Hirschthal Neues Trottoir, sichere Kreuzungen: An der Winter-Gmeind ist die Talstrasse das Hauptthema Die Talstrasse soll saniert und Verkehrsberuhigungsmassnahmen dazu erarbeitet werden. Dafür muss das Stimmvolk am 2. Dezember knapp 3,9 Millionen Franken bewilligen. Natasha Hähni 15.11.2022, 05.00 Uhr

Der Knoten Talstrasse/Hauptstrasse soll im Verlauf der Sanierungsarbeiten angepasst werden. Flurina Sirenio

In Hirschthal wird am Freitag, 2. Dezember, über das Budget für das kommende Jahr abgestimmt. Den Unterlagen zufolge bleibt der Steuerfuss von 105 Prozent auch im Jahr 2023 unverändert. Budgetiert ist ein Minus von 80’000 Franken, im Budget 2022 war die Gemeinde knapp 75’000 Franken im Plus. «Wir haben einige höhere Ausgaben in den nächsten fünf Jahren», sagte Hans Günter Seibert, Leiter der Abteilung Finanzen, im September gegenüber der AZ. Darunter die Zentrumsgestaltung und die Sanierung mehrerer Strassen. Einmalige Ausgaben wie die Aufstockung von EDV an der Schule wolle man bald machen, um dann wieder bessere Voraussetzungen zu haben. Für 2024 stelle die Gemeinde eine Steuerfussenkung auf 100 Prozent in Aussicht.