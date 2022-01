Interaktive Karte Diese 17 Gemeinden in der Region Aargau West haben keinen Bancomaten Nicht nur Corona hat das Zahlungsverhalten der Schweizer Bevölkerung enorm beeinflusst – auch die Digitalisierung hat ihren Teil beigetragen. Trotzdem halten die hiesigen Banken zumindest für den Moment an ihrem Bancomaten-Netz fest, wie eine Umschau in der Region zeigt. Florian Wicki Jetzt kommentieren 29.01.2022, 05.00 Uhr

Die Zahl der Bancomaten in der Region bleibt stabil – zumindest für den Moment. Keystone

Ob beim Einkauf am Wochenmarkt oder beim Bezahlen in der Beiz – für viele Menschen ist das Bezahlen mit Bargeld ein Relikt aus vergangenen Zeiten. Das sieht man auch anhand der Bancomaten in der Region: In Seengen hat die Grossbank Credit Suisse beispielsweise vergangenen Herbst den Automaten an der Schulstrasse abgebaut – dies im Rahmen der Integration der Neuen Aargauer Bank. In derselben Zeit versuchte die Gemeinde Brunegg, gegen den Bancomatenschwund anzukämpfen: Der Gemeinderat rief die Bevölkerung in einer Mitteilung dazu auf, den Valiant-Automaten bei der Bäckerei Lehmann an der Hauptstrasse häufiger zu benutzen.

Das gesunkene Interesse an Bancomaten und auch am Bargeld liegt nicht nur am Coronavirus, das sich – mit deutlich geringerem Risiko – auch per Schmierinfektion, also beispielsweise beim jemandem Geld in die Hand drücken, übertragen lässt. Natürlich ist es auch Geschmacksache, ob man an der Migros-Kasse oder im Restaurant lieber mit Bargeld oder mit der EC-Karte bezahlen will. Dass Ersteres aber deutlich weniger und Letzteres viel häufiger vorkommt, das zeigt zum Beispiel auch der aktuellste Swiss Payment Monitor 2021 der Universität St.Gallen und der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Der Bericht untersucht regelmässig die Zahlungsgewohnheiten von Herr und Frau Schweizer. Und kommt zum Schluss, dass der Bargeldgebrauch seit Corona deutlich abgenommen und digitale Zahlungsmittel an Bedeutung gewonnen haben: «Kontaktloses Bezahlen mit Karte und dem Mobiltelefon ist der neue Bezahlstandard.»

Auch die Schweizer Nationalbank, die das Bezahlverhalten der Bevölkerung in den Jahren 2017 und 2020 untersucht hat, stellte in der letzten Umfrage «deutliche Veränderungen in der Zahlungsmittelnutzung» und «markante Verschiebungen vom Bargeld hin zu bargeldlosen Zahlungsmitteln» fest. Beide Studien kommen übrigens auch zum Schluss, dass diese Veränderungen bereits vor der Pandemie begonnen haben.

Besonders die Täler haben es schwierig

Je nach Wohngemeinde könnte sich der Trend denn auch akzentuieren. Eine Umschau in der AZ-Region Aargau West zeigt nämlich, dass ganze 17 der 58 Gemeinden in der Region über keinen Bancomaten mehr verfügen – diese Gemeinden befinden sich vor allem im Wynental, im Suhrental und im Bezirk Lenzburg.

Im westlichen Aargau findet man Automaten der Grossbanken UBS und Credit Suisse, der Postfinance, der Aargauischen Kantonalbank, der Hypothekarbank Lenzburg, der Raiffeisenbanken, der Valiant, der Migros Bank, der Clientis Bankengruppe, der Bank Cler und der Bank Leerau.

Die Ansammlung von Bancomaten – beziehungsweise deren Anbieter, die Banken – konzentriert sich natürlich in den Ballungszentren der Region, also in Aarau, Lenzburg und in Reinach. Daher erstaunt es nicht, dass in Aarau und Lenzburg acht verschiedene Banken um bargeldfreudige Kundschaft balzen, während es in Reinach derer sieben sind.

Raiffeisen am meisten, Bank Leerau am wenigsten Automaten

Mit Abstand die grösste Abdeckung erreichen die Raiffeisenbanken, die in der Region mit 21 Bancomaten präsent sind – auch wenn man fairerweise betonen muss, dass es sich dabei nicht um eine Bank, sondern um mehrere Genossenschaften handelt, wie zum Beispiel die Raiffeisenbank Aarau-Lenzburg, die Raiffeisenbank Aare-Reuss oder die Raiffeisenbank Reitnau-Rued.

Das kleinste Netz spannt die Bank Leerau, die gerade einmal am Hauptsitz in Kirchleerau und in den Gemeinden Schöftland und Staffelbach Bancomaten anbietet. Bis 2016 gab es noch den Standort Hirschthal, doch seit der Ausserbetriebnahme des dortigen Automaten müssen Hirschthalerinnen und Hirschthaler auf die Nachbargemeinden ausweichen, um Bargeld zu holen.

Die Zahl der Bancomaten dürfte bald drastisch sinken

Seit da bleibt die Anzahl Bancomaten in der Region stabil. Die meisten angefragten Banken halten fest, man habe in den letzten Jahren eher aus- als abgebaut, derzeit sei folglich kein Abbau im Bancomaten-Netz geplant. Diese Türe lassen im Moment nur die beiden Grossbanken offen. So sagt eine Sprecherin der Credit Suisse, die Bank orientiere sich bei der Ausgestaltung des Geräteparks unter anderem an längerfristigen Veränderungen der Kundenverhalten und -bedürfnisse sowie an Anpassungen des Geschäftsstellen-Netzes. Und die UBS hält auf Anfrage fest, auch wenn derzeit keine Anpassungen im Bancomaten-Netz geplant seien, prüfe man dieses laufend auf Optimierungen.

In den nächsten Jahren könnten in dieser Sache grosse Veränderungen anstehen, geht es zumindest nach Jos Dijsselhof, dem CEO der Schweizer Börsenbetreiberin SIX. Das Unternehmen, deren Aktien sich im Besitz der Schweizer Banken befindet, verwaltet den hiesigen Zahlungsverkehr und betreibt somit auch die Bancomaten. Dijsselhof geht davon aus, dass in fünf Jahren rund die Hälfte der in der Schweiz vorhandenen 7000 Bancomaten verschwunden sein wird, wie er kürzlich in einem Interview mit dem «Sonntagsblick» erklärte. Und das aus finanziellen Gründen: «Unser Monitoring, das wir für die Banken machen, zeigt, dass viele Bancomaten ein Verlustgeschäft sind.» Deshalb glaubt er, dass in fünf Jahren voraussichtlich jeder zweite Bancomat in der Schweiz verschwunden sein wird.

