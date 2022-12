So geht es mit dem Hochstudhaus in Hirschthal weiter

Hirschthal «Wir müssen möglichst bald etwas tun»: Verkehrsberuhigung gibt an der Gmeind viel zu reden An der Hirschthaler Gemeindeversammlung vom Freitagabend wurden alle Traktanden angenommen. Vor allem eines wurde dennoch rege diskutiert. Ausserdem verkündete der Gemeinderat, wie es mit dem Hochstudhaus weitergeht. Natasha Hähni 05.12.2022, 05.00 Uhr

Das Hochstudhaus soll im kommenden Herbst abgebaut werden. Severin Bigler/CH Media

«Unser Ziel ist, auf die zweite Halbzeit des Spiels beim Apéro zu sein», sagte Frau Gemeindeammann Irene Bärtschi zu Beginn der Gemeindeversammlung am Freitagabend und bezog sich auf das gleichzeitig startende Weltmeisterschaftsspiel zwischen Serbien und der Schweiz. Ganz ging der Zeitplan nicht auf. Vor allem eines der traktandierten Themen gab zu reden.

Gleich zu Beginn der Winter-Gmeind sollten die Hirschthalerinnen und Hirschthaler über den Kredit in der Höhe von 30'000 Franken für die Erarbeitung eines Verkehrsberuhigungskonzepts bestimmen. Während ein Grossteil der Anwesenden fand, dass Verkehrsberuhigungsmassnahmen im Dorf sinnvoll sind, war man sich bei der Vorgehensweise und dem Zeithorizont lange uneinig.

Votant wollte über Tempo 30 abstimmen

Gemäss Botschaft des Gemeinderats sollen an acht Orten im Dorf Messungen durchgeführt werden, um Aussagen über das gefahrene Tempo und zu den Verkehrsmengen machen zu können. Die Messungen werden jeweils zweimal pro Ort von einer spezialisierten Firma durchgeführt und dauern je eine halbe Stunde. Zwei Votanten erwähnten, dass diese Kontrollpunkte ergänzt werden sollten, unter anderem mit Messungen an der Holzikerstrasse. Die Vorschläge wurden vom Gemeinderat aufgenommen. «Wir werden die Inputs sicher mit in Betracht ziehen», sagte Bärtschi.

Ein Votant fand, die Ausarbeitung des Konzepts würde zu lange dauern. «Wir müssen möglichst bald etwas tun», ergänzte er. Daraufhin stellte er den Antrag, statt über das Konzept gleich über Tempo 30 in allen Quartierstrassen abzustimmen. «Weil wir Tempo 30 heute nicht traktandiert haben, können wir leider nicht darüber abstimmen», erklärte die Frau Ammann. Weitere Stimmbürgerinnen und Stimmbürger erzählten von weiteren gefährlichen Strassenabschnitten in der Gemeinde, andere fanden, die Strassen in Hirschthal seien bereits sicher.

Bärtschi hielt nach einer etwa halbstündigen Diskussion fest: «Wir würden die Situation im Dorf gerne gesamthaft anschauen. Auf diese Weise wissen wir genau, welche Massnahmen wo nützlich sein könnten.» Der Antrag des Gemeinderats wurde schliesslich grossmehrheitlich angenommen.

Hirschthal bekommt ein neues Logo

Die Sanierung des 1,5 Kilometer langen Abschnitts der Talstrasse für 3,85 Millionen Franken sowie das Budget 2023 mit einem gleichbleibenden Steuerfuss von 105 Prozent und einem Minus von rund 80'000 Franken wurden ebenfalls angenommen.

Unter «Verschiedenes» informierte Gemeinderat Markus Goldenberger über den Stand des Hochstudhauses. Rund zwei Jahre lang hätten die Diskussionen mit dem Kanton dazu gedauert. Nun sei aber klar: Das Haus aus dem Jahr 1803 darf zurückgebaut werden. Bereits im Herbst 2023 soll es losgehen. Im Frühling 2024 könnte das Hochstudhaus dann an einem neuen Standort in Hirschthal wieder aufgebaut werden.

Bärtschi machte letztlich darauf aufmerksam, dass die Gemeinde aktuell daran arbeite, das Gemeindelogo neu zu gestalten. «Das Wappen bleibt aber erhalten», hält sie fest. Mit einem Dank an die vielen anwesenden Stimmbürgerinnen und Stimmbürger (137 von 1201) und einem «Hopp Schwiiz» beendete Bärtschi die Gemeindeversammlung.