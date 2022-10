Gemeinde Holziken will Dorfladen subventionieren

Holziken «Ist die Bevölkerung gewillt, einen Beitrag zu leisten?» – Gemeinderat will Bauland unter Marktwert verkaufen, damit dort ein Dorfladen entsteht Seit Anfang 2020 hat Holziken keinen Dorfladen mehr. Das soll sich nun ändern. Auf der Parzelle direkt neben dem Gemeindehaus könnte ein Mehrfamilienhaus mit Laden entstehen, subventioniert von der Gemeinde. Jetzt wird die Bevölkerung dazu befragt. Pascal Bruhin 01.10.2022, 05.00 Uhr

Die Wiese neben dem Gemeindehaus soll unter Marktwert verkauft werden – wenn dort auch ein Dorfladen hinkommt. Screenshot

Wer in Holziken «go poschte» will, der muss gezwungenermassen Räder unter die Füsse nehmen – oder gut zu Fuss sein. Denn einen Dorfladen gibt es in der Gemeinde keinen. Nicht mehr, seitdem «Toni's Treffpunkt» im Januar 2020 seine Türen schloss. Mit der Schliessung des Ladens verlor das Dorf seine letzte Einkaufsmöglichkeit für den täglichen Bedarf.

Der frühere Holziker Dorfladen «Toni's Treffpunkt» schloss im Januar 2020 seine Tore. Anja Suter

Das soll sich ändern, wenn es nach dem Gemeinderat und der von ihm im letzten Jahr eingesetzten Arbeitsgruppe Dorfladen geht. Die Hauptrolle dabei spielt die noch unbebaute Parzelle direkt neben dem Gemeindehaus. Sie gehört der Gemeinde und auf ihr könnte dereinst ein neuer Dorfladen zu stehen kommen, wie die Gemeinde nun in einer Mitteilung an die Holziker Bevölkerung ausführlich darlegt.

400'000 Franken Mindereinnahmen für die Gemeinde

Die Idee: Die Gemeinde verkauft die Parzelle an prominenter Lage unter der Bedingung, dass der Bauherr dort einen Dorfladen hinbaut. Sie soll so «zukunftsweisend eine zentrale Funktion als Dorfzentrum einnehmen», wie es im Schreiben heisst. Die langfristige Planung habe gezeigt, dass die Parzelle nicht für andere öffentliche Aufgaben, wie etwa zusätzlichen Schulraum, benötigt wird.

Wieder einen Laden im Dorf zu haben, liesse sich die Gemeinde einiges kosten. Verkauft werden soll die Parzelle nämlich unter dem Marktwert. Statt der aktuell mindestens 600 Franken pro Quadratmeter soll das Land für rund 100 Franken weniger pro Quadratmeter abgetreten werden. Zudem würde die Gemeinde einen Beitrag von 160'000 Franken an den Dorfplatz, der ebenfalls auf der Parzelle entstehen soll, leisten. Statt den marktüblichen 1,3 Mio. Franken würde die Gemeinde demnach für das Stück Land noch 900'000 Franken erhalten.

Auf der Parzelle in der Bildmitte könnte ein Mehrfamilienhaus mit Dorfladen entstehen. Direkt dahinter befindet sich das Gemeindehaus. Michael Küng

Gemeinde übernimmt anfangs einen Teil der Miete

Obendrauf würde Holziken auch den neuen Dorfladen mitfinanzieren. Vorgesehen ist eine Anschubfinanzierung für maximal fünf Jahre in Form einer Mindestmiete unter der Marktmiete. Die Differenz betrüge zwischen 15'000 und 30'000 Franken pro Jahr. Diese jährlichen Mehrausgaben könnten aber ohne eine Erhöhung des Steuerfusses – derzeit 106 Prozent – durch die Gemeinde getragen werden, wie im Schreiben betont wird.

Den eigenen Bau einer Liegenschaft für einen Dorfladen sei hingegen für die Gemeinde finanziell nicht vertretbar. Das Projekt benötige einen oder mehrere Investoren. Und damit das Projekt für diese auch lukrativ ist und die notwendige Rendite erreicht werden kann, müssen nebst dem Dorfladen auch Mietwohnungen erstellt werden.

Auf der eigens eingerichteten Website zeigt die Gemeinde eine Visualisierung, wie sie sich das Gebäude vorstellen könnte. In einem eigenständigen Baukörper zur Hauptstrasse hin würde demnach der Dorfladen untergebracht. Zurückversetzt zur Strasse würde ein vierstöckiger Wohn- und Gewerbetrakt entstehen, dahinter Mieterparkplätze. Und zwischen Gemeindehaus und dem neuen Gebäude eben der Dorfplatz. Einen eigentlichen solchen hat Holziken bislang nicht.

Volg hat Interesse, macht aber noch keine feste Zusage

Für den geplanten Dorfladen bräuchte es natürlich einen Betreiber. Mit möglichen Detailhändlern seien bereits Gespräche geführt worden. Allerdings: «Einzig Volg bekundete Interesse», heisst es. Dieser könne jedoch im aktuellen Stadium noch keine finale Zusage geben. «Trotz weiterhin hohem Interesse ist es möglich, dass sich Volg im Prozess noch zurückziehen kann.» Und selbst wenn Volg zusagt, gebe es keine Garantie, dass dieser für immer bleibt.

Dies ist eine der Schwächen und Gefahren, die die Gemeinde am Projekt sieht. Befürchtet wird auch, dass es aufgrund des Ladens zu Mehrverkehr kommen könnte. Oder aber, dass sich die Holzikerinnen und Holziker unterdessen so an den Einkauf ausserhalb des Dorfes gewöhnt haben oder Heimlieferdienste benutzen, sodass der Dorfladen nicht genügend Umsatz macht. Schon bei «Toni's Treffpunkt» war die unbefriedigende Kosten- und Ertragssituation der Hauptgrund für dessen Schliessung.

Trotz der möglichen Risiken sehen der Gemeinderat und die Arbeitsgruppe Dorfladen aber grundsätzlich mehr Vor- als Nachteile am Projekt. «Der Dorfkern wird damit aufgewertet und Holziken gewinnt mit einem Lebensmittelgeschäft für grosse und kleine Einkäufe insgesamt an Standortqualität», zeigen sie sich überzeugt.

Umfrage soll Perspektiven für das Projekt ausloten

Bevor das Geschäft allerdings weiter konkretisiert wird und dann an eine Gmeind kommt, wird jetzt und noch bis Ende Oktober in einer Umfrage die Bevölkerung dazu befragt. «Es geht darum, den Puls der Bevölkerung zu spüren», sagt Gemeindeschreiber Marco Bieri auf Anfrage. «Wir wollen die Frage klären: ‹Sind die Holzikerinnen und Holziker gewillt, einen Beitrag zu leisten, damit sie wieder im eigenen Dorf einkaufen können?›.»

Fallen die Rückmeldungen aus der Umfrage mehrheitlich positiv aus, wird das Geschäft voraussichtlich an der Winter-Gmeind 2023 traktandiert. Frühestens 2026 kann das Projekt realisiert werden. Bis dahin müssen die Holzikerinnen und Holziker wohl oder übel weiterhin ausserhalb der Gemeinde einkaufen – oder sich eben beliefern lassen.