Gontenschwil Trotz mehr Steuereinnahmen: Gemeinde rechnet mit Verlust Gontenschwil erwartet im nächsten Jahr höhere Steuereinnahmen – auch aufgrund des Bevölkerungswachstums. Trotzdem rechnet das Dorf mit einem Verlust im Budget. Florian Wicki 18.11.2022, 05.00 Uhr

Die Gemeinde Gontenschwil (Gemeindeverwaltung im Bild) rechnet mit höheren Steuereinnahmen nächstes Jahr. Britta Gut

Die kommende Gemeindeversammlung vom 25. November dreht sich in Gontenschwil hauptsächlich ums Budget. Das rechnet bei einem unveränderten Steuerfuss von 112 Prozent mit einem Verlust von fast 372'000 Franken – der Verlust wird mit einer Entnahme aus dem Eigenkapital der Gemeinde gedeckt.

Dank der Erholung der Wirtschaft und einem sanften Zuwachs der Bevölkerung dürfte sich der Steuerertrag der Gemeinde um 2 Prozent erhöhen, ist den Unterlagen zur Gemeindeversammlung zu entnehmen. Auch bei den Grundstückgewinnsteuern findet voraussichtlich eine leichte Erhöhung statt, bei den restlichen Sondersteuern liegt der budgetierte Ertrag auf dem Vorjahreswert, heisst es weiter. Das macht unter dem Strich fast 335'000 Franken Mehrertrag aus, Gontenschwil rechnet nächstes Jahr mit Steuereinnahmen in der Höhe von rund 5,2 Millionen Franken.

Grosse Investitionen am Horizont

Die Gemeinde plant im kommenden Jahr nicht viele Investitionen, heisst es weiter in den Unterlagen. Zu Mehraufwendungen kommt es trotzdem, insbesondere bei den Besoldungen: In den letzten Jahren seien generelle Lohnerhöhungen für die Mitarbeitenden der Gemeinde ausgeblieben. Der Gemeinderat rechnet für das Jahr 2023 mit einer teuerungsbedingten Anhebung der Gesamtlohnsumme um 2 Prozent, was rund 20’000 Franken entspricht. Weiter ist im Investitionsprogramm der Gemeinde die Sanierung des Piratenspielplatzes bei der Schulanlage Husmatt mit 50'000 Franken ausgewiesen.

Grössere Investitionen stehen erst im übernächsten Jahr an. Dann will die Gemeinde etwa die Decke des Feuerwehrmagazins sanieren. Auch eine Mauersanierung beim Schulhaus Oberdorf ist laut Investitionsprogramm geplant, sowie die Sanierung der Heizung in der Mehrzweckhalle. Insgesamt schätzt der Gemeinderat die Investitionen im Jahr 2024 auf 840'000 Franken.