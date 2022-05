Grosser Rat Der Bezirk Kulm wächst überdurchschnittlich: Kommt jetzt ein Tunnel von Oberkulm nach Schöftland? Sechs Grossratsmitglieder aus dem Bezirk Kulm wollen wissen, wie sich das starke Bevölkerungswachstum auf die Mobilität auswirkt. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 04.05.2022, 05.00 Uhr

Die Arbeitsplätze im Bezirk Kulm wachsen nicht im selben Ausmass wie die Bevölkerungszahl. Das führt zu Pendlerverkehr. Michael Küng / WYS

Der Bezirk Kulm boomt. Im Zeitraum 2010 bis 2020 ist seine Bevölkerungszahl überdurchschnittlich angewachsen, wenn auch nicht in allen Gemeinden. In Beinwil am See und Schöftland waren es 20 Prozent, in Holziken 24 und in Birrwil sogar 25 Prozent. Mit etwas Abstand folgen Menziken und Dürrenäsch (16 Prozent), Unterkulm (15), Oberkulm (13) und Reinach (11) sowie Leimbach (10). Überschaubar war das Wachstum in Zetzwil (9 Prozent), Teufenthal (6), Burg (4) und Gontenschwil (1); stagnierend oder rückläufig war es in Leutwil (0), Schmied- und Schlossrued (–2).

«Im Jahr 2014 wurde im Wynental so viel gebaut wie in den gesamten 50 Jahren zuvor», sagte der Bauverwalter Region Kulm, Reto Müller, im Februar zur AZ. Und es gehe weiter: «In den nächsten zehn Jahren wird sich bei uns sehr viel tun.» Das liegt unter anderem an den verhältnismässig günstigen Wohnungspreisen.

Dieses Wachstum im Bezirk kommt offenbar überraschend. Zumindest war 2013, als der Kanton seine Bevölkerungsprognose für den Zeitraum bis 2040 publizierte, die Rede von 42'367 Einwohnerinnen und Einwohnern für den Bezirk Kulm. «Sieben Jahre nach der Publikation und bereits 20 Jahre vor der damaligen Prognose wurde diese Zahl im Jahr 2020 erreicht», schreiben nun sechs Grossrätinnen und Grossräte aus dem Bezirk in einer Interpellation. Ende 2021 lebten schon 43'838 Menschen im Bezirk Kulm. In relativen Zahlen sei kein anderer Bezirk letztes Jahr so stark gewachsen, schreiben sie. Entsprechend prangern sie die «Fehlprognose» an und fragen, wie diese in Zukunft verhindert werden können.

Anzahl der Arbeitsplätze ist rückläufig

Vor allem aber wollen die Grossratsmitglieder wissen, was nun zu tun ist. Die Anzahl Arbeitsplätze sei im Gegensatz zur Bevölkerungszahl nämlich «rückläufig bis stagnierend». Was die Gründe dafür seien, fragen Adrian Meier (FDP, Menziken), Barbara Borer-Mathys (SVP, Holziken), Karin Faes (FDP, Schöftland), Rolf Haller (EDU, Zetzwil), Severin Lüscher (Grüne, Schöftland) und Uriel Seibert (EVP, Schöftland). Die fehlenden Arbeitsplätze in den Tälern führen laut den Interpellanten zu mehr Pendelverkehr und zur Frage, welche langfristigen Massnahmen der Regierungsrat in Betracht ziehe, um «die zu erwartende Überlastung» der Kantonsstrasse durchs Wynental sowie der Wynental- und Suhrentalbahn (Aargau Verkehr) abzufedern.

Die Interpellanten bringen eine Idee, die quasi im Hinterkopf der kantonalen Planung herumgeistert, aufs Tapet: eine Verbindung des oberen Wynentals ins Suhrental mittels Tunnel ungefähr auf der Höhe Oberkulm und Schöftland. Dieser ist im Richtplantext (Stand: Mai 21) vermerkt als «in Diskussion stehendes Vorhaben», für das noch weitere Abklärungen erforderlich sind und über dessen Aufnahme in den Richtplan zu «einem späteren Zeitpunkt» entschieden werden soll. Die Grossrätinnen und Grossräte schreiben, der Regierungsrat habe im aktuellen Richtplan den Auftrag, die Quervernetzung der Täler miteinzubeziehen. Sie wollen nun wissen, was der aktuelle Stand bei diesem Projekt ist und ob eine Festsetzung im Richtplan in den nächsten fünf Jahren geplant ist.

Auch wollen die Interpellanten wissen, wie der Regierungsrat zur geplanten Ortsumfahrung Beromünster steht, welcher die Fahrzeit aus dem Oberwynental nach Luzern und zum A2-Anschluss Sursee verkürzen wird – und ob Begleitmassnahmen erforderlich sind. Sie bitten den Regierungsrat auch um seine Einschätzung zu einer möglichen Taktverdichtung der Buslinien von Menziken nach Luzern respektive Sursee.

