Leutwil - Baumzerstörer im Buholz schlägt erneut zu

Gontenschwil/Leutwil/Zetzwil «Langsam wird es lästig»: Baumzerstörer hat erneut zugeschlagen – ihm drohen bis zu 20'000 Franken Busse Im Forstbetrieb Buholz treibt ein mutwilliger Baumschänder sein Wesen. Trotz Aufmerksamkeit in den Medien gingen bislang keine Hinweise auf den möglichen Täter bei der Polizei ein. Jetzt soll intensiv ermittelt werden. Pascal Bruhin 19.03.2022, 05.00 Uhr

Vermutlich vom Parkplatz Wampfle zwischen Leutwil und Zetzwil aus treibt der Unhold sein Unwesen. Kim Wyttenbach

(7. Dezember 2018)

Es ist eine abstruse Geschichte. Im Buholz, dem Forstbetrieb der Ortsbürgergemeinden Gontenschwil, Leutwil und Zetzwil, geht seit zwei Jahren ein Baumschänder umher. Die AZ berichtete kürzlich darüber. Der Täter, vermutlich ein Mann, zwickt den Jungbäumen an diversen Stellen im Revier die Spitzen ab und setzt eine Aludose darüber, damit sie nicht mehr wachsen können. Andere Bäume zerstört er ganz, indem er sie in der Mitte auseinanderbricht.

Und nun hat er diese Woche erneut zugeschlagen, wie Förster Peter Gautschi am Telefon berichtet. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden wiederum im näheren Umkreis des Wampfle-Parkplatzes Bäume zerstört und mit Aludosen versehen. «Langsam ist es echt lästig», sagt Gautschi ernüchtert. Mindestens 50 Bäume sind in seinem Revier dem mutwilligen Zerstörer nun insgesamt schon zum Opfer gefallen.

Bislang keine Hinweise auf die Täterschaft

Doch bis heute fehlt vom Täter jede Spur, wie Andreas Lischer, Chef der Regionalpolizei Aargausüd auf Anfrage bestätigt. Es seien bislang keine Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen. Die Regionalpolizei habe indes ebenfalls erst aus der Zeitung von den begangenen Taten erfahren.

Doch auch wenn die Repol früher davon erfahren hätte, aktiv werden konnte sie nicht. Denn: «Anders als bei einem Offizialdelikt, können wir ein Antragsdelikt, wie hier vermutlich Sachbeschädigung, erst verfolgen, wenn Anzeige erstattet wird», so Lischer. Das war bislang nicht der Fall.

Auch die Regionalpolizei Lenzburg, die von den drei betroffenen Gemeinden für Leutwil sowie den «Ersttatort» in Dürrenäsch zuständig ist, hat noch keine Hinweise auf eine mögliche Täterschaft erhalten, wie Polizeiangestellte Miriam Leuenberger auf Anfrage bestätigt.

Dass dem Täter im Falle einer Anzeige indes weit mehr blühen könnte als ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung, erläutert Oberstaatsanwalt Daniel von Däniken. «Als möglichen Straftatbestand sehen wir Widerhandlung gegen das Waldgesetz.» Wenn jemand vorsätzlich Bäume beschädigt, sei eine Busse bis zu 20'000 Franken möglich. Allenfalls sei auch eine Verurteilung wegen Litterings denkbar.

Ermittlungen sollen bald aufgenommen werden

Für die Ermittlung des aktuell offenbar unbekannten Täters sei die Kantonspolizei zuständig. Deren Sprecher Bernhard Graser gibt an, dass sich Peter Gautschi kürzlich telefonisch bei unserem Stützpunkt in Unterkulm meldete. Er werde demnächst persönlich dort vorbeigehen, um formell Anzeige zu erstatten. «Danach können wir die Ermittlungen aufnehmen und allfällige Beweismittel einfliessen lassen.»

Bislang habe der Täter wohl nur in Dürrenäsch und dem Buholz zugeschlagen. «Diese merkwürdigen Beschädigungen von Bäumen scheinen ein lokales Phänomen zu sein, welche auf das Konto eines Täters aus der Region gehen könnten», so Graser. Ausserhalb des Gebiets wurden bislang keine gleichartigen Delikte im Kanton verzeichnet. Auch ist kein klares Motiv zu erkennen.

Graser richtet den Appell an die Bevölkerung, bei verdächtigen Wahrnehmungen oder seltsamen Beobachtungen in den Waldgebieten zwischen Wandfluh und Homberg die Polizei sofort über die Notrufnummer 117 zu verständigen. Bis dahin geht die Jagd nach dem mysteriösen Baumzerstörer – und seinem noch mysteriöseren Motiv dahinter – weiter.