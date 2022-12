Pfiffner und Meier Gartenbau bauen ab Frühling den Gewerbepark

Hirschthal Bauprofile auf der Neumatte stehen: Ab Frühling wollen Pfiffner und Meier Gartenbau mit dem Gewerbepark-Bau starten Eine Firma braucht mehr Platz für eine Neuentwicklung, die andere will ihre Standorte zusammenführen – beide würden am liebsten im Frühling mit ihren Neubauten auf der Hirschthaler Neumatte beginnen. Ob es überhaupt so weit kommen könnte, war jahrelang ungewiss. Natasha Hähni 13.12.2022, 05.00 Uhr

Links von der alten Strasse, die ausgebaut wird, entsteht der neue Hauptsitz der A. Meier Gartenbau AG, rechts davon die neue Halle der Pfiffner Group. Bild: Natasha Hähni

Etliche Bauprofile ragen auf den Parzellen neben der Suhrentalstrasse in die Höhe. «Es handelt sich dabei um Ausbauprojekte der Pfiffner Group und der A. Meier Gartenbau AG sowie der A. Meier Tiefbau AG», erklärt der Hirschthaler Gemeinderat Markus Goldenberger. Nach jahrelanger Planung entsteht hier also der Gewerbepark Neumatte. Auf den Parzellen zwischen der Suhre und der Suhrentalstrasse können die ansässigen Unternehmen so expandieren.

Wie die Pfiffner Group auf Anfrage bestätigt, soll der Schweizer Standort in Hirschthal weiter ausgebaut und gestärkt werden. Dies soll auf der Parzelle geschehen, die sich von der Suhre bis hin zur alten Strasse erstreckt. Diese wird in Zukunft Neumattstrasse heissen. Der Grund: Aktuell entwickelt die Firma einen neuen Leistungsschalter. «Die Herstellung erfordert zusätzlichen Platzbedarf», wie Severin Hunziker, Entwicklungsingenieur bei der Pfiffner Group, ausführt. Insgesamt werde das Unternehmen so mittelfristig 50 neue Mitarbeitende beschäftigen.

Konkret sei eine zusätzliche Produktionshalle inklusive Büroräumlichkeiten notwendig. «Die Schalter sollen dort gefertigt, geprüft und weiterentwickelt werden», führt Hunziker aus. Mit einer neuen Brücke über die Suhre soll das Werkareal, welches sich entlang der beiden Ufer der Suhre erstrecken wird, verbunden werden. Baustart soll bereits im Frühling 2023 sein. «Die Brücke kann dann hoffentlich schon gebaut werden», so Hunziker. Aktuell hat Pfiffner Aussenlager und möchte diese zur Verminderung der Transportwege zur Produktionsstätte zügeln, wie Hunziker festhält. «Dies soll mit dem Ausbau Neumatte abgedeckt werden und die Logistikwege weg vom Wohnquartier gebracht werden.»

Meier fokussiert sich auf Hauptstandort

Eine Parzelle weiter, an der Suhrentalstrasse, ist der neue Hauptsitz der A. Meier Gartenbau AG geplant. Im Moment befindet sich der noch an der Holzikerstrasse 9. «Ist der Neubau fertiggebaut, werden wir unser jetziges Gebäude und das Land an die Firma Jungheinrich verkaufen», erklärt Geschäftsführer Adrian Meier auf Anfrage. Die benachbarte Firma werde das Haus in ein Schulungszentrum umfunktionieren.

Neu würden so alle vier Standorte von Meiers Firmen an einem Ort zusammengeführt. Auch hier würden zudem neue Stellen entstehen – geplant sind rund 30. «Ende 2024 sollten wir so weit sein», sagt Meier. Aktuell wird beispielsweise ein alter Bauernhof im Tal als Lager benutzt. «Nach dem Umzug werden wir das Bauernhaus zurück- und ein Mehrfamilienhaus aufbauen.»