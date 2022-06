Gontenschwil Dreister Diebstahl in Hofladen – Polizei stellt vier Rumänen Vier Diebe stahlen Lebensmittel in einem Hofladen in Gontenschwil. Dank Videoüberwachung kam ihnen die Polizei auf die Schliche. 28.06.2022, 11.43 Uhr

In einem Hofladen in Gontenschwil haben am vergangenen Samstag vier zunächst unbekannte Männer Waren im Wert von wenigen hundert Franken gestohlen, schreibt die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung.