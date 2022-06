So schön war das Jugendfest in Kölliken.

Kölliken Das Kölliker Jugendfest war wortwörtlich wie aus einem Film Nach sechs Jahren Pause gab es in Kölliken endlich wieder ein Jugendfest. Unter dem Motto «Film ab» feierte das ganze Dorf. Lilly-Anne Brugger Jetzt kommentieren 26.06.2022, 21.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Schülerinnnen und Schüler verkörperten berühmte Filmcharakteren. Flurina Sirenio

«Madagascar», «König der Löwen» und «Harry Potter» – in der Projektwoche zum Jugendfesthema «Film ab» bereiteten die Kölliker Schülerinnen und Schüler ihre Verkleidungen für den Umzug vor. Malen, nähen und basteln waren angesagt. Am Samstag präsentierten die Schüler dann das Ergebnis ihrer Arbeit während des Umzugs durchs Dorf. Schon am Tag davor stand die Jugend im Zentrum: Am Plauschtag durften die jüngeren Schüler Posten zum Jugendfestthema absolvieren: Ein Daumenkino und Popcorn-Tüten basteln, ein Tattoo auftragen oder sich schminken lassen, Karaoke singen und Sackhüpfen. Nicht fehlen durfte natürlich die Mohrenkopfschleuder und eine Raketen-Glace für alle.

Jugendfest Kölliken Flurina Sirenio / Aargauer Zeitung / Bild: Jugendfest Kölliken Flurina Sirenio / Aargauer Zeitung / Bild: Jugendfest Kölliken Flurina Sirenio / Aargauer Zeitung / Bild: Jugendfest Kölliken Flurina Sirenio / Aargauer Zeitung / Bild: Jugendfest Kölliken Flurina Sirenio / Aargauer Zeitung / Bild: Jugendfest Kölliken Flurina Sirenio / Aargauer Zeitung / Bild:

Danach gab es für die Schüler ein Zmittag im grossen Zelt. Dieses grosse Zelt auf dem Dorfplatz war Dreh- und Angelpunkt des Jugendfestes. Auf der Bühne gab es am Freitagabend ein Musikschulkonzert und ein Schülerband-Festival. Wer Hunger hatte, konnte sich an einem der Stände etwas Feines zum Essen holen. Und der Rummelplatz mit Autoscooter und Karussell war auch gleich vor der Türe. Am Samstagnachmittag bot die Ludothek auf dem benachbarten Rägebogespielplatz zusätzlich einen Spassparcours an. Die Kleinen konnten Aquaplays ausprobieren und die Grösseren ihre Standfestigkeit auf dem Surf-Rodeo beweisen. Zu Ende ging das Jugendfest – je nach Sichtweise der Festgänger – in der Nacht auf Sonntag in der Bar im alten Feuerwehrlokal oder mit dem Festgottesdienst mit anschliessender Teilete am Sonntagmorgen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen