«Fürenand - Mitenand»: Hilfsprojekt von Holzikern für Holziker

Holziken «In Holziken sind wir füreinander da»: Seit drei Jahren ist die Gemeinde um ein Hilfsangebot reicher Das Projekt «Fürenand – Mitenand» wurde von Jacqueline Lüscher ins Leben gerufen. In Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung ist das Hilfsangebot in Holziken stetig gewachsen. Für die Initiantin geht es beim Angebot aber um mehr als nur Alltagshilfe. Natasha Hähni 13.01.2023, 05.00 Uhr

«Fürenand – Mitenand» wurde von Jacqueline Lüscher ins Leben gerufen. Natasha Hähni / Aargauer Zeitung

Seit rund zehn Jahren ist Jacqueline Lüscher bei der Haushaltshilfe Holziken tätig. «Dabei putze ich gar nicht gerne», sagt sie lachend. Bei der Arbeit geht es für sie um viel mehr als nur die Entlastung im Haushalt: «Ich will nicht, dass die älteren Menschen alleine sind.» Immer wieder habe sie neben den üblichen Aufgaben, wie Putzen und Wäsche machen, auch Zeit für schöne Gespräche – aber auch dafür, Altglas und Altpapier zu entsorgen oder jemanden zum Arzt zu fahren. «Manchmal mach' ich auch einen grossen Topf Kürbissuppe oder Räbebappe (ein Brei aus Räben) – das kennen die Jungen heute gar nicht mehr.» Das Essen fülle sie dann ab, um es der älteren Bevölkerung vorbeizubringen. «Das geht aber nur, wenn ich Zeit habe», sagt sie.

Als die Holzikerin vor rund vier Jahren in einer anderen Gemeinde einen Flyer fand, in dem ein Hilfsangebot für alltägliche Aufgaben angepriesen wurde, zögerte sie nicht lange. «Ich bin gleich auf die Gemeinde gegangen und habe das Projekt vorgestellt.»

Dort habe man sich sehr gefreut. «Sie haben das Projekt gleich auf die Beine gestellt und kümmern sich heute um die ganze Administration», sagt Lüscher. Das Projekt funktioniert auf Freiwilligenbasis. In einer Liste können sich Personen für Leistungen eintragen. Heute zählt das Projekt fast 20 Helferinnen und Helfer in sieben Kategorien, darunter Pflanzengiessen auf dem Friedhof, Begleitung bei Spaziergängen, Allgemeine Korrespondenz, also Steuererklärungen, Briefeschreiben oder Ähnliches, Bäume schneiden oder Fahrten.

Letzteres wird laut Lüscher mit Abstand am meisten gebucht. Unter anderem auch wegen der Schliessung des einzigen Dorfladens in Holziken vor ziemlich genau drei Jahren. Die angebotenen Fahrten sind, wie alle angebotenen Dienstleistungen, grundsätzlich kostenlos. Wie im Informationsflyer aufgeführt, wird dennoch ein Entgelt von 15 bis 20 Franken pro Stunde empfohlen. Wie Lüscher erklärt, habe sie bisher immer ausreichend Trinkgeld erhalten. «Die Menschen sind sehr dankbar für unsere Hilfe», sagt sie.

Am Anfang sind die Menschen skeptisch

Dass das Projekt auch bei den Helferinnen und Helfern gut ankommt, zeigt die regelmässig durchgeführte Umfrage: «Die Gemeinde ruft jeweils Ende Jahr alle Mitglieder an und fragt, ob sie weitermachen wollen», so Lüscher. Dieses Jahr sei niemand ausgestiegen. «Ich sage den Helfenden immer wieder, dass sie jederzeit auch ‹Nein› sagen können, wenn ihnen eine Aufgabe nicht passt», sagt die Holzikerin. Auf Seiten der Hilfesuchenden macht Lüscher immer wieder die Erfahrung, dass man skeptisch gegenüber neuen Leuten sei. «Sobald sie die Person kennen, sind sie eigentlich immer zufrieden.»

So sei es auch im Fall einer älteren Dame gewesen, die ursprünglich aus Gränichen stammt. «Unser Helfer stammte aus demselben Dorf», so Lüscher. Aus einer Hilfeleistung sei eine Freundschaft entstanden. Die beiden seien sogar zum selben Arzt gegangen und haben dabei den «Ausflug» jeweils mit einer kleinen Rundfahrt beendet. Die Dame ist mittlerweile gestorben. «Wenn jemand stirbt oder ins Altersheim muss, dann nimmt mich das immer mit», so Lüscher. Dennoch: «Es kommt so viel retour, wenn man einer Person seine Zeit schenkt.»

Vor Corona habe sie unter dem Label «Fürenand – Mitenand» neben Hilfeleistungen auch Seniorennachmittage angeboten. Die wolle sie unbedingt wieder aufleben lassen. Aktuell sei sie mit der Gemeinde daran, die Anlässe zu organisieren. Läuft alles nach Plan, könne bereits im Februar wieder mit solchen Anlässen gerechnet werden. Zu ihrer Motivation sagt Lüscher nur: «In Holziken sind wir füreinander da.»