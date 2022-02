Hirschthal Der erste Schritt kam von der Bevölkerung: Hirschthal wird zum Vorreiter in Sachen Energieplanung Als eine der ersten kleineren Gemeinden im Aargau hat sich die Suhrentaler Gemeinde dazu entschieden, eine Energieplanung in Auftrag zu geben. Was das heisst und wann diese der Bevölkerung vorgestellt werden soll. Natasha Hähni 02.02.2022, 06.30 Uhr

Mit Hilfe des Gebäude- und Wohnungsregisters wird bis Ende Jahr ein Energieplan für Hirschthal gemacht. Michael Küng / Aargauer Zeitung

An der Gemeindeversammlung im Dezember letzten Jahres wurde beschlossen, eine kommunale Energieplanung zu erstellen. Das Ziel sei herauszufinden, welche Energieträger im Bereich Wärme wo eingesetzt werden sollen. Projektleiterin ist Anna Aeberhard von der Firma Nova Energie Impuls AG aus Aarau.

Konkret werde geschaut, wo am meisten Wärme gebraucht wird. «Dort macht ein Wärmeverbund in der Regel Sinn», so Aeberhard. Dies, weil jeder Meter Wärmeleitung Kosten verursache. Eine weitere Voraussetzung für einen Wärmeverbund ist auch, dass die grösseren Verbraucher innerhalb weniger hundert Meter liegen müssen. «Sonst ist das Ganze nicht wirtschaftlich», sagt sie. Bei einer kleinen Gemeinde wie Hirschthal sei das zum Glück kein grösseres Problem.

Nach Einhaltung der Bedingungen sei die Umstellung langfristig eine Kostenfrage. «Wenn jetzt eine Heizung ersetzt oder neu eingebaut werden muss, macht es Sinn, auf fossile Brennstoffe zu verzichten und Wärmeverbunde zu gründen», sagt Aeberhard. Dafür müsse man auch nicht in die «Glaskugel» schauen. «Die Zahlen sind basierend auf heutigen Preisen», sagt sie.

Wo die «Wärmehotspots» sind, wird mit Hilfe einer vom Kanton zur Verfügung gestellten Karte bestimmt (Gebäude- und Wohnungsregister, GWR). Im Rahmen der Analyse wird festgehalten, wo mit welchen Energie­trägern geheizt wird und wie der Verbrauch ist. «Dann erarbeiten wir die Massnahmen, die wir zu einem Mitwirkungsverfahren freigeben», so Aeberhard. Dies soll – wenn alles nach Plan läuft – bereits Ende dieses Jahres sein.

Danach ist der Plan behördenverbindlich. «Grundeigentümerverbindliche Vorgaben können jedoch erst in der Bau- und Nutzungsordnung geregelt werden», heisst es. Die letzte BNO wurde erst kürzlich verabschiedet, weshalb die Umsetzung laut Aeberhard in naher Zukunft wohl mittels Verhandlungen geregelt wird.

Zeitpunkt laut Gemeinderat ideal für Energieplanung

Kosten soll das Ganze maximal 20000 Franken. «Der Kanton übernimmt dabei bis zu 8000 Franken», erklärt Gemeinderat Markus Goldenberger. Der Zeitpunkt für die Planung könnte nicht besser sein. In Hirschthal ist viel los: Bald stehen die Gestaltungspläne zu zwei Überbauungen an. Eine davon ist die erst kürzlich vorgestellte Zentrumsüberbauung. Es mache also Sinn, jetzt die Gemeinde gesamthaft anzuschauen. Das fanden auch einige Stimmberechtigte an der letzten Gemeindeversammlung. Damals stand der Verpflichtungskredit für den Ersatz der Holzkessel-Heizung in der Mehrzweckanlage Hirschmatt und den zusätzlichen Anschluss einiger Liegenschaften an den Wärmeverbund Hirschthal auf dem Tisch.

Die Anlage kann neu das ganze Jahr durch betrieben werden. Einige Leute erkundigten sich nach der Möglichkeit, mehr Solaranlagen in der Gemeinde zu installieren und weitere Liegenschaften an den Wärmeverbund Hirschthal anzuschliessen. Vertreter der Bevölkerung sowie Vertreter der Industrie sind nun auch in der Arbeitsgruppe vertreten, die für die Begleitung der Energie­planung gebildet wurde.

Wie Aeberhard erzählt, seien andere Gemeinden beim Thema Energieplanung ähnlich gestimmt: «Zofingen hat bereits eine regionale Energieplanung, Aarau, Rheinfelden und Lenzburg sicher auch. In Suhr ist man auch daran.» Laut Goldenberger werde der Kanton die ­Gemeinden zudem im März über die Umsetzung des Energieplans informieren. Von den kleineren Gemeinden im Aargau sei Hirschthal laut Aeber­hard aber die erste Gemeinde mit einer solchen Planung.