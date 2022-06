Kiesabbau: Schöftler Ortsbürger bekommen einen Kredit vorgelegt

Kiesabbau-Vorbereitung Schöftler Ortsbürger bekommen einen Kredit vorgelegt Die Schöftler Ortsbürger bekommen einen Kredit für die Abbauplanung im Kies- und Sandwerk Hubel vorgelegt. 14.06.2022, 05.00 Uhr

Bereits 2016 hat die Ortsbürgergemeinde in Schöftland die Abbauplanung im Kies- und Sandwerk Hubel festgelegt. Für die Planung selber wurde ein Kredit von 30'0000 Franken bewilligt, für deren Umsetzung noch einmal 10'0000 Franken. Die bauliche Umsetzung, sprich die Aufbereitung des Bodens auf dem Rest der in der Abbau­planung beinhalteten Abbaufläche, ist in den vorhergehenden Krediten jedoch nicht enthalten, wie bereits an der letzten Budgetgmeind der Ortsbürgergemeinde 2021 informiert wurde.