Anonymer Flyer wirbt in Hirschthal für ein Gmeindstraktandum

Hirschthal In einem anonymen Flyer wird in Hirschthal für Massnahmen zur Verkehrsberuhigung geworben An der kommenden Gemeindeversammlung wird unter anderem über ein Verkehrsberuhigungskonzept für Hirschthal abgestimmt. Die Gemeinde distanziert sich nun von einem Flyer, der für das Traktandum wirbt. Natasha Hähni 24.11.2022, 05.00 Uhr

Dieser Flyer kursiert zurzeit in Hirschthal. Zvg / zvg

«Verkehrsberuhigungskonzept in Hirschthal – jede Stimme zählt», lautet der Titel eines anonymen Flyers, der in Hirschthal gerade die Runde macht. Darin wird die Notwendigkeit von Verkehrsberuhigungsmassnahmen in der Gemeinde unterstrichen. Im Flyer werden die Bürgerinnen und Bürger dazu aufgefordert, an der Gemeindeversammlung zu Gunsten der Erarbeitung des Verkehrsberuhigungskonzepts zu stimmen.