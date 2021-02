Kicrhleerau Betrunkener Neulenker verliert Kontrolle und prallt in Zaunpfosten Ein Neulenker verlor in der Nacht auf Donnerstag die Kontrolle über sein Auto und prallte in einen Zaunpfosten. Er blieb unverletzt. 25.02.2021, 10.27 Uhr

Beim Alkoholtest waren 1,34 Promille das Ergebnis. (Symbolbild) Keystone

mma

Am späten Mittwochabend fuhr ein 18-jähriger Neulenker mit seinem Mazda in Kirchleerau. Höhe Tellerstrasse verlor er plötzlich die Kontrolle und knallte in einen Zaunpfosten. Er blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Franken, so berichtet die Kantonspolizei Aargau am Donnerstag in einer Mitteilung.

Weswegen der Jugendliche die Kontrolle verlor ist nooch unklar. Allerdings wurde beim von der Polizei duchgeführten Alkoholtest ein Wert von 1,34 Promille festgestellt. Die Polizei nahm dem Verunfallten den Führerausweis sofort ab.