Der Abriss des Hirschthaler Frohsinns hat begonnen

Hirschthal Der «Schandfleck» kommt weg: Ein Hirschthaler Urgestein macht Platz für einen neuen Dorfkern Ganze 25 Jahre nach den ersten Plänen fing der Abriss des

«Frohsinns» an. Wie geht weiter, wenn die Bagger fertig sind? Natasha Hähni 09.11.2021, 05.00 Uhr

Der Baggerfahrer hat sich das Schild des ehemaligen Frohsinns geschnappt. Das erfordert viel Training, könnte man meinen... Natasha Hähni / Aargauer Zeitung Im Bagger sitzt aber kein gelernter Baggerführer, sondern Hirschthals Gemeindeammann Peter Stadler. Natasha Hähni / Aargauer Zeitung Beim einen oder anderen Manöver gabs natürlich Hilfe vom Fachmann. Natasha Hähni / Aargauer Zeitung Von links nach rechts: René Blättler (Steiger AG), Gemeinderäte Jost Waldispühl, Irene Bärtschi, Markus Goldenmeier und Peter Stalder (im Bagger), Julian Steiger (Stv. Geschäftsführer) sowie zwei weitere Mitarbeiter der Steiger AG. Natasha Hähni / Aargauer Zeitung





Einst ein beliebtes Restaurant mit angeschlossener Bäckerei, das über 100 Jahre in Besitz der Familie Leu war, steht der «Frohsinn» an der Hirschthaler Hauptstrasse seit über drei Jahrzehnten leer. Am Montagmorgen fuhr nach vielen Jahren der Planung «endlich» der Abbruch-Bagger vor.

Den ersten Baggerbiss durfte der Hirschthaler Gemeindeammann, Peter Stadler, gleich selber machen. «Es ist ein historischer Moment», sagt er, bevor er in den Bagger klettert.

Bei seinem Amtsantritt habe er versprochen, sich um den «Schandfleck» zu kümmern. «Dank der Jules Steiger AG kann ich mein Amtsversprechen ein paar Monate vor Amtsende geltend machen», sagt Stadler lachend. Das Bauunternehmen hat den «Frohsinn» 2019 gekauft. Zurzeit seien die Beteiligten an der Auswertung des Architekturwettbewerbs, bei dem entschieden wird, wie der neue Dorfkern aussehen soll.



Nicht nur der «Frohsinn» wird dem Dorfkern weichen



«Nächstes Jahr sollten wir den Gestaltungsplan haben», sagt Markus Goldenberger. Er ist der zuständige Gemeinderat für das Bauprojekt. Läuft alles nach Plan, soll bereits 2023 ein Baugesuch für die Überbauung des Dorfkerns aufliegen. «Ein Jahr später könnten wir dann bereits mit dem Baustart rechnen.»

Zum Projekt gehören neben der «Frohsinn»-Parzelle, weitere Landflächen, wie die ehemalige Käserei und die dahinterliegende Wiese. «Die Bauarbeiten werden mit Sicherheit in Etappen erfolgen», so Goldenberger. Er rechne mit Arbeiten bis ins Jahr 2030.