudem soll der Köllikerbach revitalisiert werden, der gemäss kantonalen Experten «ökologische Defizite» aufweist. Die Sohlstruktur etwa ist sehr monoton und weist weder eine Breiten- noch Tiefenvariabilität auf.

Resultat von drei Studien über sieben Jahre

An Hochwasser-Präventionsplänen für Kölliken wird bereits seit 2015 gearbeitet. In einer ersten Vorstudie wurden neben der ausgewählten Variante «Überleitung in die Uerke» (Variante III) auch ein Hochwasserrückhaltebecken für Kölliken (Variante I) und ein Entlastungsstollen (Variante II) erarbeiten. In zwei weiteren Studien wurden alle drei vertieft betrachtet.

Das Rückhaltebecken schied wegen zu wenig Fassungsvermögen aus. «Das Speichervolumen am vorgesehenen Standort reicht nicht aus, um den Rückhalt entsprechend dem Schutzziel gewährleisten zu können», sagt die kantonale Projektleiterin Wasserbau, Norina Andres, auf Anfrage. Es müssten rund 19‘500 m3 Material beim Standort des Beckens ausgehoben werden, damit das gewünschte Volumen Platz hätte. Die Variante II eines Entlastungsstollens entlang des Köllikerbachs wäre in keinem guten Nutzen-Kosten-Verhältnis gestanden und wurde deshalb verworfen.

Der Gemeinderat Kölliken will ausserdem die Wasserzuflüsse und sogenannten Querbäche von Köllikerbach und Uerke ins Projekt einbeziehen. Endgültig darüber entschieden, ob es sinnvoll ist, die Seitenbäche in diesem oder einem separaten Projekt weiter zu verfolgen, wird dann im Laufe des Projekts. Das Vorprojekt sollte bis Anfang 2023 fertiggestellt sein. Danach soll eine der nächsten Gemeindeversammlungen über den Kredit zum eigentlichen Bauprojekt entscheiden.

