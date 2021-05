Kölliken 73-Jähriger prallt auf der Autobahn mit seinem Aston Martin zweimal gegen die Mittelleitplanke Am Dienstag, kurz vor dem Feierabendverkehr, ist es auf der Autobahn A1 in Richtung Zürich zu einem Selbstunfall gekommen. Ein 73-jähriger Autolenker prallte zweimal gegen die Mittelleitplanke. 12.05.2021, 12.19 Uhr

Am Aston Martin des 73-Jährigen entstand grosser Sachschaden. Kapo AG

Der Unfall ereignete sich am Dienstag kurz vor 16 Uhr auf der Autobahn A1 – also gerade noch vor dem Feierabendverkehr. Gemäss Angaben der Aargauer Kantonspolizei ist ein 73-jähriger Autofahrer in Richtung Zürich gefahren, als er auf Höhe des Gemeindegebiets Kölliken die Herrschaft über sein Auto verlor. Dabei prallte er zweimal gegen die Mittelleitplanke und kam auf dem Überholstreifen zum Stillstand. An seinem Fahrzeug und der Autobahneinrichtung entstand grosser Sachschaden.