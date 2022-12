Hirschthal Von weissen Schlittschuhen und der Tante als Christkind: Seniorinnen erzählen ihre schönsten Weihnachtserinnerungen So wie in Hirschthal finden aktuell in vielen Gemeinden Weihnachtsfeiern für ältere Menschen statt. Dann wird gerne in Erinnerungen geschwelgt. Natasha Hähni 15.12.2022, 05.00 Uhr

Keba-Vater Karl Lutz führt in der Saison 1959/60 eine junge Schlittschuhläuferin über das Eis der Kunsteisbahn Aarau. Auch Margreta Hauri erinnert sich an die Keba in den 60er-Jahren. Bild: Archiv

Überall Schnee, Eisblumen an den Fenstern und ganz viele Lichter – «das ist Weihnachten», sagt Margreta Hauri. Geleuchtet habe es aber nicht batteriebetrieben. «Wir stellten überall Kerzen auf», erinnert sich die 67-Jährige und ergänzt: «Das vermisse ich.»

Trotz Nostalgie ist sie am Mittwochmittag bestens gelaunt. Hauri ist eine von dutzenden Besucherinnen und Besuchern des Weihnachts-Seniorennachmittags in der Hirschthaler Mehrzweckhalle – ein besonderer Anlass. Die Damen tragen ihren Perlenschmuck und die Herren ihre Hemden unter dem wärmenden Pullover. Die Stimmung ist ausgelassen. Man wechselt Tische und Gesprächspartner.

So wie in Hirschthal finden in der Weihnachtszeit viele Anlässe für Seniorinnen und Senioren statt. Das weckt bei Margreta Hauri Erinnerungen: «Früher hatten wir selten Fleisch, aber an Weihnachten gab es aber immer einen Braten», sagt sie.

Ein Spaziergang mit Giri und Valentina

Bevor es an den Festschmaus ging, machten sie und ihre sieben Geschwister sich aber jeweils auf zu einem Spaziergang. Bis zu ihrem zehnten Lebensjahr wohnte Hauri in Graubünden. «Ich weiss noch, wie wir mit meinem Grossvater und seinen Geissen durch den Schnee stapften», sagt Hauri. «Eine hiess Giri und eine Valentina, wenn ich mich richtig erinnere.»

Zuhause habe dann ein Glöcklein geklingelt. Da wussten die Kinder: «Das Christkind war da!» Ihr liebstes Geschenk brachte ihr dieses aber erst ein paar Jahre später, als ihre Familie nach Aarau zog. «Meine Schwestern und ich gingen gerne auf die Kunsteisbahn», erzählt Hauri. Weil sie keine Schlittschuhe besassen, seien sie jeweils mit «Aschrübeli» auf die Keba. Also mit Kufen, die an den Schuhen angemacht werden konnten. «Die waren richtig schlecht, manchmal wurden wir dafür auch ausgelacht», so Hauri.

Margreta Hauri aus Hirschthal erzählt von ihrem Weihnachtsfest. Bild: Natasha Hähni

Das änderte sich eines Weihnachtsabends : «Jedes der vier Mädchen erhielt ein paar schneeweisse Schlittschuhe», sagt die Hirschthalerin mit einem Strahlen im Gesicht.

Mit der Zeit hätten sich die Weihnachtstraditionen in ihrer Familie verändert. Etwas sei aber lange geblieben: der Braten. «Egal wie gross unsere Familie wurde, meine Mutter kochte immer dasselbe Festmahl für alle Familienmitglieder», erzählt Hauri. Heute übernehme immer eines der Geschwister die Planung. «Wenn ich organisiere, dann wird gewichtelt», sagt sie. Weil mittlerweile rund 35 Familienmitglieder zusammen feiern, habe sie auch schon die Mehrzweckhalle gemietet, in der sie am Mittwoch den Weihnachts-Seniorenmittagstisch verbrachte.

Das Christkind in der Stube

Ihr gegenüber sitzt eine Seniorin, die zwar gerne erzählt, ihren Namen aber nicht in der Zeitung lesen möchte. Die 71-Jährige erinnert sich in Bezug auf Weihnachtsgeschenke vor allem an den Effort, den ihre Eltern erbrachten, damit sie Aktivitäten nachgehen konnte. «Ich brauchte Skis für ein Skilager», weiss sie noch. In einer Brocki hätten ihre Eltern dann ein paar Skis gefunden. «Damit sie nicht so alt aussahen, malten sie sie schwarz an und versahen sie mit einen weissen Streifen in der Mitte.»

Die 74-jährige Ursula Ott, die einen Tisch weiter sitzt, verbindet Weihnachten vor allem mit einem Geruch: «Chrömli». Sie selber backe seit eh und je Mailänderli, Chräbeli, Brunsli, Vanillekipferli, Spitzbuben und Zitronenherzen – «eben alles, was die Leute mögen». Um Strom zu sparen, sei das Sortiment dieses Jahr aber etwas kleiner als sonst. Auch ihre schönste Weihnachtserinnerung stammt aus ihrer Kindheit: «Meine beiden Tanten verkleideten sich jeweils als Engel und Christkind, sie sahen wunderschön aus!»