Kölliken Das Sondermüll-Traktandum kommt an die Gmeind Kölliken kann an der Gemeindeversammlung vom 13. Mai wie geplant über den Zonenplan abstimmen. Zudem ist ein Kredit für Schulmobiliar beantragt.

Das Areal der ehemaligen Sondermülldeponie Kölliken, aufgenommen am 21. April 2022. Philipp Muntwiler

Das Königstraktandum der Kölliker Gemeindeversammlung vom 13. Mai heisst: Teilrevision Nutzungsplanung «SMDK». Der Souverän stimmt darüber ab, welche Zonen über das Areal der ehemaligen Sondermülldeponie gelegt werden, und damit auch, wie es künftig genutzt wird und welches Image der einst vergiftete Boden erhält.

Von Anfang an war klar, dass dort keine Wohnsiedlung entsteht, sondern eine Kombination von Landwirtschafts- und Naturschutzflächen. Gemäss Ergebnis des Mitwirkungs- und Einwendeverfahrens wird beantragt, im höher gelegenen Teil eine Landwirtschaftszone von 5,6 Hektaren zu errichten, darunter einen 1,6 Hektar umfassenden Streifen Magerwiese und im Osten ein Naturschutzgebiet von 1,5 Hektaren. Dazwischen sind Waldflächen vorgesehen.

550'000 Franken für neue Möbel

Obwohl die Einwendeverhandlungen schon einige Monate laufen, wurde die Zeit am Ende knapp. Erst in den letzten Apriltagen wurde mit den Naturschutzorganisationen, die Einwendungen erhoben hatten, eine Einigung erzielt. Dabei ging es nicht um Änderungen am Nutzungsplan selber, sondern bereits um detailliertere Ausarbeitungen hinsichtlich des späteren Baugesuchs: Die Organisationen wollten eine Zusicherung, dass Bio-Landwirtschaft betrieben, wird und eine Garantie, dass das Amphibienlaichgebiet weiter mit Wasser versorgt wird. Hierzu wurde zwischen dem SMDK-Konsortium und den einwendenden Organisationen eine Vereinbarung unterzeichnet, worauf sie die Einwendung zurückzogen. Der Zonenplan kann somit als vollständig bereinigt betrachtet werden.

Im Rahmen der Erweiterung und Renovation der Schulgebäude, die in Kölliken in den nächsten Jahren über die Bühne gehen, werden 550'000 Franken für neue Möbel beantragt. Das heutige Mobiliar entspreche nicht mehr den ergonomischen Anforderungen für längere Arbeitssequenzen und Ersatzteile für die Stühle und Bänke seien auch nicht mehr erhältlich, steht in der Broschüre zur Gmeind. Bereits muss behelfsmässig repariert werden. Die Folgekosten der Investition werden den Budgetposten «Schulliegenschaften» in den nächsten zehn Jahren mit rund 58'450 Franken pro Jahr belasten.

Dreifachturnhalle soll geplant werden

Auch über den Kredit von 105'000 Franken für die Projektaufgleisung zur Erweiterung der Turnhalle wird am 13. Mai abgestimmt. Dass die Zweifach- zu einer Dreifachturnhalle gemacht werden soll, ist bereits bekannt. Wegen der wachsenden Zahl Schulkinder stehen für den Unterricht in «Bewegung und Sport» zu wenig Hallen zur Verfügung. Wird der Projektierungskredit angenommen, könnte die Gmeind nächstes Jahr über den Baukredit abstimmen, der gemäss Broschüre etwa 2,4 Millionen Franken beträgt.

Ebenfalls wegen der wachsenden Anzahl Schülerinnen und Schüler soll der Souverän eine Pensumsaufstockung der Schulverwaltung genehmigen. In den letzten 20 Jahren ist die Zahl von 590 Schülern auf 700 gestiegen, zudem gibt es wegen der Abschaffung der Schulpflege eine neue Aufgabenverteilung. Beantragt ist eine Erhöhung des Stellenplans um 60 auf 200 Stellenprozente.

Die Rechnung 2021 schliesst überraschend gut ab: Es resultierte ein Gewinn von 447'791 Franken statt des budgetierten Verlusts von 1,35 Millionen Franken. Grund waren vor allem höhere Steuereinnahmen. Bei der Budgeterstellung für 2021 wurde angenommen, diese Einnahmen gingen wegen Corona zurück. Eingenommen wurden rund 12 statt 10 Millionen Franken. Die Pro-Kopf-Verschuldung hat sich von -1967 Franken im Jahr 2020 auf -1926 Franken gesenkt, gilt aber immer noch als hoch.

Ortsbürger beschäftigen sich mit «Breitenegg»

Den Kölliker Ortsbürgerinnen und Ortsbürgern wird ein zusätzlicher Projektierungskredit von 65'000 Franken zum Bau von altersgerechten Wohnungen auf dem Areal der heutigen Villa Breitenegg beantragt. Im November 2021 hatten sie bereits einen Kredit über 445'000 Franken gesprochen.

Wie die Broschüre zur Gmeind ausführt, habe sich im Zuge der Beratungen gezeigt, dass bei diesem Vorgehen sowohl baurechtliche wie finanzielle Aspekte zu wenig detailliert aufgearbeitet werden können und mit Blick auf eine Realisierung verschiedene Fragen offenbleiben würden. Sagen die Ortsbürger Ja, werden sie an einer künftigen Gmeind die restlichen Projektierungsarbeiten bewilligen müssen, im zweiten Schritt geht es dann um den Kredit für die Realisierung des Projekts.

Der Forstbetrieb Kölliken- Safenwil schliesst mit einem Gewinn von 158'772 Franken ab. Das Budget rechnete mit einem Defizit von 24'915 Franken. Ein Grund dafür ist der gestiegene Preis für Rohstoffe, daher gab es ab Juni 2021 auch einen Preisanstieg für Frischholz.

Ebenfalls konnten Arbeiten für Dritte in Rechnung gestellt werden, so für die Swissgrid, Nationalstrassen Nordwestschweiz (NSNW), die SBB sowie für den Kanton. Zudem wurde Personal an die Golf Entfelden AG verliehen.

