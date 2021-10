Hallwil: Betrunkener baut Unfall und beschädigt Kreisel

Hallwil Betrunkener verliert Kontrolle über sein Auto, beschädigt Kreisel und landet auf Bahngleis Ein mutmasslich betrunkener Autofahrer hat in der Nacht auf Sonntag in Hallwil einen Unfall gebaut. Dabei wurde er mittelschwer verletzt. 17.10.2021, 11.56 Uhr

Das Auto kam auf den Bahngleisen zum Stillstand. Kapo AG

Der Selbstunfall ereignete sich am Sonntag, 17. Oktober 2021, kurz nach 3 Uhr auf der Seetalstrasse in Hallwil. Von Seon kommend fuhr der Lenker eines VW Passat auf den dortigen Kreisverkehr zu. Dabei verlor der 31-Jährige die Herrschaft über den Wagen. Dieser rammte eine Verkehrstafel sowie die Betonelemente in der Kreiselmitte.