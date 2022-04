Bank Leerau: David Habegger ist der neue CEO

Kirchleerau «Ich fand es nicht zeitgemäss, dass eine Bank im Jahr 2022 immer noch keine einzige Frau in der Geschäftsleitung hat» Seit einem Monat ist David Habegger der neue Vorsitzende der Bank Leerau. Er erklärt, wie er die laut einer renommierten Studie beste Bank der Nordwestschweiz in die Zukunft führen will. Florian Wicki Jetzt kommentieren 07.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der neue Chef der Bank Leerau, David Habegger, in der Schalterhalle des Hauptsitzes in Kirchleerau. Chris Iseli

David Habegger war nicht aktiv auf der Suche nach einer beruflichen Veränderung. Dann sei ihm im vergangenen Jahr ein Inserat im «Landanzeiger» aufgefallen, mit dem die Bank Leerau nach einem neuen Vorsitzenden der Geschäftsleitung gesucht hat. Der Fall war klar: «Ich habe gleich zu meiner Frau gesagt, dass ich mich auf diese Stelle bewerben muss.»

Begonnen hat der 39-Jährige seine Karriere in der Bankbranche nach der KV-Lehre bei einer Filmproduktionsfirma. Nach Stationen bei der UBS, beim VZ Vermögenszentrum und bei der NAB (heute Credit Suisse) landete er als Business Analyst Digital Banking bei der Lenzburger Bankensoftwareschmiede Finnova. An der Generalversammlung vom 4. März hat er das Zepter der Bank Leerau nun offiziell übernommen.

Habegger weist darauf hin, dass der Erfolg der Bank ausschliesslich Teamsache ist: «Ich habe enorm kompetente und zuverlässige Mitarbeitende.» Bereits im Vorstellungsgespräch habe er vorgeschlagen, die Geschäftsleitung auf drei Personen zu erweitern und mindestens eine Frau aufzunehmen:

«Ich fand es nicht zeitgemäss, dass eine Bank im Jahr 2022 immer noch keine einzige Frau in der Geschäftsleitung hat.»

Martina Lüscher, die derzeitige Leiterin Dienste, sei die ideale Wahl gewesen.

Weg vom reinen Geldgeber und hin zum Dienstleister

Habeggers Startzeit ist günstig, die Bank steht mit ihren rund 20 Angestellten solid da. Das geht nicht nur aus der renommierten Retail-Banking-Studie der Hochschule Luzern hervor, welche die Bank Leerau vergangenen November zur besten Bank der Nordwestschweiz gekrönt hat.

Dem Geschäftsbericht entnimmt man etwa die wichtige Kennzahl Cost-Income-Ratio, das Verhältnis zwischen Kosten und Ertrag. Dieses beträgt bei der Bank Leerau sagenhafte 40,2 Prozent. Sprich, von jedem erwirtschafteten Franken gibt die Bank gut 40 Rappen wieder aus – vergleichbare Zahlen aus der Branche betragen selten unter 50 Prozent. Laut Habegger ist das möglich, wenn man sich auf sein Kerngeschäft konzentriert:

«Wir haben alle repetitiven Tätigkeiten ausgelagert, die nicht unmittelbar dem Kundennutzen dienen.»

Auch auf der Einnahmenseite will er über die Bücher. Die Bank will weg vom Zinsdifferenzgeschäft, dem bisher wichtigsten Geschäft: «Wir müssen versuchen, unsere Wertschöpfung zu verbreitern, also weg vom reinen Geldgeber und hin zum Dienstleister.» Zum Beispiel mit einem Ausbau im Firmenkundengeschäft, da gebe es im Gebiet der Bank Leerau noch viel Potenzial.

Matchentscheidende Umstellung im Jahr 2023

Die solide Aufstellung der Bank heisst für Habegger auch, dass er so kurz nach seinem Antritt nicht schon alles auf den Kopf stellen will. Aber:

«Ich will sicher nicht den Bankbetrieb eins zu eins weiterführen.»

Die erste digitale Änderung sei, dass die Bank Leerau neuerdings in den sozialen Medien anzutreffen ist: «Wir haben seit letzter Woche einen Linked-in-Account, den wir in Zukunft auch aktiv bespielen wollen. Wenn es nach mir geht, folgt irgendwann auch Tiktok, um gerade auch die Generation Z abzuholen.»

Eine weitere digitale Umstellung findet erst nächstes Jahr statt, ist dafür matchentscheidend. Heute wird die ganze IT-Umgebung der Bank in einem grossen Verbund mit über 20 Banken geführt: «2023 wechseln wir in einem kleinen Verbund von insgesamt 4 Banken auf eine Open-Banking-Plattform und werden dadurch selbstständiger und offener in der strategischen Ausrichtung in digitalen Fragen.» Gerade auch wenn es um die Kooperation mit Fintechs und anderen digitalen Unternehmen geht.

Auch beim Stichwort Homeoffice geht es vorwärts: «Das soll auch bei der Bank Leerau für alle – natürlich im Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten – selbstverständlich sein.» Im Rahmen der IT-Umstellung werden nun für alle Mitarbeitenden Laptops beschafft. Habegger:

«Mir muss niemand Rechenschaft ablegen, ich vertraue meinen Mitarbeitenden, dass sie einen guten Job machen können, egal von wo aus sie ihn machen.»

Das Abendessen mit den Kindern ist heilig

Bis Ende Jahr sass David Habegger im Schmiedrueder Gemeinderat. Chris Iseli

Bis Ende 2021 sass Habegger, gebürtiger Seeländer, im Schmiedrueder Gemeinderat. Er wollte der Gemeinde, die seine Familie beim Bau des Eigenheims im Sommer 2017 unterstützt habe, gerne etwas zurückgeben. Vorher wohnte er erst in Gränichen, dann in Schöftland. Nachdem klar wurde, dass er den Vorsitz der Bankleitung übernimmt, habe er den Gemeinderatssitz aber wieder zur Verfügung gestellt: «Ich wollte mir die Doppelbelastung nicht zumuten.»

Und schliesslich hat Habegger auch noch eine Familie mit vier Kindern, der er ebenfalls gerecht werden will: «Für mich ist wichtig, dass ich am Abend nach Hause komme, wenn meine Kinder noch wach sind, sodass wir auch zusammen Abendessen können.» Das sei ein Grundwert: «Würde das nicht mehr funktionieren, müsste ich mein Lebensmodell überdenken.» Sobald die Kinder im Bett sind, könne er weiterarbeiten, bis alles erledigt ist.

Entsetzt ob der Skrupellosigkeit

Schmiedrued hat seit dem Wegzug der Raiffeisen 2015 keinen Bancomaten mehr. Im Netz der Bank Leerau mit Standorten in Schöftland und Kirchleerau und zwei einzelnen Bancomaten in Schöftland (Cinema8) und Staffelbach sollte sich kurzfristig nichts ändern, so Habegger.

Auch wenn das Thema dieser Tage intensiver diskutiert wird, den letzten Bancomatensprengungen in Oberentfelden und Buchrain geschuldet: «In diesem Hinblick müssen wir die Bancomatenfrage wieder enger anschauen, insbesondere die Fassadengeräte stellen ein erhöhtes Risiko dar.» Die Skrupellosigkeit der Täterschaft habe ihn erschrocken: «Das geht einem schon nahe. Nicht wegen des Geldes, sondern einerseits natürlich wegen des Sachschadens und andererseits auch wegen möglichen Personenschäden.»

Besonders bei Bancomaten, die nicht freistehend sind, sondern in Gebäude eingelassen sind, in denen auch Menschen leben. In einer früheren Station seiner Karriere sei eine Geschäftsstelle aufgrund einer Sprengung beispielsweise mal komplett ausgebrannt: «Als aktiver Feuerwehrmann habe ich da immer noch eine zusätzliche Optik.»

