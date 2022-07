Ab 2024 werden in Kölliken altersgerechte Wohnungen gebaut

Kölliken Einwendungsverhandlungen werden jetzt geführt, gebaut wird ab 2024: So profitiert die Gemeinde von neuen Alterswohnungen Im Rahmen eines baurechtlichen Vorprojekts wird das Volumen der 31 Wohnungen beim Bahnhof Kölliken mit Bauprofilen angezeigt. Natasha Hähni, Flurina Sirenio Jetzt kommentieren 21.07.2022, 05.00 Uhr

Visualisierung der altersgerechten Wohnungen, die auf dem Areal Breitenegg in Kölliken gebaut werden (nach Abbruch Villa). Kathrin Simmen Architekten / WYS

Von diesem Projekt soll die ganze Gemeinde Kölliken profitieren können: Dort, wo heute noch die Villa Breitenegg steht, sollen ab Frühling 2024 insgesamt 31 altersgerechte Wohnungen entstehen. Die Überbauung mit «zwei ineinander verschränkten Baukörpern in Holzbauweise» soll neben einer hindernisfreien Wohnung auch über einen öffentlich zugänglichen Park verfügen, wie das «Zofinger Tagblatt» berichtet.

Im Park stehen Bänkli, Bäume und Sträuche. Das Gebüsch, welches das Areal im Moment noch einhüllt, soll teilweise entfernt werden, damit der neue, öffentliche Park für alle einsehbar wird. Wollen Bewohnerinnen und Bewohner der beiden Mehrfamilienhäuser die Menschen im neuen Park vermeiden, können sie ihr Zuhause über den Aussenbereich erreichen, der gegen die Bahngleise ausgerichtet ist.

Visualisierung der altersgerechten Wohnungen. Kathrin Simmen Architekten / WYS

Das Projekt, so wie es im kürzlich eingereichten Baugesuch beschrieben wird, entspricht nicht ganz den Richtwerten der Bau- und Nutzungsordnung (BNO). So sind die Gebäude beispielsweise 15 statt 13,5 Meter hoch. Da deshalb Einwendungen gegen das Projekt eingehen könnten, hat man mit dem Vorprojekt bereits jetzt, knapp zwei Jahre vor dem geplanten Abriss der Villa Breitenegg, begonnen. Das Vorprojekt stellt somit den Antrag dar, die Richtwerthöhe (aus ortsplanerischen Gründen) zu überschreiten. Eine solche Möglichkeit ist gemäss ZT in der BNO für die Kernzone explizit vorgesehen.

Visualisierung des Areals und dem öffentlich zugänglichen Park in Kölliken (nach Abbruch Villa). Kathrin Simmen Architekten / WYS

Eigentümer des Grundstücks sind die Kölliker Ortsbürger. Da sie jedoch nicht über genügend Mittel verfügten, um das Projekt umzusetzen, wurden an der Ortsbürgerversammlung im Winter 2021 445'000 Franken für das Vorprojekt genehmigt, um die Finanzierung vertieft zu betrachten. Der Antrag für den Baukredit wird in einer der nächsten Gmeinden besprochen.

Sollte der Baubeginn wie geplant im Frühling 2024 sein, muss die Gemeinde für einige Flüchtlinge eine neue Unterkunft suchen. Zurzeit wird die Villa Breitenegg als kantonale Flüchtlingsunterkunft genutzt. Wird diese aufgelöst, müssen neue Wohnmöglichkeiten gesucht werden.

