Holzikerin ist als Lehrling des Jahres nominiert.

Holziken Diese Holzikerin wuchs in einer Blockwohnung auf und macht jetzt die Ausbildung zur Biolandwirtin Samira Furrer ist im ersten Lehrjahr in ihrer Ausbildung zur Biolandwirtin. Sie erzählt, wieso sie im ersten Monat viel verschlief und wie es kam, dass sie mit Jodelstar Melanie Oesch auf der Bühne stand. Anja Suter Jetzt kommentieren 28.05.2022, 05.00 Uhr

Samira Furrer und Kuh Christa. «Ein Tier ist nicht nur ein Produkt», sagt sie. Valentin Hehli

Der Grössenunterschied zwischen Samira Furrer und Christa ist nicht gross. Die 16-Jährige überragt die Kuh nur um einige Zentimeter. «Manchmal sind die Kühe auf dem Hof auch grösser als ich, damit habe ich aber kein Problem. Man muss ihnen nur zeigen, wer die Chefin ist», erklärt sie. Samira macht die Lehre zur Biolandwirtin und ist aktuell als «Lehrling des Jahres 2022» nominiert. Die Jugendliche bewegt sich so natürlich auf dem Holziker Bauernhof, dass man meinen könnte, sie sei hier, zwischen Kühen und Hofhund Sam, aufgewachsen. Dem ist aber nicht so: Samira Furrer kommt zwar aus der Gemeinde, wuchs aber in einer Blockwohnung auf. Der Biohof, auf dem sie die AZ trifft und mit Kuh Christa fürs Foto posiert, gehört der Familie von Schulfreund Michael.

Michael sei mitverantwortlich dafür, dass sie heute in der Lehre zur Landwirtin sei, sagt Samira. «In der Schule sass ich zwischen ihm und einem anderen Bauernsohn.» Die Jungs tauschten über Samiras Kopf Neuigkeiten aus dem Bauernleben aus. «Ich war schon immer eine sehr kommunikative Person und wollte mitreden können», erzählt sie. Bauernhöfe kannte sie bis dahin nur als Besucherin. Furrer lass viel und informierte sich: Schnell sei ihr klar gewesen, dass sie Biolandwirtin werden wolle, erinnert sie sich heute.

Die Mutter war erst gegen den Berufswunsch

Ihr Umfeld reagierte auf den Berufswunsch gemischt. «Meine Mutter sagte zuerst, ich soll es nicht machen. Ich hätte ja auch keinen Hof», sagt Samira. Ihrem Vater hingegen habe der Gedanke gefallen, eine Tochter zu haben, die viel über Selbstversorgung weiss. Und ihre Schulfreunde? Ihr Pultnachbar Michael sagt: «Ich war zuerst schon etwas erstaunt, sie hat mich überrascht. Aber es ist sicher gut, wenn es auch Landwirtinnen gibt, die die Ausbildung machen, ohne dass sie auf einem Hof aufgewachsen sind.»

Samira Furrer möchte nach der Ausbildung die Bäuerinnenschule absolvieren. Valentin Hehli

Das erste Schnuppern in einem Betrieb sei eine Katastrophe gewesen, erzählt Samira. «Aber eine innere Stimme sagte mir, dass es meine Bestimmung ist, Landwirtin zu werden.» Weitere Einsätze folgten, doch der richtige Hof war noch nicht dabei. Erst auf Empfehlung fand sie einen Biohof in Biezwil SO, bei dem es passte.

Die ersten Wochen in ihrer Ausbildung seien hart gewesen. «Ich weiss nicht mehr, wie viele Male ich im ersten Monat verschlafen habe, weil ich von der Arbeit am Vortag so kaputt war.» Mittlerweile habe sie sich aber daran gewöhnt: «Jetzt bin ich eine halbe Stunde vor meinem Chef im Stall», sagt sie und grinst.

Ihr Arbeitstag habe nur zwei Fixpunkte, erzählt Samira: das Melken am Morgen und am Abend. «Der Rest kann immer wieder ändern, das mag ich am Beruf so sehr.» Am liebsten sei sie in den Gemüsetunneln, weniger gerne rolle sie den Gülleschlauch auf. Mühe habe sie auch, wenn sie ein Tier zum Metzger bringen müsse: «Ich bin ein sehr sensibler Mensch. Mir wird oft gesagt, dass ich da als zukünftige Landwirtin einfach durch muss. Aber mir ist es wichtig, dass die Verabschiedung mit dem nötigen Respekt geschieht.» Als ihre Lieblingskuh zum Schlachter gebracht worden sei, habe sie sich richtig von ihr verabschiedet, sie gefüttert und gestreichelt. «Und ich habe mich dafür bedankt, dass sie uns Milch gegeben hat. Ein Tier ist nicht nur ein Produkt.».

Sie jodelt, seit sie sechs Jahre alt ist

Zusammen mit neun anderen Lernenden kämpft Samira um den Titel «Lehrling des Jahres 2022», der von der «Bauern Zeitung» organisiert und ausgelost wird. Bis Samstag um Mitternacht kann dafür gevotet werden. Auch der Boniswiler Joel Plüss bewirbt sich für den Titel. Er macht seine Ausbildung auf einem Biohof in Dintikon. Samira gibt auf dem Bewerbungsvideo ihre Jodelkünste zum Besten. Sie jodelt, seit sie sechs Jahre alt ist. «Ich bin als Kind mit einer Freundin zu einem Jodelchörli und dabei geblieben», erzählt sie. Die Holzikerin durfte gar schon mit Jodelstar Melanie Oesch zusammen auftreten, weil ihr Grosi sie bei der SRF-Sendung «Happy Day» angemeldet hatte.

Samira Furrer singt zusammen mit Melanie Oesch bei «Happy Day». Youtube

Wenn sie ihre Ausbildung beendet hat, weiss Samira Furrer schon, wie es weitergehen wird: «Ich möchte noch die Bäuerinnenschule machen.» Dort gibt es unter anderem Unterricht zur Produktverarbeitung und dem Vertrieb. Sie sei früher eine miserable Schülerin gewesen, sagt Samira. «Wir erhielten in der Schule Anfang Woche immer drei Steine und mussten einen abgeben, wenn wir uns falsch verhalten hatten.» Ihre Steine seien jeweils am Dienstag weg gewesen. «Mein Problem war, dass ich den Sinn hinter vielen Aufgaben nicht gesehen habe», sagt sie. Heute ist dies anders: Samira hat in der Schule einen Notenschnitt von 5,5 und erklärt mit Begeisterung, was sie an der Bäuerinnenschule lernen wird. Einen Hof für sich alleine peilt sie dennoch nicht an – lieber würde sie die Verantwortung mit ihrem künftigen Mann teilen und sich auch um den Verkauf der Produkte und die Buchhaltung kümmern.

