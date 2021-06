Hochstudhaus wird um fünf Meter versetzt

Hirschthal Nach langem Hin und Her: Das Hochstudhaus soll beim Dorfeingang bleiben und um fünf Meter versetzt werden Die Versetzung des über 200-jährigen Bauernhauses wird jedoch sehr teuer. Deshalb sucht die Gemeinde nun einen Investor. Flurina Dünki 23.06.2021, 05.00 Uhr

Das Hochstudhaus soll ein paar Meter von den WSB-Geleisen weg versetzt werden. So kann dem Wunsch der Aargauer Denkmalpflege entsprochen werden, es an Ort zu erhalten. Flurina Dünki /

Aargauer Zeitung

Beim Streit, ob das Hochstudhaus am Hirschthaler Dorfeingang abgebrochen werden kann oder ob es an Ort erhalten werden muss, ist man zu einer vorläufigen Lösung gekommen. Die Aargauer Denkmalpflege will das Bauernhaus mit Baujahr 1803 dort erhalten, wo es heute steht. Die Familie Dietiker, denen das Grundstück gehört, hätte auf dem Platz des Hochstudhauses gerne das vierte Gebäude ihrer Wohnüberbauung gesehen. Die anderen drei Mehrfamilienhäuser daneben sind schon im Bau. Es wäre auch grossen Wert auf entsprechende Ästhetik gelegt worden.