Forst- und Hausabwart verabschiedet sich nach 50 Jahren

Holziken Von der Lehre bis zur Pensionierung: Ein «Chrampfer» verabschiedet sich nach 50 Jahren Keiner kennt Holziken so gut wie er: Nach 30 Jahren als Forst- und 20 Jahren als Hauswart feiert Kurt Aeberhard Ende Oktober seinen letzten Arbeitstag. Ursula Känel Kocher 19.10.2022, 05.00 Uhr

Über 11 Kilogramm wiegt die Motorsäge, mit der Kurt Aeberhard vor 50 Jahren in Holziken die Lehre als Forstwart begann. Ursula Känel Kocher / Aargauer Zeitung

«Denjenigen, der das Natel erfunden hat, müsste man umbringen», sagt Kurt Aeberhard – und lacht herzhaft. Das habe er zumindest damals, in der Nacht auf den 5. März 2006, gedacht, als innert kurzer Zeit so viel Schnee fiel, dass er quasi direkt vom Turnerabend auf den Schneepflug wechselte und begann, Holzikens Strassen vom Schnee zu räumen. «Ständig klingelte das Natel, weil irgendwo jemand eingeschneit war und nicht wegfahren konnte.»

Lieber zupacken als stillsitzen

Doch eigentlich mag er es, wenn etwas läuft. Stillsitzen ist so gar nicht sein Ding – war es nie. «Bereits als Kind war ich ständig draussen, auf dem Bauernhof der Eltern, irgendwo etwas am Werken», so Aeberhard, der in Holziken aufgewachsen ist und noch heute hier lebt. Bücher lesen? Ein Gräuel. Die Schule? Ein notwendiges Übel. Für ihn war klar: Er wollte einen Beruf erlernen, bei dem er zupacken kann. Er entschied sich für Forstwart und unterzeichnete vor 50 Jahren beim damaligen Gemeindeschreiber Hans-Ulrich Mathys, den Lehrvertrag mit der Gemeinde Holziken.

30 Jahre war der Holziker Wald fortan sein Arbeitsort. Die Motorsäge von damals, mit der er gelernt habe, «schön zu holzen», befindet sich noch immer im Bauamt. «Warte, ich hole sie und zeig sie dir», sagt Kurt Aeberhard mitten im Gespräch, springt auf und kommt mit einem antiquarisch angehauchten Riesending von Säge zurück. 11,6 Kilogramm schwer ist sie – ungetankt. Für das Foto posiert Aeberhard mit der alten Motorsäge vor einer kleinen Eiche, lacht dazu und sagt: «Ein solches Bäumchen hätten wir allerdings von Hand umgesägt.»

Vom Wald in die Turnhalle

Die körperlich anstrengende Arbeit im Wald hatte ihren Preis. Wegen Rückenproblemen wechselte Kurt Aeberhard 2004 ins Bauamt der Gemeinde Holziken und ist seither unter anderem als Hauswart für die Schul- und Mehrzweckhalle zuständig. Mit den Schülerinnen und Schülern kommt der vierfache Vater, der bereits sieben Grosskinder hat, gut klar. «Ein Schüler, der in die Oberstufe von Holziken nach Schöftland wechselte, sagte mir, er fände es schade, dass ich nicht in Schöftland Abwart sei», erzählt Aeberhard mit einem Schmunzeln.

Am 27. Oktober feiert Aeberhard seinen 65. Geburtstag. Am 28. Oktober tritt er seinen letzten Arbeitstag an. 50 Jahre Tätigkeit ohne einen einzigen Arbeitgeberwechsel: Eine Seltenheit in der heutigen Zeit. Aeberhard, ein «Chrampfer», sagt es so: «Es waren 50 gute Jahre. Ich bin dankbar dafür.»

Abschied mit Rundflug

Die Gemeinde Holziken wird am 28. Oktober dafür sorgen, «dass der letzte Arbeitstag Kurt Aeberhards nicht als sein strengster Arbeitstag in Erinnerung bleiben wird», so die Ankündigung in den Gemeindenachrichten. Geplant sind unter anderem ein Helikopterrundflug und eine offizielle Verabschiedung von Gemeinde und Schule.

Und dann? «Ich habe einiges zu tun», sagt Aeberhard, der seit 28 Jahren in der Feuerwehr für Atemschutz und Material zuständig ist und seit 50 Jahren beim Natur- und Vogelschutzverein die Kasse führt. Daneben verkauft er Weihnachtsbäume und wird in der Gemeinde bei der Feuerbrandkontrolle und Neophytenbekämpfung nach wie vor mithelfen. Stillsitzen? Definitiv Fehlanzeige.