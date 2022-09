Kanton baut wichtiges Amphibien-Laichgewässer am Dorfbach

Gontenschwil Trittbrett für Amphibien: Kanton baut wichtiges Laichgewässer am Dorfbach An der Hinterfeldstrasse in Gontenschwil will das kantonale Departement Bau, Verkehr und Umwelt einen Tümpel errichten. Dies sei ein wichtiges Element, um grössere Schutzgebiete miteinander zu verbinden, wie Projektleiter Nicolas Bircher ausführt. Pascal Bruhin 05.09.2022, 05.00 Uhr

Ein solcher Tümpel soll an der Hinterfeldstrasse in Gontenschwil entstehen. Er bietet Amphibien Ruheplätze auf dem Weg zu ihren Laichgebieten. zvg

Amphibien haben es in der dicht besiedelten Schweiz immer schwieriger, geeignete Laichplätze zu finden. So auch im Wynental. Zwar gibt es unterdessen viele Naturschutzgebiete. Doch: «Mit dem allein ist es nicht getan», sagt Nicolas Bircher. Der Projektleiter der Abteilung Landschaft und Gewässer des kantonalen Departements Bau, Verkehr und Umwelt berichtet stolz über sein neuestes Projekt. Ein Laichgewässer für Amphibien an der Gontenschwiler Hinterfeldstrasse.

Klein aber oho, so könnte man das Projekt kurz und knapp beschreiben. Der geplante Tümpel ist zwar nur rund sechs mal sechs Meter gross und maximal 70 Zentimeter tief, er soll aber für die Tierwelt in der näheren und weiteren Umgebung eine zentrale Rolle einnehmen, wie Bircher ausführt: «Der Kanton verfolgt beim Amphibienschutz grundsätzlich zwei Stossrichtungen.»

Tümpel sollen grössere Schutzgebiete miteinander verbinden

Einerseits würden Naturschutzgebiete von kantonaler und nationaler Bedeutung geschaffen oder erhalten. Andererseits nütze es nichts, wenn diese nicht miteinander verbunden sind, Wenn nämlich etwa Kröten und Unken auf der Wanderung zu ihrem Laichgewässer keinen sicheren Ort finden, um unterwegs zu rasten, kommen sie im schlimmsten Fall nie dort an.

Hier kommt denn auch die Funktion der kleineren Tümpel zu tragen. «Eine Vernetzung kann nur dann erfolgreich sein, wenn sie auch ausserhalb der Naturschutzgebiete funktioniert», hält Bircher fest. Die Tümpel, wie nun in Gontenschwil einer entstehen soll, seien wichtige punktuelle Trittsteine in Gebieten, in denen eine grosse und stabile Quellpopulation vorhanden ist. «Wie an einer Perlenschnur sollen sie die Tiere von einem Schutzgebiet zum nächsten führen.»

Die Tümpel sollen grössere Schutzgebiete miteinander verbinden. zvg

In Gontenschwil soll mit dem neuen Tümpel vornehmlich das Naturschutzgebiet Mättenfeld, eine ehemalige Kiesgrube, mit Lebensräumen und Laichgebieten in Zetzwil, Burg und Menziken verbunden werden. Diese Nord-Süd-Achse gelte es für die Tiere zugänglich zu machen. Besonders stark gefährdete Arten wie die Gelbbauchunke; Kreuzkröte oder die Geburtshelferkröte sollen damit gefördert werden.

Kanton übernimmt Erstellungskosten, Bauer die Pflege

Die Erstellungskosten von rund 5000 Franken übernimmt der Kanton. Die regulären Pflegearbeiten werden vom Landeigentümer ausgeführt und über das Programm Landwirtschaft – Biodiversität – Landschaft (Labiola) abgegolten. Das Baugesuch für das Laichgewässer liegt noch bis zum 19. September auf. Sollten keine Einwendungen dagegen eingehen, wird voraussichtlich noch diesen Herbst mit dem Bau begonnen.

Ob die Tiere den neuen Tümpel dann auch finden, bleibt abzuwarten. Bircher geht aber davon aus, dass sie dem Verlauf des Dorfbachs folgen und so früher oder später zum künstlich angelegten Gewässer gelangen. Um sich dort auszuruhen oder vielleicht auf für Nachwuchs zu sorgen. Für Bircher ist jedenfalls klar: «Jedes zusätzliche Gewässer ist ein Pluspunkt mehr für die Amphibien.»