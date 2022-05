Hirschthal Schutz der Wasserversorgung und ein dickes Plus in der Kasse Hirschthal hat im vergangenen Jahr über eine Million Franken mehr eingenommen, als ursprünglich budgetiert. An der Gemeindeversammlung wird neben der erfreulichen Rechnung auch das Trinkwasser thematisiert. Florian Wicki 31.05.2022, 05.00 Uhr

Der Abschluss der Gemeinde Hirschthal (Gemeindeverwaltung im Bild) ist über eine Million Franken besser als budgetiert. Britta Gut

An der Hirschthaler Gemeindeversammlung vom 10. Juni wird sich der Souverän mit der Wasserversorgung in Notsituationen befassen. Die Gemeinde schreibt in den Unterlagen, das sei eine wichtige und zunehmend anspruchsvolle Aufgabe, nicht nur wegen der Häufung von Extremereignissen wie lange Trockenperioden und Unwetter, sondern auch wegen möglichen Problemen mit der Wasserqualität.

Deshalb hat sich die Wasserversorgung Hirschthal entschieden, sich auf allfällige Notsituationen vorzubereiten. Dies in Zusammenarbeit mit der Wasserversorgung Schöftland, von der Hirschthal zu einem grossen Teil abhängig ist.

Damit beide Versorgungen im Notbetrieb funktionieren, braucht es zwischen Muhen und Hirschthal ein neues Stufenpumpwerk, welches das aus der Wasserversorgung Muhen stammende Wasser ins gemeinsame Reservoir von Schöftland und Hirschthal am Schöftler Staudenrain pumpt. Weiter müssen Anpassungen im bereits bestehenden Verbindungsschacht «Feldacher» zwischen Hirschthal und Schöftland gemacht werden. Der Hirschthaler Gemeinderat beantragt der Versammlung, dafür einen Kredit in der Höhe von 233’000 Franken (Gemeindeanteil Hirschthal) zu bewilligen.

Deutlich höhere Steuereinnahmen

Weiter darf die Gmeind am 10. Juni einen Jahresabschluss verabschieden, der die Prognosen deutlich übertroffen hat. Statt des budgetierten Minus von fast 280’000 Franken blieben unter dem Strich nämlich über 850’000 Franken in der Kasse übrig.

Das über 1,1 Millionen Franken bessere Resultat sei vor allem höheren Steuererträgen zu verdanken, heisst es in den Unterlagen der Gemeinde (Steuerfuss 105 Prozent); insbesondere bei den Einkommens- und Vermögenssteuern (ca. 206’000 Franken Mehrertrag), bei den Ertrags- und Kapitalsteuern juristischer Personen (rund 236’000 Franken) und bei den Erbschafts- und Schenkungssteuern (ca. 141’000 Franken). Gleichzeitig seien aber auch einige Ausgabenposten tiefer ausgefallen als erwartet, beispielsweise in der Bildung (123’000 Franken weniger) oder im Verkehr (67’000 Franken).

Und schliesslich muss auch die rund 160 Meter lange Wasserleitung am Blumenweg saniert werden. Dies aufgrund «vermehrt und in kurzer Zeit aufgetretener Leitungslecks», so die Gemeinde. Geplant ist die Ausführung, natürlich unter der Bedingung, dass die Gemeinde dem Projekt zustimmt, auf Sommer/Herbst 2022. Dafür beantragt der Gemeinderat einen Kredit von rund 285’000 Franken – die Kosten für die Sanierung sollen vollständig zu Lasten der Gemeinde gehen.