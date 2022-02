Kindertagesstätte Kampf gegen Vorurteile – und stolze Grossmütter: Zu Besuch in der Kita Tulipan in der Reinacher Moschee Ist die neue Kita beim Tulipan eine verdeckte Koranschule oder schlicht eine ganz normale Kindertagesstätte? Leiter Hasan Bajrami stellt klar: Religion spielt in der Kita keine Rolle. «Uns wäre es am liebsten, wenn Kinder unterschiedlicher Herkunft zu uns kämen.» Pascal Bruhin Jetzt kommentieren 01.02.2022, 05.00 Uhr

Hasan Bajrami, Verantwortlicher für das Ressort Kita des Trägervereins und Krippenleiterin Tamsin Wells würden sich freuen, wenn auch Schweizer Eltern ihre Kinder in der Kita Tulipan betreuen lassen würden. Pascal Bruhin

Mit grossen strahlenden Kulleraugen blicken Emir und Reis zur Tür. Der Besuch des Reporters hält die beiden knapp zweijährigen Buben aber nicht davon ab, sich alsbald wieder ihrem Zvieri, Gemüsesticks und Knäckebrot zu widmen. Am Tischchen im Miniformat werden sie von Krippenleiterin Tamsin Wells beim Essen begleitet und bespasst.

Knäckebrot und Gemüsesticks: Tamsin Wells, Leiterin der Kita, hilft den beiden Buben Emir und Reis beim Zvieri. Pascal Bruhin

Eigentlich eine ganz normale Szene aus einer ganz normalen Kita. Eigentlich. Denn was den beiden Knirpsen noch mitnichten bewusst sein dürfte ist, dass sie die Zeit, in der Mami und Papi arbeiten, in der grössten Moschee des Aargaus verbringen –im Gebäude des Kultur- und Begegnungszentrums Tulipan der Albanisch-Islamischen Gemeinschaft in Reinach.

Seit August letzten Jahres werden in der Kita des «Tulipan» Kleinkinder bis ins Kindergartenalter betreut. Hasan Bajrami ist der Leiter des Ressorts Kita innerhalb des Trägervereins. Er war massgeblich daran beteiligt, dass in das im Mai 2021 eröffnete Zentrum der Albanisch-Islamischen Gemeinschaft auch eine Kita einzieht.

Das Kultur- und Begegnungszentrum Tulipan im Reinacher Industriegebiet wurde im Mai 2021 eröffnet. Fabio Baranzini

(7. Mai 2021)

Fehlende Sprachkenntnisse führen zu Problemen

«Für uns war von Anfang an klar, dass im Neubau auch eine Kindertagesstätte angeboten werden muss», sagt der 56-Jährige. Selbst im Wynental aufgewachsen, kennt er die Sorgen und Nöte der hiesigen albanischen Gemeinde nur zu gut. Er weiss:

«Viele der Kinder sprechen, wenn sie in den Kindergarten kommen, kaum ein Wort Deutsch. Das ist ein riesiges Problem.»

Das war nicht immer so: «Ich hatte das Privileg, in meiner Kindergarten- und Schulzeit in den 70er-Jahren der einzige Ausländer in der Klasse zu sein», erinnert sich Bajrami. «Dass ich der Exot war, hatte den Vorteil, dass ich so oder so Deutsch lernen musste, um mit meinen Mitschülern zu kommunizieren.»

Wie in jeder anderen Kita, lernen die Kleinsten hier auch ganz alltägliche Dinge. Pascal Bruhin

Das habe sich in den letzten Jahren stark geändert. «Heute ist es umgekehrt. In vielen Klassen sind mehr als die Hälfte der Schüler ausländischer Herkunft, viele davon albanischer.» Er führt aus:

«Die Kinder sprechen auf dem Pausenplatz albanisch, zu Hause albanisch und lernen nur gerade im Unterricht Deutsch. Und das reicht nicht aus.»

Der Familienvater engagiert sich seit rund 15 Jahren im Netzwerk Integration Oberwynental, das sich der Koordination und Vernetzung der Integrationsmassnahmen in den Schulen und in den Gemeinden Reinach, Menziken und Burg widmet. Mit der Kita in der Moschee sei nun ein weiterer wichtiger Baustein für die Integration der jüngsten Generation dazugekommen. Denn nicht nur die fehlenden Deutschkenntnisse seien das Problem.

In den hellen Räumen mit hohen Decken fühlen sich die Kinder sichtlich wohl. Pascal Bruhin

«In unserer Kultur sind die Kinder überbehütet», sagt der gebürtige Kosovare. «Sie stehen von klein an im Mittelpunkt der Familie. Wenn sie dann in den Kindergarten kommen, sind sie plötzlich nur noch eines von vielen Kindern in der Klasse. Das führt oft zu Konflikten.» Zudem würden viele Kinder ganz normale Dinge wie etwa den Umgang mit Papier und Schere oder das gemeinsame Spielen und Klettern im Wald nicht kennen. «Der grösste Teil hinkt auch da hinterher», hält Bajrami fest. Und genau da will die Kita ansetzen. Er erklärt:

«Es geht uns darum, den Rucksack, den die Kinder in den Kindergarten mitnehmen, zu füllen.»

In der Kita wird denn auch ausschliesslich Schweizerdeutsch gesprochen. Die Suhrer Krippenleiterin Tamsin Wells, seit 34 Jahren in diesem Beruf tätig, ist gebürtige Engländerin. Sie spricht weder albanisch noch ist sie Muslima. Dass bei Miterzieherin Haxher Musli beides zutrifft, sei reiner Zufall gewesen. «Sie war einfach die beste, die sich beworben hat», versichert Wells und betont, dass ihr der Verein bei der Auswahl völlig freie Hand gelassen habe.

Miterzieherin Haxher Musli ist zwar albanisch sprechend, doch auch sie redet in der Kita ausschliesslich Schweizerdeutsch mit den Kindern Pascal Bruhin

«Es sind sicher viele Vorurteile da», sagt Bajrami. Dass sich die Kita im gleichen Gebäude wie die Moschee befindet, sei vermutlich eine Hemmschwelle für viele Schweizer Eltern, ihre Kinder dort betreuen zu lassen. Bislang wird daher auch nur ein einziges Kind mit Schweizer Eltern im Tulipan betreut. Das findet Hasan Bajrami schade:

«Uns wäre es am liebsten, wenn Kinder mit ganz unterschiedlicher Herkunft zu uns kommen würden.»

Mit der Moschee habe die Kinderkrippe nur insoweit zu tun, als dass der Verein die Trägerschaft übernimmt. Das Thema Religion spiele in der Kita keine Rolle.

Grossmütter wollen oft nicht, dass die Enkel in die Kita gehen

Doch nicht nur bei Schweizer Eltern gelte es noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten, sondern auch bei der eigenen albanischen Gemeinde. «Der Stolz der Grosseltern, ihre Enkel selbst zu betreuen, wenn deren Eltern arbeiten, ist in unserer Kultur gross. Damit ist zwar das Hüten gewährleistet, jedoch nicht die sprachliche und soziale Entwicklung des Kindes. Das kann nicht Sinn und Zweck sein», ist Bajrami überzeugt.

Der zweite Raum wird je nach Tageszeit als Schlaf- oder Spielzimmer benutzt. Pascal Bruhin

Momentan werden erst insgesamt sechs Kinder im Tulipan betreut. Kapazität wäre für zehn Kinder täglich. Ein kostendeckender Betrieb sei so noch nicht möglich, sagt Bajrami. Der Verein decke derzeit noch die Defizite, die die Kita erwirtschaftet. Bajrami und Wells hoffen aber nicht nur deshalb, dass sich bald mehr Kinder im Tulipan zusammenfinden, um gemeinsam zu wachsen und zu lernen. Sie freuen sich schon auf die erste Generation der Tulipan-Kinder, die in den Kindergarten und in die Schule kommt: «Wenn sie dann eine gute Note nach Hause bringen, können wir uns sagen: ‹Vielleicht haben auch wir einen kleinen Teil dazu beigetragen.›»

