Holziken Süsses Tier verursacht wüste Schäden: Wird der Biber in Holziken langsam zum Problem? Erst letztes Jahr musste die Gemeinde von Bibern untergrabene Strassen für viel Geld reparieren. Nun sorgen die Nager bereits für neue Schäden, welche auch ein Sicherheitsrisiko darstellen. Der Kanton hält sich derweil aus der Sache raus. Florian Wicki 04.11.2022, 17.34 Uhr

Die herzigen Tiere graben sich gerne unter Strassen durch, die in der Folge eine Unfallgefahr darstellen und teuer repariert werden müssen. Symbolbild: Peter Eggenberger

Er ist in Holziken kein neuer Gast, der Biber. Bereits im vergangenen Jahr musste die Gemeinde rund 15'000 zusätzliche Steuerfranken in den Strassenunterhalt investieren, weil Biber in der Obermatt unter einer Strasse Tunnel gegraben hatten. Die Untertunnelung beschädige die Strasse, und erhöhe das Risiko von Unfällen kommunizierte die Gemeinde damals, deshalb musste die Strasse schnell repariert werden.

Nun zeigt sich, dass Meister Biber in Holziken noch lange keine Ruhe gibt. Die Gemeindeverwaltung verkündete am Donnerstagmorgen, in der Obermatte sei wieder ein (oder mehrere) aktiver Biber unterwegs. Die Bevölkerung wird aufgerufen, in diesem Gebiet auf umgefallene Bäume und allfällige Schäden an der Fahrbahn zu achten und sie zu melden.

Reparierte Strasse muss schon wieder geflickt werden

Wie kein anderes Tier gestalte der Biber die Landschaft nach seinen Ansprüchen, schreibt die Gemeindeverwaltung, das könne unter Umständen zu gefährlichen Situationen führen. Und teuer werden, wie Gemeindeschreiber Marco Bieri auf Anfrage erklärt: «Die Strasse, die wir letztes Jahr repariert haben, hat der Biber in der Zwischenzeit wieder untergraben.» Nun weise sie wieder Risse und Dellen auf und müsse schnell repariert werden, bevor ein Unfall passiere.

Die Biberaktivitäten stellen die Gemeinde vor einen Zwiespalt, so Bieri:

«Wir wollen den Biber auf keinen Fall vertreiben, aber es kann nicht sein, dass wir ständig unsere Strassen reparieren müssen.»

Der Unterhalt habe letztes Jahr schon viel gekostet, nun werden bis Ende Jahr nochmals rund 30’000 Franken für Sofortmassnahmen fällig.

Nun sei man in Abklärungen, was sich machen lässt, um solche Biberschäden in Zukunft zu verhindern, so Bieri. Eine realistische Option sei beispielsweise, ein spezielles mit Vlies überzogenes Drahtgeflecht in den Boden zwischen der Strasse und dem Bach einzulassen. So, dass der Biber nicht mehr durchkommt, sich aber auch nicht am Draht verletzen kann.

100'000 Franken oder 3 Steuerprozente für Massnahmen

Doch auch das geht ins Geld, so Bieri: «Würden wir den ganzen Radweg damit schützen, müsste das Drahtgeflecht etwa einen Kilometer lang sein, das würde 100'000 Franken kosten.» 100'000 Franken ergeben in Holziken rund 3 Steuerprozente.

Auf den Kosten bleibt die Gemeinde indes selber sitzen. Das sei schon speziell, so Bieri: «Der Biber wird vom Bund und vom Kanton geschützt, das haben wir alle zusammen entschieden. Aber wenn er dann hier ist, muss jede Gemeinde wieder für sich selber schauen.» Man wolle jetzt zwar beim Kanton noch einmal anfragen, ob der sich wirklich nicht an solchen Massnahmen beteiligt, macht sich aber keine grossen Hoffnungen.

Trotz der Schäden, trotz der Kosten, Bieri stellt noch einmal klar: «Wir wollen den Biber nicht vertreiben, er gehört in die Region.» Und könne ja auch in der Obermatt eine Attraktion darstellen, fügt er an: «Die Strasse ist beliebt bei Fussgängern, Radfahrern, Kindern und Familien - wenn man dann noch einen Biber sieht, ist das sicher ein tolles Erlebnis.»