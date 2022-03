Nach der Pandemie: So hat sich die Hochzeitsplanung verändert

Hochzeit So hat sich die Hochzeitsplanung nach der Pandemie verändert: «Der ‹Ansturm› kam Ende 2021» Nach zwei Jahren Pandemie trauen sich die Leute wieder, Hochzeiten durchzuführen. Einiges hat sich verändert. Wo neu gespart wird und welches Kriterium plötzlich unwichtig geworden ist. Natasha Hähni Jetzt kommentieren 22.03.2022, 18.44 Uhr

Kleine Hochzeiten bleiben auch nach dem Ende der Restriktionen im Trend. Meryl Gashi

«Die Anfrage für eine Hochzeit im 2020 kam früh. Wegen der Pandemie wurde die Feier zweimal verschoben – und dann kam noch ein Baby dazwischen», erzählt die Aarauer Fotografin Meryl Gashi. Die letzten zwei Jahre waren eine verrückte Zeit, was nicht heisst, dass sie schlecht war: «Aus einer Anfrage wurden drei Shootings: ein Schwangerschaftsshooting, ein Babyshooting und jetzt noch eine Hochzeitsbegleitung Ende 2022», so Gashi.

Auch wenn die Ungewissheit noch nicht ganz verflogen ist, spürt sie die Heiratswilligkeit der Brautpaare wieder. Zudem hätten die meisten Brautpaare ihre Hochzeiten verschoben und nicht ganz abgesagt. «2022 wird das Hochzeitsjahr schlechthin, das spüre ich», sagt sie. Auch, weil die Zahl der Anfragen seit dem Ende der Restriktionen in die Höhe geschossen sind. Für die kommende Hochzeitssaison ist sie so gut wie ausgebucht, wie Gashi erzählt:

«Leider kann ich nicht an zwei Hochzeiten gleichzeitig sein. Auch wenn ich gerne würde.»

Ähnlich geht es der Aarauer Haar- und Make-up-Artistin Juliana Taraca: «Der ‹Ansturm› kam Ende 2021», erzählt sie. Die Kundinnen und Kunden hätten eine «freiere Zeit» abgewartet, um zu heiraten. Ein Warten – mitunter mit Folgen: «Einige trennten sich. Ihre Beziehung hat die Coronazeit nicht überlebt», so Taraca. Um sicher zu gehen, dass sie nicht selber zum Grund wird, weshalb eine Hochzeit nicht durchgeführt werden kann, trägt die Künstlerin auch nach der Aufhebung der Covid-Restriktionen meistens noch Mundschutz.

Corona hallt nach, auch jetzt noch. «Der Unterschied zu den heutigen Hochzeiten ist gross», sagt Taraca. Wegen der Reiseverbote in den letzten zwei Jahren habe sie vorwiegend Paare, die in der Schweiz leben, begleitet. Zudem seien im Moment Daten mit der «magischen Zwei» im Trend. Dabei sei egal, auf welchen Wochentag dieses Datum fällt. «Jeder 22. des Monats ist ein tolles Datum», bestätigen auch Claudia Salm, Inhaberin von SalmUnikat Schmuck und Uhren in Schöftland, und Sarah Huber von der Lenzburger Band Sheee:

«Ich nehme einen extremen Nachholbedarf wahr. Durch die vielen Terminverschiebungen sind viele Paare bereit, auf Freitage oder Donnerstage auszuweichen.»

Ein weiterer Trend, der sich in den vergangenen Jahren etabliert hat, sind kleinere Hochzeiten. «Es gibt immer noch mehr Feste mit weniger als 40 Personen als vor Corona», sagt Eliane Rohr, Cake-Designerin und Inhaberin der Törtlifee-Konditorei in Suhr. Weil sich auch bei ihr viele Paare gleichzeitig und eher kurzfristig melden, sind ihre Besprechungs- und Tastingtermine aktuell bis Ende April belegt.

«Trotz Aufstocken kommt es zu Situationen, in denen es uns nicht mehr möglich ist, dem Brautpaar eine individuelle Torte zu zaubern», so Rohr. Während des Lockdowns habe sie deshalb eine Basic-Hochzeitstorten-Linie aufgebaut. Diese seien online bestell- und anpassbar.

Kurzfristig und weniger teuer

Nicht nur Torten, sondern auch den Rest des Hochzeitsmenus planen Paare zurzeit deutlich kurzfristiger als vor Corona, wie Harald Raab, Hoteldirektor des Hotels Mercure Krone in Lenzburg, festhält: «Normalerweise kommen die Paare sechs bis zwölf Monate vor der Hochzeit mit den Anfragen.» Im Moment seien es zwei bis drei Monate. Von der Seite des Hotels sei das kein grosses Problem. «Wenn die Kunden wissen, was sie wollen, brauchen wir im Schnitt eine Woche, um alles vorzubereiten», so Raab.

Ebenfalls rund ein Jahr im Voraus kaufen Bräute normalerweise ihre Hochzeitskleider, wie Monika Novak von Monovabridal in Aarau erzählt: «Jetzt werden die Kleider sehr kurzfristig gekauft.» Sie merke auch, dass ihre Kundinnen eher sparen wollen.

Etwas Unsicherheit bleibt bestehen

Die neue, kurzfristige und vorsichtige Art der Hochzeitsplanung habe viel mit der Planungsunsicherheit zu tun, die auch heute noch in den Köpfen der Brautpaare ist, wie Musikerin Sarah Huber findet. Das habe nicht nur negative Seiten: «Ich glaube, die letzten zwei Jahre haben die Menschen kreativer gemacht.» So gebe es beispielsweise mehr freie Trauungen mit Gitarre und Gesang im Grünen.

Die Umstellung führte bei Musiker Benno Ernst zum Umdenken. Seine Frau habe ihm vorgeschlagen, sich als Musiker für kleine Feiern anzubieten – ein Erfolgsrezept: «Das Echo war gross, ich spielte im Winter 2020/21 rund 30 Kleinstkonzerte auf Dachterrassen, Balkonen, in Stuben und Gärten für vier bis 50 Leute. Je nachdem, was gerade erlaubt war», so Ernst.

Beim Museum Aargau wurden trotz Restriktionen einige Trauungen durchgeführt. «Das Verständnis für die Regelungen war sehr hoch», erzählt Medienverantwortliche Sybilla Fischer. Einige Paare gaben sich das Jawort auch mit einer Maske vor dem Mund. Auch wenn die allgemeine Leichtigkeit noch nicht ganz zurück ist, freuen sich die meisten Leute im Hochzeitsgewerbe auf die Konzerte, Fotos und Stylings, welche die kommende Hochzeitssaison hergeben wird.

