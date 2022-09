Gontenschwil «Das ist nicht einfach ein altes Haus»: Fast 250-jähriger Spycher erhält ein neues Leben Einst stand er in Reitnau. In Gontenschwil wird der alte Spycher originalgetreu wieder aufgebaut. Bauherr Rolf Baumann sagt, wie es dazu kam, was ihn fasziniert an historischen Häusern – und welches die Herausforderungen sind bei den laufenden Arbeiten. Michael Hunziker Jetzt kommentieren 22.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bauherr Rolf Baumann (rechts), hier mit Dani Studer von Studer Bauservice, ist zufrieden mit dem Baufortschritt. Michael Hunziker

Hinten an der Schmiedgasse in Gontenschwil entsteht ein stattlicher Neubau. Zügig schreiten die Tätigkeiten voran. Ein Grossteil der Tiefgarage ist fertig betoniert, in rasantem Tempo werden die Mauern des Wohnhauses hochgezogen. Alles läuft nach vorgegebenem Plan.

Auf dem benachbarten Bauplatz gleich beim historischen Bauernhaus bestimmen nicht pfannenfertige Pläne und durchgetaktete Termine die Arbeiten. Gefragt sind – neben handwerklichem Können – vielmehr eine grosse Portion Flexibilität, ein Interesse an alten Materialien, ein Flair für traditionelle Baukunst sowie unzählige verspielte Details. Ein kleines Team von engagierten Spezialisten baut – Stein für Stein, Balken für Balken – einen schmucken, fast 250-jährigen altehrwürdigen Spycher originalgetreu wieder auf. Zwar steht erst das Holzskelett. Aber die filigrane Konstruktion vermittelt einen Eindruck von der Grösse des fast neun Meter hohen Gebäudes, lässt erahnen, wie es sich dereinst, von viel Grün umgeben, wohnen lässt.

Knecht hatte eine Kammer im Obergeschoss

Sonnenschein und kurze Regenschauer wechseln sich in loser Folge ab an diesem Nachmittag. Die Stimmung ist angenehm locker. Bauherr Rolf Baumann führt routiniert und bestens gelaunt über die Baustelle, gibt einen Einblick in die aussergewöhnlichen Tätigkeiten. Begonnen hat der Aufbau im Mai, Ende Oktober soll das Dach gedeckt sein mit den Ziegeln, die auf dem Areal bereitstehen. «Eine gute, dichte Hülle gehört zum Wichtigsten bei einem so alten Gebäude», sagt Baumann.

Bauherr Rolf Baumann führt über die Baustelle. Gülpinar Günes

Einst stand der Spycher in der Gemeinde Reitnau, war nicht isoliert und – bis auf die Kammer für den Knecht im Obergeschoss – nicht bewohnt. Ebenerdig befand sich eine Feuerstelle mit einer Waschküche. Künftig wird im Gebäude eine moderne Wohnung eingerichtet auf den beiden Stockwerken sowie im ausgebauten Dachgeschoss, mit Küche, Badezimmer und Technikraum im Erdgeschoss. Abgeschlossen sein sollen die Tätigkeiten im Lauf des kommenden Jahres.

In einer Woche komplett zerlegt

Die Geschichte nahm Ende 2016 ihren Anfang. Unternehmer Rolf Baumann und seine Frau Béatrice Meili – beide haben Freude an historischen Häusern – erhielten die Nachricht, dass ein Spycher abgebrochen werden müsse, gleich an der Strecke des Bergrennens Reitnau. Beim Augenschein waren sie begeistert – und erfuhren dabei von einem Landwirt, dass ein zweiter schöner Spycher im Dorf ebenfalls wegmüsse.

Ein kleines, engagiertes Team ist mit dem Wiederaufbau beschäftigt. mhu Im ersten Obergeschoss werden sich künftig Wohnräume befinden. mhu Die Handwerker müssen Interesse mitbringen an der alten Baukunst sowie an den vielen Details. Im Hintergrund ist der Neubau zu sehen, der auf dem benachbarten Grundstück entsteht. mhu Auch das Dachgeschoss wird ausgebaut. mhu Auf dem Grundstück befindet sich ebenfalls ein altes Bauernhaus. mhu Die Küche im alten Bauernhaus soll als Anschauungsobjekt erhalten bleiben. mhu

Das Paar beschloss, beide Gebäude abzubauen. «Das ging ratzfatz», sagt Baumann. «In einer Woche war alles zerlegt.» Fein säuberlich wurden die Einzelteile beschriftet, um sie später wieder an der richtigen Stelle einsetzen zu können. Einen Spycher hat das Paar vor rund vier Jahren im Wohnort Kirchleerau wieder aufgebaut. Mit ihrem Haus aus dem 19. Jahrhundert, das sie von den Grosseltern übernehmen konnten, sei inklusive Stall ein schönes Ensemble entstanden, sagt Baumann.

Für den zweiten Spycher war ebenfalls in Kirchleerau ein Standort vorgesehen – was sich in der Landwirtschaftszone dann allerdings als nicht möglich erwies. Das Paar stiess – «es war ein glücklicher Umstand» – auf das heimelige alte Bauernhaus in Gontenschwil mit dem grosszügigen Umschwung. «So konnten wir eine gute Lösung finden.»

Aufbau besteht aus Tannenholz

Rund drei Viertel des alten Materials, schätzt Baumann, kann wiederverwendet werden. Ein Teil des Holzes war verfault und muss deshalb ersetzt werden. Zählen kann der Bauherr auf den versierten, pensionierten Schreinermeister Fritz Gugelmann. «Er ist der Fachmann, ohne ihn ginge gar nichts. Ihn ziehe ich immer bei.» Verlassen kann er sich ebenfalls auf Dani Studer und sein Team von Studer Bauservice aus Oberentfelden.

Der pensionierte Schreinermeister Fritz Gugelmann bringt viel Fachwissen mit. mhu

Immer wieder müssen die Männer auf anstehende Herausforderungen reagieren, in spontanen Sitzungen gemeinsam Lösungen finden, ihre Arbeitsschritte überdenken und bei Bedarf anpassen. Als ein Beispiel nennen sie die Stromanschlüsse. «Es ist speziell», sagt Dani Studer mit einem Lachen. «Man muss Geduld haben, aber es ist eine sehr schöne Arbeit.» Bauherr Baumann ergänzt: «Ohne Teamwork geht es nicht.» Beratend zur Seite steht ihnen zudem ein erfahrener Architekt.

Mit dem Baufortschritt ist Baumann zufrieden, auch wenn der Start der Tätigkeiten gut zwei Monate später erfolgte, als ursprünglich geplant. «Aber wir sind gut vorwärtsgekommen.» Zuerst wurde der Holzkranz aus massiver, schwerer Eiche auf Eisenstangen rund einen halben Meter über Boden in der Luft platziert, dann das Fundament mit den Schottersteinen passgenau aufgemauert. Erst dann erfolgte der weitere Aufbau aus dem leichteren Tannenholz.

Als Nächstes ist das Bauernhaus an der Reihe

Baumann ist die Begeisterung anzuhören. «Das ist nicht einfach ein altes Haus. Es ist wahnsinnig, was die Leute mit den damaligen Möglichkeiten geleistet haben. Da steckt enorm viel Wissen dahinter. Dieses handwerkliche Können ist faszinierend, diese Präzision unglaublich», schwärmt er und fügt an:

«Solche historischen Häuser haben Qualität, sind fast für die Ewigkeit gebaut.»

Heute spreche alles von Ökologie, von gesundem, biologischem Wohnungsbau. «In solchen Häusern wurde Mondholz verwendet. Das ist richtig gut.»

Langweilig wird es Baumann auch in Zukunft nicht. Ende Jahr wird er pensioniert. Dann will er auch das benachbarte alte Bauernhaus an der Gontenschwiler Schmiedgasse sanieren, will die alte Küche mit dem Holzherd als Anschauungsobjekt erhalten. Das Konzept erarbeitet er mit der kantonalen Denkmalpflege. Baumann lobt das Vorgehen mit deren Bauberater Jonas Kallenbach. «Im Dialog können wir die einzelnen Schritte frühzeitig aufeinander abstimmen. Das ist genial. Wir wollen alles nach altem Vorbild realisieren.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen