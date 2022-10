Hirschthal: Das "Hardhüsli" birgt viele Überraschungen

Hirschthal Eine Hausführung der besonderen Art: Wozu Bohnenstangen fähig sind Das «Hardhüsli» an der Grenze zu Holziken ist knapp 500 Jahre alt, seit 2021 ist es kantonal geschützt. Besitzer Kurt Jenni lässt es nun sachte reparieren. Die Spuren seiner Bewohnerinnen und Bewohner sollen erhalten bleiben. Und die erzählen manchmal mehr, als einem lieb wäre. Katja Schlegel Jetzt kommentieren 28.10.2022, 05.00 Uhr

Diese fünf haben sich gefunden: das «Hardhüsli», Eigentümer Kurt Jenni, Martin Hoffmann (Zimmermann), Jonas Kallenbach (Denkmalpflege) und Cecilie Gut (Kantonsarchäologie). Severin Bigler

Ein Adeliger hätte sich wohl ein verächtliches Lippenkräuseln nicht verkneifen können, aller Etikette zum Trotz. Der damalige Hausherr aber, der hat die Farbe gegen 1900 mit Wonne an die Wand gepinselt. Mintgrün, ein Jahrhundert früher der letzte Schrei in den französischen Adelshäusern, war im Hirschthaler Hard angekommen.

Soll doch noch einer erzählen, Wände würden nicht reden. Natürlich tun sie das, man muss nur genau hinhören. Oder hinschauen: Da sind Furchen, Einsätze, Verzierungen. Die Abdrücke des Bücherregals, weil die Wonne dann doch nicht so weit reichte, fürs Mintgrün auch noch Möbel von den Wänden zu nehmen. Lauter Spuren, lauter denkmalpflegerische Schätze, verborgen unter diesem gewaltigen Dach, hinter unscheinbaren Holzwänden dieses Hochstudhauses am Rande von Holziken, wo man kaum noch Hirschthaler Boden vermuten würde.

Die mintgrünen Wände in der Hauptstube. Severin Bigler

Und so geht es im ganzen Haus weiter: Man weiss, wann das Holz für den Kernbau geschlagen wurde (anno 1563, Dendrochronologie sei Dank). Man weiss, dass die Esel im Stall oftmals hungrig blieben (der angefressenen Planken wegen), dass Bohnenstangen knapp ein Jahrhundert lang das mächtige Ziegeldach stützten (was man gar nicht so genau wissen möchte) und dass der Kachelofen in der Stube einst grün und nicht rot-weiss war (Reste eines möglichen Vorgängerofens wurden in einer Aufschüttung im Scheunenboden gefunden).

Das alles haben die Kantonale Denkmalpflege, die Kantonsarchäologie und Martin Hoffmann, der auf Hochstudhäuser spezialisierte Zimmermann aus Reinach, herausgefunden.

Wer hat das Haus gebaut? Und wozu?

Was man aber nicht weiss: wer das «Hardhüsli» gebaut hat. Und zu welchem Zweck. Denn klar ist: Der Ökonomieteil im Kernbau war zu klein für die Nutzung als Bauernhof, erst später wurde dieser in verschiedenen Ausbauten untergebracht. «Aufgrund seiner einst einsamen Lage direkt an der bedeutenden Verbindungsstrasse zwischen Kölliken und Schöftland könnte es eine Schankstube für Reisende und Händler gewesen sein», sagt Cecilie Gut von der Kantonsarchäologie.

Das ist nur eine von mehreren Arbeitshypothesen, aber gestützt mitunter auf Spuren einer Eckbank, die in der Nebenstube gefunden wurden, sowie mehrere Türen, die in den Wohnteil führen. Wie auch immer, fest steht: Dieses Haus ist eine Ausnahme, bis unter den First gefüllt mit spannenden Fragen.

Die krummen Balken im Dachstock machen dieses Haus zu einer Seltenheit: Es handelt sich um Weidenholz. Severin Bigler

Das sagt nicht nur Cecilie Gut, das sagt auch ihr Kollege Jonas Kallenbach, Bauberater der Kantonalen Denkmalpflege: «Dieses Haus vereint knapp 500 Jahre Geschichte unseres Kantons, die wir nun aus handwerklicher und bauforschender Sicht als auch unter denkmalpflegerischen Aspekten untersuchen konnten. Das macht es extrem wertvoll für uns. Hier kann ein immenser Schatz an kulturellem Wissen für die nachkommenden Generationen erhalten werden.»

1992 wurde es deshalb durch die Kantonale Denkmalpflege ins Kurzinventar der schützenswerten Objekte der Gemeinde Hirschthal aufgenommen, 2021 wurde es unter kantonalen Schutz gestellt. Derart unverfälschte Hochstudhäuser gibt es im ganzen Kanton noch ungefähr 40, schätzt Gut. Zwar gebe es noch mehr Häuser dieses Typs, doch seien die meisten massiv umgebaut. Sie alle aber ereile über kurz oder lang das gleiche Schicksal: Sie werden abgerissen, um einem optimierten Neubau Platz zu machen. Gut: «Es ist erschreckend, wie achtlos vielerorts mit diesen Aargauer Baudenkmälern umgegangen wird.»

Das Haus wird nicht saniert, sondern repariert

Das grösste Glück für das Haus, aber auch für die Denkmalpflege: Seit Frühjahr 2021 gehört es dem Kölliker Kurt Jenni. «Ich habe eine Affinität zu alten Objekten, zu kulturell bedeutenden Sachen», sagt er. Damals war es noch eingerichtet, der letzte Bewohner war erst gut drei Jahre zuvor ausgezogen. Seit August 2021 wird es repariert. Explizit repariert, nicht saniert. Denn Jenni will das Haus nicht in seinen neuzeitlichen Zustand zurückversetzen, sondern es so erhalten, wie es 2021 war, mitsamt all den bauhistorischen Entwicklungen. Ganz zur Freude der Denkmalpflege.

Die Hinteransicht des Hochstudhauses. Severin Bigler Der Originalboden aus gestampftem Lehm, aus der Bauzeit Mitte des 16. Jahrhunderts. Severin Bigler Der eindrückliche Dachstuhl des Hochstudhauses. Die Firsthöhe beträgt rund zehn Meter. Severin Bigler Das "Hardhüsli" wie man es kennt, direkt an der Grenze zu Holziken. Severin Bigler Die Hausnummer 5 ist auch die Brandkatasternummer. Diese wurde den Gebäuden jeweils fortlaufend und chronologisch verteilt. Severin Bigler Kleine Details in der Verarbeitung des Holzes sind für Zimmermann Martin Hoffmann ein wichtiges Indiz: "So arbeiten nur glückliche Handwerker." Severin Bigler Eine mumifizierte Ratte: Wann die wohl im Hardhüsli gelebt hat? Severin Bigler Der Kachelofen wurde irgendwann rot-weiss gestrichen. Ursprünglich dürfte er grüne Kacheln gehabt haben. Severin Bigler Die Erbauer dieses Hauses haben mitunter Weidenholz verbaut, das in seiner Krummheit dem Haus eine gewisse Schönheit verleiht. Severin Bigler Jahrhundertelang hat alles gehalten. Trotzdem musste Zimmermann Martin Hoffmann vieles ersetzen. Severin Bigler Ein Teil der Schwelle im Stall musste ersetzt werden, der Urin der Tiere hatte das Holz völlig zerfressen. Severin Bigler Ein Tagpfauenauge überwintert im Dachgeschoss des Hochstudhauses. Severin Bigler Bei der dunkle Stelle unterhalb des Fensters handelt es ich um Resten einer Eckbank. Das legt die Vermutung nahe, dass dieser Raum als Schankstube genutzt wurde. Severin Bigler Die krummen Weidenbalken erkennt man deutlich. Das macht das Hardhaus zu einer Seltenheit: "Das habe ich hier zum ersten Mal gesehen", sagt Zimmermann Hoffmann, der sich seit 1986 mit solchen Häusern beschäftigt. Severin Bigler Keller im Hochstudhaus im Hard 5 in Hirschthal. Bis vor vier Jahren bewohnt, wurde das Haus zuletzt mit Öl geheizt. Severin Bigler Vermutlich vom Ofen stammende Kacheln, gefunden in einem Schutthaufen. Severin Bigler Die Tapete im oberen Zimmer. Severin Bigler Die Tapete in Nahaufnahme. Severin Bigler Das Dachgeschoss des Hochstudhauses. Severin Bigler Die Stallungen mussten für den Ersatz gewisser Balken abgebaut und wieder neu aufgestellt werden. Die Zwischenräume wurden mit Moos gestopft. Severin Bigler

Wie spannend dieses Haus ist, zeigt sich auf dem Rundgang. In Raum über der Küche ist es finster wie in einer Kuh, eine Kruste aus Pech hat sich über alles gelegt. Doch es gibt Leben in diesem unwirtlichen Raum; ein paar Exemplare des Tagpfauenauges haben sich hier fürs Überwintern in die Decke gekrallt.

In einem anderen Zimmer flappt eine Tapete von der Wand, die Zimmertür wurde beim Aufräumen auf dem Stallboden gefunden. Die Kellertür wiederum ist noch weiss vom Kalk, mit dem sie die Bewohner im Kampf gegen Ungeziefer bestrichen haben. Und die Spuren zeigen, dass hier einst ein gotisches Schloss angebracht war. «Das ist wohl die originale Tür aus der Bauzeit», sagt Hoffmann.

Zimmermann Martin Hoffmann zeigt den von Ameisen ausgehöhlten Balken. Severin Bigler

Ameisen haben drei Meter hohes Nest in einen Stützbalken gefressen

Im Tenn wird dann schlagartig klar, wie viel Zimmermannskunst – damalige wie heutige – im «Hardhüsli» steckt. Hoffmann hat viele Balken ersetzen müssen. Nicht nur, dass die ursprünglich für das Gewicht von Stroh gebaute Konstruktion nur notdürftig für das Gewicht der Ziegel verstärkt wurde.

Auch hatten der Urin der Tiere beziehungsweise die Trockenfäule und eine ganze Ameisenkolonie mehrere Hauptstützen fast völlig ausgehöhlt. «Drei Meter hoch war das Ameisennest in einem der Balken», sagt Hoffmann. Zudem hatte sich das Scheunengefüge gegen Westen um rund 30 Zentimeter verdreht. Und doch hat alles gehalten. Gehalten aus Gewohnheit; über Jahrhunderte gesetzt, ineinander gesunken, verkeilt.

Hauseigentümer Kurt Jenni. Severin Bigler

Trotz dieser teils doch gravierenden Schäden: Kurt Jenni hat seinen Entscheid, dieses Haus zu retten, nie bereut:

«Ich habe nur etwas Zeit gebraucht, mir einzugestehen, dass Gewisses einfach nicht mehr erhalten werden kann und ersetzt werden muss.»

Was nun mit dem Haus passiert? Es soll wieder bewohnt werden. Der Mieter steht bereits fest, angepeilt wird ein Bezug im Oktober 2023. Jenni sagt: «Ich will mit dem Erhalt dieses Hauses nicht in die Geschichte eingehen. Ich bin nur ein einzelnes Glied in der jahrhundertelangen Nutzerkette.» Und insgeheim? Jenni lächelt. «Ich bin mir sicher, dass bald wieder eine Generation kommt, die sich für das Erbe unserer Vorfahren begeistert. Eine Generation, für die der Erhalt solcher Häuser wieder selbstverständlich ist.»

