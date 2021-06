Motivtorten-Bäckerin übernimmt Beck Dietmann in Kölliken

Kölliken Der einzige Beck des Dorfes ist gerettet: Margita Raja übernimmt – die jetzigen Besitzer ziehen nach Mallorca Dank der Übergabe kann das Kölliker Bäckerehepaar Dietmann die langersehnte Auszeit im Zweitwohnsitz Mallorca machen. Die neue Bäcker/Konditorin ist bereits im Laden anzutreffen. Flurina Dünki 18.06.2021, 19.00 Uhr

Fürs Foto ohne Maske: Jolanda und Philipp Dietmann verkaufen ihre Bäckerei mit Wohnung an Margita Raja (Mitte). Flurina Dünki

Das Haselnuss-Makrönli ist die Spezialität der Kölliker Bäckerei Dietmann. Aussen mit Schokoladenüberzug, innen mit Crèmefüllung. So kann man es in keinem Grossverteiler kaufen. Diese Makrönli sind jetzt gerettet: Sie werden mit Dietmannschem Rezept weitergebacken, auch nachdem Jolanda und Philipp Dietmann sich von Kölliken verabschiedet haben, um in Mallorca eine Auszeit anzutreten.

Margita Raja heisst die künftige Inhaberin des einzigen Becks in Kölliken. Bereits jetzt arbeitet sie hier, ab Januar 2022 ist sie die Chefin. Dann ziehen die heutigen Besitzer auf die Insel. Die 34-jährige Bäckerkonditorin wird mit ihrem Mann und zwei kleinen Kindern in die Wohnung über dem Laden einziehen. Noch wohnt sie im zürcherischen Urdorf, ihre Arbeitsstätte ist seit mehreren Jahren der Sprüngli-Produktionsstandort in Dietikon. Sie wird nicht nur das aktuelle Sortiment an Broten, Gebäck und Pralinés komplett übernehmen, sondern auch um ihre Spezialität erweitern: Neben der Arbeit backt sie seit geraumer Zeit Motivtorten. Bei ihr wird man also künftig eine Fussballfeld-, Pokémon- oder Minionstorte bestellen können.

Minions zum Anbeissen: Margita Raja, die Nachfolgerin der Bäckerei Dietmann in Kölliken, backt Motivtorten. zvg / Aargauer Zeitung

Ihre Lehre hat sie in einer Kleinbäckerei in Luzern gemacht «und in eine solche Bäckerei wollte ich zurückkehren», sagt sie beim Treffen mit der AZ. Die geregelten Arbeitszeiten des Grossbetriebs kamen ihr entgegen, während die Kinder noch ganz klein waren. Heute ist ihr Sohn fünf, die Tochter neun Jahre alt. «Wann immer ich an einer Bäckerei vorbeifuhr und den Duft von frischem Brot roch, kam der Wunsch vom Bäckerladen wieder hoch», sagt sie. Als sie vom Verkauf einer Bäckerei mit Wohnung in Kölliken erfuhr, war sie Feuer und Flamme.

Bruder machte Margita Raja auf die Gelegenheit aufmerksam

Dass die Dietmanns das Gebäude aus gesundheitlichen Gründen verkaufen – Philipp Dietmann leidet unter Bäckerasthma –, las Margita Rajas Bruder letzten August in der «Aargauer Zeitung». Er wusste, dass seine Schwester in eine Kleinbäckerei zurückkehren wollte und dass sie den Wunsch hegte, sich selbstständig zu machen. «Das will ich», habe sie zu sich gesagt, als sie nach Kölliken zur Besichtigung ging.

Tatsächlich sei die neue Kölliker Bäckerin am ersten Tag schon überzeugt gewesen, sagt Philipp Dietmann. Auch er freue sich darüber, wie es gekommen sei. Kaufangebote bekam er viele, doch nur wenige erfüllten seine Bedingungen: «Es war uns wichtig, dass ein Bäcker den Laden übernimmt, Kölliken hätte sonst gar keinen Beck mehr.» Zahlreiche Interessenten wollten aus dem Laden eine Imbissbude machen – die Lage gleich an der Hauptstrasse wäre ideal. Doch die Dietmanns blieben standhaft: Nur ein Bäckerkonditor sollte sie beerben.

«Frozen» als Torte: Margita Raja, die Nachfolgerin der Bäckerei Dietmann in Kölliken, backt Motivtorten. zvg / Aargauer Zeitung

Das war Margita Rajas Glück. Bereits hat sie den Weg zur Schule inspiziert und sich über Köllikens Freizeitaktivitäten erkundigt. In Urdorf ist sie sehr aktiv im Vereinsleben tätig. Das muss sie hinter sich lassen und am neuen Wohnort neu aufbauen. Ihr Mann, der in der Logistik arbeitet, wird nicht im Bäckerladen stehen. Eine Teilzeit-Verkaufskraft sucht Margita Raja derzeit noch. In der Backstube wird sie von zwei Bäckern unterstützt.

Um sich gebührlich von Kölliken zu verabschieden und ihre Nachfolgerin einzuführen, veranstalten Jolanda und Philipp Dietmann am Samstag, 18. September, ein Mallorca-Abschlussfest auf dem Dorfplatz – inklusive Ballermann-Sound. Für die neue Bäckermeisterin eine doppelte Feier: An diesem Tag feiert sie ihren 35. Geburtstag.