Kölliken A1 Autobahnraststätte Kölliken: McDonald's erhält ein 800'000 Franken teures Lifting Der McDonald's an der A1-Autobahnraststätte Kölliken Süd soll umgebaut und die Inneneinrichtung modernisiert werden. Bereits im September soll es mit den Arbeiten losgehen.

Der McDonald’s auf der Autobahnraststätte Kölliken Süd wird für 800'000 Franken umgebaut. Florian Wicki

Bereits seit über zwölf Jahren steht der McDonald’s in Kölliken – Ende 2009 zog der Fast-Food-Gigant an die Autobahnraststätte Kölliken Süd zur Avia-Tankstelle. Vor dem McDonald’s bewirtete die Familie Pauli/Turkier im «Dreistern», der ersten Autobahnraststätte der Schweiz, 37 Jahre lang vorbeifahrende Autofahrerinnen und Autofahrer. 2009 war Schluss.

Nun sollen sowohl das gleichzeitig mit dem McDonald's eröffnete McCafé wie auch das Restaurant selber umgebaut und modernisiert werden, wie einem Baugesuch von McDonald’s Suisse Restaurants zu entnehmen ist. Dieses liegt gerade und noch bis am 12. September auf der Gemeindeverwaltung Kölliken auf. Gleichzeitig mit dem Umbau soll auch das Flachdach des Gebäudes saniert werden, die Baukosten werden für das ganze Projekt zusammen mit stattlichen 800'000 Franken ausgewiesen.

Happy Momente im neuen Design

Eine Sprecherin von McDonald's Schweiz erklärt auf Anfrage, neben den Produkten und dem Service des Teams habe die Inneneinrichtung einen massgeblichen Einfluss auf das Erlebnis der Gäste: «Aus diesem Grund modernisieren wir unsere Restaurants stetig», die Gäste sollen in den Restaurants des Unternehmens «happy Momente erleben».

Deswegen wird nun auch der McDonald’s in Kölliken umgebaut: «Wir passen das Design ein, bieten neue Varianten von Sitzgelegenheiten an und modernisieren unsere Bestellkioske», heisst es vom Fast-Food-Riesen. Zugleich werde auch der McCafé-Bereich modernisiert.

Nach dem Umbau soll der McDonald's in Kölliken das gleiche Dekor wie die Filiale in Martigny VS erhalten. zvg

Visualisierungen, die zeigen, wie der McDonald's in Kölliken nach dem Umbau aussehen soll, gibt es auf Anfrage noch nicht. Laut Angaben der Sprecherin von McDonald's Schweiz soll in Kölliken aber das gleiche Dekor – das «Human Comfort» genannt wird – eingebaut werden.

Erste Bauphase im September geplant, die zweite im November

Die Bauarbeiten sollen schon bald losgehen, geht es nach dem Bauherrn: «Im McDonald’s Kölliken planen wir, in der ersten Phase im September im Erdgeschoss das McCafé umzubauen.» Während der Arbeiten, die ungefähr drei Wochen dauern sollen, wird der Betrieb vom Erdgeschoss in den ersten Stock verlagert, ins Restaurant. Danach wird der ganze Spiess umgekehrt, ab November sei die Modernisierung im ersten Stock geplant. Auch dann muss niemand hungern, so die Sprecherin: «Die Küche bleibt offen und das Team bedient die Gäste im Erdgeschoss.»

Grund und Boden der Autobahnraststätte Kölliken gehört übrigens weder McDonald’s noch der Tankstellenbetreiberin Avia; Grundherr ist laut Baugesuch der Kanton Aargau, vertreten durch das kantonale Departement Bau, Verkehr und Umwelt. Dieses schreibt denn auch vor, dass an der Raststätte ein Restaurationsbetrieb, ein Shop und eine Tankstelle betrieben werden müssen.

