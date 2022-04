Kölliken Coronaprognosen haben sich nicht erfüllt – doch die Situation bleibt angespannt Statt mit dem befürchteten Aufwandüberschuss schliesst die Kölliker Jahresrechnung mit einem ordentlichen Plus ab. Trotzdem reduziert sich das Nettovermögen der Gemeinde. Florian Wicki 01.04.2022, 05.00 Uhr

Kölliken (Gemeindeverwaltung im Bild) präsentiert ein deutlich positiveres Jahresergebnis, als im Budget ursprünglich angenommen wurde. Britta Gut

(10. August 2020)

Ganz so schlecht sieht es nicht aus: Vor einer Woche warnte der Kölliker Gemeinderat vor der kantonalen Steuergesetzrevision, die am 15. Mai zur Abstimmung gelangt. Die durch die Revision befürchteten tieferen Steuereinnahmen hätten erhebliche Auswirkungen auf die finanzielle Lage der Gemeinde, die sowieso schon angespannt sei. Der Gemeinderat stellte sogar Steuerfusserhöhungen und Leistungsabbau in den Raum, wenn sich die Lage nicht bessert.