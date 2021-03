Gontenschwil Kein Erfolg vor Gericht: Statt einer Gutschrift gibts eine Rechnung Gontenschwil unterlag mit seiner Klage gegen die ehemalige Kreisschule Homberg. Das Urteil rückt grundsätzliche Probleme in den Fokus.

Urs Helbling 10.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Oberstufe Gontenschwil

Rahel Plüss

Ein leeres Schulhaus, keine eigenen Oberstufen-Klassen mehr: Die Stimmbürger und der Gemeinderat Gontenschwil fühlten sich bei der Bildung der Kreisschule aargauSüd übergangen. Der Kreisschule, die es mit gegen 1000 Schülern seit letztem Sommer gibt. Haben die Trägergemeinden der Vorgängerschule, der kleineren Kreisschule Homberg (sechs Dörfer), Gontenschwil einen Schaden zugefügt? Die Gemeinde meinte Ja, klagte beim Verwaltungsgericht und erhoffte sich eine Ausgleichszahlung von 869 958 Franken. Sie ist mit dieser Forderung abgeblitzt. Statt Geld erhält sie nun eine Rechnung: für die Verfahrenskosten (18 546 Fr.) und die Honorarnote des siegreichen Gegenanwalts (Beat Ries, 20 000 Fr.). Dazu kommen die Kosten (Höhe im Urteil nicht kommuniziert) für den eigenen Anwalt (Lukas Pfisterer).



Satzungen waren für den Fall der Auflösung ungenau

Das Urteil des Verwaltungsgerichtes wirft ein Schlaglicht auf Satzungen von Gemeindeverbänden und die Höhe von Schulgeldern. Gontenschwils Frau Gemeindeammann Renate Gautschy erklärt dazu: «Wir haben grundsätzlich und generell Handlungsbedarf bei Satzungslösungen.» Will heissen, bei der Bildung von Gemeindeverbänden werden meistens zu wenig Regeln aufgestellt für den Fall, dass es zu Scheidungen (Auflösungen) kommt. Und, so Renate Gautschy, «bei der Berechnung von Schulgeldern». Will weiter heissen: Die auch in anderen Fällen oft gehörte Kritik, die Schulgelder seien zu hoch, ist nicht ganz ohne. Zumindest im Fall Gontenschwil hat das Verwaltungsgericht der Gemeinde akribisch vorgerechnet, dass sie von «sehr grosszügig bemessenen Schulgeldern» in der Vergangenheit profitiert hat – wie alle anderen Standortgemeinden der Kreisschule Homberg auch. Und dies unabhängig von der Qualität der Schulbauten. Gontenschwil nimmt für sich in Anspruch, eine besonders gute Infrastruktur gehabt zu haben.



«Sehr grosszügig bemessene Schulgelder»

Ausgangspunkt des Gerichtsverfahrens war der Willen der Gontenschwiler Bevölkerung, abklären zu lassen, ob alles mit rechten Dingen zugegangen ist beim Wegfall finanzieller Mittel (Schulgelder) für die weitere Amortisation des Oberstufenschulhauses (genannt «Crèmeschnitte). Der Gemeinderat fühlte sich in einer relativ starken Position, weil ihm eine kantonale Stelle das fehlende Geld genau berechnet hatte. Deshalb die Forderung von 869 958 Franken. Das dreiköpfige Verwaltungsgericht hat den Fall dann sehr genau auseinandergenommen und dabei unter anderem festgestellt, dass die Hauptinvestition in das Schulhaus bereits vor 1995 getätigt worden war – lange vor der Betriebsaufnahme der Kreisschule Homberg (2005). Die Berechnung des Verwaltungsgerichtes ergab, dass Gontenschwil in den 15 «Homberg»-Jahren 5,73 Millionen Franken Schulgelder für Raumbelegung und auf Beteiligung an Anlagekosten erhalten hat. Investiert haben die Gontenschwiler aber nur 4,86 Millionen Franken.

Gontenschwil hat, wie alle anderen Schulstandortgemeinden, faktisch einen Vorschuss bekommen. Im Fall von Gontenschwil rund 900 000 Franken, die die beantragte Ausgleichszahlung mehr als abdeckten. In den Worten des Verwaltungsgerichtes: «Die Klägerin hätte also bis zur Auflösung des Beklagten 1 per 31.Dezember 2019 mit den offensichtlich sehr grosszügig bemessenen Schulgeldern den gesamten Abschreibungsbedarf auf allen von ihr geltend gemachten Schulrauminvestitionen der letzten 33 Jahre mehr als decken können.» Und: «Sollten die betreffenden Einnahmen anders als zur Deckung von Investitionen in die Schulrauminfrastruktur verwendet worden sein, hat sich das die Klägerin selber zuzuschreiben und kann nicht vom Verband und von den anderen Verbandsgemeinden Ausgleich für eine allfällige Unterdeckung verlangen, die durch eigene Versäumnisse entstanden ist.»



Gontenschwil will «nichts nachklingen lassen»

Gontenschwil gibt sich als fairer Verlierer: Der Gemeinderat wird das Urteil nicht weiterziehen. Er wird nun den Fokus auf die Vermietung respektive neue Nutzung der leeren Schulräume legen. Mit der neuen Regionalschule aargauSüd ist Gontenschwil in einer Art vertragslosem Zustand. Die Schüler leiden darunter aber nicht. Trotz unterschiedlicher Meinungen zur Schulorganisation will der Gemeinderat bei der weiteren Zusammenarbeit mit den Instanzen der Regionalschule aargauSüd «nichts nachklingen lassen», so Renate Gautschy. «Wir streben weiterhin eine sinnvolle regionale Zusammenarbeit an.» Und: «Aufgrund unserer jetzigen Erfahrungen werden wir künftig ganz sicher alle Verträge und Satzungen auf Herz und Nieren prüfen – wie das jetzt im Fall der Kreisschule Homberg nachträglich noch der Fall war.»