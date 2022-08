Jetzt wird abgestimmt: Gmeind soll im September über BNO-Revision

Gontenschwil Jetzt wird abgestimmt: Gmeind stimmt im September über BNO-Revision und Baugebühren ab Am 7. September findet in Gontenschwil eine ausserordentliche Gemeindeversammlung zur Revision der Bau- und Nutzungsordnung (BNO) statt. Thema ist unter anderem die Teiländerung der Spezialzone Hasel. Natasha Hähni 18.08.2022, 05.00 Uhr

Gontnschwil gehört zu den Gemeinden, die Bauland auszonen müssen. Natasha Hähni

26 Jahre ist es her, seit die letzte Gesamtrevision der Bau- und Nutzungsplanung (BNO) von Gontenschwil vom Grossen Rat genehmigt wurde. Etwa gleich alt ist das aktuell gültige Baugebührenreglement der Gemeinde. Beide Regelwerke bedürfen mittlerweile einer Überarbeitung in Abstimmung mit den aktuellen Entwicklungsabsichten der Gemeinde sowie den aktuellen Grundlagen und Vorgaben des übergeordneten Rechts. So gehört Gontenschwil beispielsweise zu den Gemeinden, die Bauland auszonen müssen. Nach einem langen Erarbeitungsprozess, soll nun an einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung am 7. September über beides abgestimmt werden.