Gränichen Es läuft zwischen Gränichen und Suhr: Die Wassernetzverbindung der beiden Gemeinden ist fertig Die Wassernetze der Gemeinden Suhr und Gränichen sind nun fest miteinander verbunden. Damit wollen die Gemeinden mehr Sicherheit schaffen, auf den Klimawandel reagieren – und es geht auch um mehr regionale Vernetzung. Florian Wicki 19.10.2022, 05.00 Uhr

Oliver Löffler (TBG, links) und Johnny Strebel (TBS) eröffnen die Wassernetzverbindung zwischen Gränichen und Suhr. Florian Wicki

Es sei nicht mehr nur ein «Nöchberle» zwischen Gränichen und Suhr, wie die AZ 2018 bei der Auflage des Baugesuchs für die neue Wassernetzverbindung der beiden Gemeinden geschrieben hat. Im Rahmen der feierlichen Einweihung des Bauwerks Anfang Woche erklärte der Geschäftsführer der Technischen Betriebe Gränichen, Oliver Löffler, man könne sagen, die beiden Wassernetze seien inzwischen fest verbunden, quasi verheiratet.

Durch die Verbindung ist es zukünftig möglich, Wasser aus dem Netz von Gränichen in jenes von Suhr zu speisen, und umgekehrt. Fallen zum Beispiel Anlagen aus oder müssen sie – wie das Grundwasserpumpwerk Töndler – saniert werden, kann die Nachbargemeinde einspringen.

Zusätzlich dient die Verbindung auch als Vorbereitung für mehr regionale Vernetzung: Durch den Bau können in einem zukünftigen Bedarfsfall, sprich, falls sich die umliegenden Gemeinden analog zu «Wasser 2035» zu einem Wasserverbund zusammenschliessen wollen, auch Teufenthal sowie Unter- und Oberkulm mit Wasser versorgt werden. Löffler: «Mit der neuen Verbindung öffnen wir das Tor zum Wynental!»

Durch die obere Leitung fliesst das Wasser von Suhr über die grünen Wasserpumpen nach Gränichen, durch die untere Leitung fliesst es von Gränichen ins tiefer gelegene Reservoir nach Suhr zurück. Florian Wicki

2,8 Millionen Liter pro Tag

Und schliesslich soll die neue Verbindungsleitung auch helfen, in trockenen Sommerzeiten oder bei erhöhtem Wasserverbrauch Tagesspitzen zu brechen, so Löffler. Durch die Leitung fliessen stolze 3400 Liter pro Minute, damit soll der Gränicher Höchstverbrauch von 2800 Kubikmeter, also 2,8 Millionen Liter Wasser pro Tag, gedeckt werden können.

An der Einweihung am Montag, die vor den Gemeinderäten von Gränichen und Suhr sowie weiteren involvierten Parteien abgehalten wurde, war von einem Generationenprojekt die Rede. Dies, weil damit die langfristige Versorgung der Gemeinden mit Wasser sichergestellt werden soll. Am Bau der Verbindung mit einer 640 Meter langen Leitung selber waren 21 Firmen beteiligt, unter Federführung des Ingenieurbüros K. Lienhard AG aus Buchs.

Baubewilligung in Rekordzeit

Die Bauzeit betrug elf Monate, Baubeginn war September 2019. Bemerkenswert ist, dass die Baubewilligung innerhalb von etwas mehr als zwei Monaten erteilt wurde; besonders, wenn man bedenkt, dass Bewilligungen aus Gränichen, aus Suhr, vom Kanton, vom Bundesamt für Strassen Astra (Untergrabung der Autobahn), vom Eidgenössischen Starkstrominspektorat (Hochspannungsleitung oberhalb des Bauwerks) und des Gasverbunds Mittelland (im Bauperimeter hat es drei Gasleitungen) eingeholt werden mussten.

Für die Bauarbeiten an der Leitung musste eine temporäre Strasse gebaut werden, parallel zur Autobahn A1. zvg / TBG

Die Kosten für das Projekt waren mit knapp 1,24 Millionen Franken budgetiert. Der Betrag wurde mit 1,37 um fast 11 Prozent überschritten; laut Oliver Löffler unter anderem deswegen, weil parallel zur Autobahn A1 eine temporäre Strasse gebaut werden musste, um mit den schwereren Geräten die Leitung verlegen zu können.