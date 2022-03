Trotz Biber: Positive Rechnung in Holziken dank Millionenspende

Holziken Trotz «aktivem Biber»: Positive Rechnung dank Millionenspende Ein Biber hält Holziken auf Trab, eine Mülldeponie nimmt der Gemeinde Kundschaft ab und ein Ehepaar bezahlt die Schulden für die Schule– so steht es um Holzikens Finanzen. Natasha Hähni Jetzt kommentieren 30.03.2022, 05.00 Uhr

Die Gemeinde stellte im Dezember 2021 Verbotsschilder vor den Schulhäusern Hueb und Dorf auf. Cynthia Mira / Aargauer Zeitung

Dank einer Spende über 1,1 Millionen Franken schliesst Holziken seine Rechnung 2021 mit einem «wohl einmaligen Gesamtergebnis von rund 1,36 Millionen Franken» ab, wie die Gemeinde schreibt. Budgetiert war weder ein Plus noch ein Minus, sondern eine Null. Die Spende kommt von einem Ehepaar, das seit 56 Jahren in Holziken lebt. Das Geld soll der Gemeinde helfen, Schulden, die durch den Bau des Kindergarten- und Schulgebäudes Hueb entstanden sind, abzubauen.

Insgesamt 3,69 Millionen Franken hat die Gemeinde über Steuern eingenommen (Steuerfuss 106 Prozent). Das sind 415’800 Franken mehr als ursprünglich budgetiert (3,55 Millionen Franken). Allein aus den Einkommens- und Vermögenssteuern resultierten Mehreinnahmen von rund 279’800 Franken.

Ein Faktor für die Mehreinnahmen ist, dass die Einwohnerzahl schneller als erwartet gestiegen ist. Vom Jahr 2019 auf 2020 ist die Gemeinde laut Gemeindeschreiber Marco Bieri um 74 Personen auf 1550 Einwohnende gewachsen. «2021 sind noch einmal 118 Personen dazugekommen», ergänzt er. Dazu sei es vor allem wegen der Arealüberbauung «im Gässli» gekommen. Im Winter 2020 wurden dort 42 Mietwohnungen fertiggestellt.

«Weitere Mehreinnahmen waren bei den Quellensteuern mit 29‘000 Franken, bei den Aktiensteuern mit 35’000 Franken und bei den Sondersteuern (Nachsteuern, Grundstückgewinnsteuern, Erbschaftssteuern und Hundesteuern) mit 72‘000 Franken zu verzeichnen», heisst es in den Gemeindenachrichten weiter.

Der Biber mag die Strassen

Die markantesten Abweichungen des Rechnungsabschlusses zum Budget 2021 sind in drei Bereichen zu finden. Weniger ausgegeben als budgetiert wurde bei der Gesundheit: Die Pflegefinanzierung und die Nettokosten der ambulanten Pflege/Spitex kosteten insgesamt 32'000 Franken weniger als angenommen.

Rund 58'000 Franken mehr gekostet als geplant hat der Unterhalt von Gemeindestrassen. Dies unter anderem wegen «Markierungen für die Schulwegsicherheit». So stellte die Gemeinde Verbotsschilder vor den Schulhäusern Hueb und Dorf auf.

Weiter sind Biberschäden ein unvorhergesehener Kostenpunkt in Holziken. «Wir haben einen relativ aktiven Biber», sagt Bieri auf Anfrage. Der grabe in der Region Obermatte in Richtung Uerkheim immer wieder Gräben unter der Strasse. «Er will wohl ein warmes Nest», so der Gemeindeschreiber. Aus Sicherheitsgründen müssen diese Gräben aber immer wieder repariert werden. Ein Plätzchen zum Schlafen habe der Biber aber dennoch: «Er bleibt ja nicht immer am gleichen Ort.»

